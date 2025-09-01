Новини
Мариана Вълчева пред ФАКТИ: Без вода - това е дългогодишният модел на ГЕРБ в Плевен

1 Септември, 2025 09:02

Градът не спира да е в капана на водната мафия, въпреки отпуснатите милиони левове от началото на водната криза, казва тя

Мариана Вълчева пред ФАКТИ: Без вода - това е дългогодишният модел на ГЕРБ в Плевен - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Как се живее в голям град като Плевен без вода… Без значение дали си лекар, адвокат, световен шампион по карате. Пред безводието, както се казва, всички са равни… Мариана Вълчева от “Непокорна България”, световен шампион по карате за девойки, доктор по философия.

- Г-жо Вълчева, колко корави сте жителите на Плевен, за да се справяте с този режим на водата. Защо и тази година се стигна до това?
- Жителите на Плевен са корави щом издържат при тези нечовешки условия цяло лято. Ние сме жертва на едно дългогодишно некадърно управление. Десетки хиляди души без достъп до питейна вода, без елементарни санитарно-хигиенни условия. Без вода - това е дългогодишният модел на ГЕРБ в Плевен. Те са основните виновници за случващото се. Настоящият кмет д-р Валентин Христов встъпи в длъжност през 2023 г. с лозунга: „Дадох надежда на плевенчани и ще положа всички усилия за по-прозрачно, модерно и открито управление – с разум и грижа“. Две години по-късно Плевен не спира да е в капана на водната мафия, въпреки отпуснатите милиони левове от началото на водната криза. Водопреносната мрежа е меко казано в окаяно състояние. Институциите под шапката на това управление не функционират в полза на обществото, а против него.

- Голям град в европейска България, а водата идва за по 2 часа сутрин и вечер. Какъв е режимът в семейството ви?
- Като на всички останали – непоносим. От психологическа гледна точка на човек са му необходими 21 дни да извършва едни и същи действия, за да се превърнат в навик. За съжаление, на нас - жителите на община Плевен, умишлено ни бяха изградени навици, които са в пълен разрез с основните човешки нужди. В европейска държава да обричаш хора на мизерия, да пълнят кофи, туби и канчета с вода, за да извършват физиологичните си нужди… Това следва да бъде строго наказуемо. Режимът е тежък, мизерен и заплахата от пандемия е твърде близо, когато хигиената е крайно занулена. Това е допълнителна причина градът да обезлюдява, от което не следва нищо добро за цялостното му развитие. Плевен е в спирала надолу. Вечер е призрачен град.

- За разлика от други години, сега протестите в града са големи. Събудиха ли се плевенчани?
- Протестите набират сила. И вече са наситени в много емоции и гняв. Трябва ясно да се разбере, че това не е проблем на местно ниво, а е национален въпрос. Жителите бедстват и не виждат подкрепа от държавата. Не намират сигурност в управлението, тъй като именно то е виновно за нещастната съдба, която в момента изживяваме вече години наред. Местната власт не подкрепя хората, а прикрива грешките си. Вижда се, че печелят време, размотават.

Нетърпимостта е отличителна черта, когато използваш обществото само и просто като електорат.

Имам една любима фраза на Робеспиер, която гласи следното: „Всичко в заобикалящия ни свят се промени; всичко трябва да се промени в моралния и в политическия ред.“ Трябва да бъдем обединени срещу корупцията и грешките на тези, на които сме гласували доверие за нашата съдба! Време е и министрите на регионалното развитие и на екологията – Иван Иванов и Манол Генов, да понесат политическа и наказателна отговорност. Не си мръднаха пръста досега. И цялото ръководство на ВиК холдинга. Чак след протестите започнаха нещо да обясняват, но без ясни цели, срокове, мерки.

- Създават се комисии към общината, има кризисен щаб за водата. Какво очаквате да се случи, какво очаквате от администрацията?
- Създават се две години по-късно и две седмици преди началото на учебната година. Община Плевен е богата на учебни заведения, на болнични заведения, на спортни клубове, които са изправени пред криза на функционирането. Притеснявам се, че това са поредните задкулисни игри, чрез които се печели време, за да не се промени нищо.

Управляващите са твърде наясно с проблемите на Плевен още от началото на техния мандат и създаването на комисии и щабове не решава проблема.

Иначе всяко министерство разполага с експерти, чиято работа е да предотвратява ситуации като тази. Питаме къде са те? Каква е тяхната работа и кой е техният регулатор? Какви са годишните отчети на тяхната дейност? Ако вие системно не изпълнявате вашите служебни задължения, вероятно работодателят ви ще ви уволни. А тук виждаме отново безнаказаност. Плевен разполага с язовир Горни Дъбник, който може да захранва нуждите на жителите чрез правилните действия и ремонти. Защо не се насочат всички действия и внимание в тази посока? Експлоатирането на язовир Черни Осъм би довело до екологична катастрофа, за което се притесняват и местните жители. Към 29 август 2025 г. има снимки на р. Черни Осъм, която пресъхва. Горите се изсичат. Вододайната зона е превърната на сметище. От бюлетин на МОСВ за състоянието на водите ясно се вижда, че част от големите язовири в страната буквално пресъхват,

но частните ВЕЦ не спират да произвеждат и да печелят на гърба на народа.

Очакваме от администрацията да подаде незабавно оставки. Очакваме и незабавни мерки срещу унищожаването на екологията!

- Как звучат в Плевен думите „поемам отговорност“…
- Тези думи в Плевен не звучат. Не ги чуваме, не достигат до нас. Където не са кметове на ГЕРБ, са скандали, арести, номера, а където има техни, че дори да правят безобразия, не им се търси отговорност. Бойко Борисов не стъпи в Плeвен, не поиска оставката на кмета си. Има една политическа приказка: „Кучи син, ама наш“. Питаме след 10-15 годишно управление на ГЕРБ и втори път поемане на властта от тяхна страна в община Плевен, къде е господин Борисов? Къде е господин Нанков, който е ясно запознат с водната криза в региона? Защо президентът не се изказа за проблема на над 100 хиляди човека и не свика КСНС за безводието – с барут не можем да се изкъпем. Ходи на Витоша, а в Плевен кога? Нека да се покажат пред жителите, за да изразят своята позиция. Имахме налице и пернишкия случай. Ако приемем, че грешките в политиката служат, за да не бъдат повтаряни, то защо и кой позволи 5 години по-късно Плевен да споделя същата трагична съдба? Обществото повече няма да търпи избягването на отговорност и функционирането на тази криминогенна държава. Защо, докато народът бедства, лидерът на „отговорниците за кризата“ се намира в Добрич по повод копка за поставяне на осветлението на стадион „Дружба“? За да сме обективни, в хода на разследването за причината на проблема бяха установени кражби на вода от частни лица. Последните дни дори бе установено от активни граждани, че част от земеделските райони използват вода за напояване от системи без водoмери. С други думи – крадат вода. Освен въпросът откъде е тази вода, то следва и другият въпрос - кой краде и кой плаща тази вода. Моралът в Плевен вече е твърде омърсен.

- Къде са отпуснатите пари за водния цикъл на Плевен? Отговор на въпроса има ли…
- Отговори няма. Прехвърля се отговорност между институциите. Никой нищо не знае, не отговаря за нищо или се прави, че не съществуваме.

Знаем, че всеки проблем в страната винаги е свързан с това не кой, какво и как ще свърши, а кой и как ще усвои средствата.

Искаме прозрачност за всеки отпуснат лев за справяне с водната криза. Искаме ясни и точни срокове и проекти, по които е започната работа за подмяна на водопреносната мрежа, по която има високи проценти на теч. Блокираната демокрация, меркантилността на политиката и юридическата оргия следствие от човешката немарливост - убива! Кражбата на милиони левове не може да остане безнаказана.

- Правите стъпка от спорта към политиката. В този смисъл, научихте ли да обещавате, нали политиците така правят…
- Като спортист съм научена на постоянство, труд и усилия за подобряване на онези качества, от които зависи успехът и добрите резултати, а те са далеч от голите обещания, които настоящите политици подхвърлят на обществото.

Убиваме българските села, а вече убиваме и българските градове.

Искам да живеем в една държава, която не унищожава кислорода си, като изсича незаконно горите, която не отравя водата си като краде огромни суми държавни пари. Държава, която защитава и представлява интересите на обществото, а не държава, която сбъдва най-големите ни страхове. Ще цитирам една мисъл на Карл Попър: „Не трябва да политизираме морала, а да морализираме политиката.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мръсни комунусти

    35 4 Отговор
    Децата ви да разпилеят всичко, което сте откраднали, пиявици недни. Масова сеч на крадливите комунисти и техните производни мутрите, национализация на всичките им фирми, конфискация на пари и имоти!

    Коментиран от #17

    09:06 01.09.2025

  • 2 БгТопИдиот🇧🇬

    31 3 Отговор
    Банани като има вода не ни трябва.

    09:08 01.09.2025

  • 3 Бойко Българоубиец

    36 6 Отговор
    Скоро и на Ловеч им спирам кранчето, а плевенчани да емигрират в чужбина хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:10 01.09.2025

  • 4 Бай тодар

    19 2 Отговор
    Като няма вода да ядат банани!

    09:10 01.09.2025

  • 5 Миро

    36 10 Отговор
    Браво Непокорна България! Долу ГЕРБ

    09:11 01.09.2025

  • 6 Сделано в СССР

    15 19 Отговор
    Шофьорчето на байТошуУ така е научин, по времето на СОЦ-а имаше вода по 2 часа сутрин и вечер, и ток през 2 часа.

    Коментиран от #28, #47

    09:11 01.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    12 2 Отговор
    Ф устата.

    09:11 01.09.2025

  • 8 Учител

    35 5 Отговор
    68% от плевенчани гласуваха за гроб, а останалите за чалгаря! Нека им! Каквото са надробили, такова да сърбат!

    09:12 01.09.2025

  • 9 партиите дават бюджета

    8 1 Отговор
    а кметовете адаптират средствата към нуждите . дали ги за друго . за какво ли . те знаят . важно е сега всичко да е добре . казва се аварийно ремонтиране . успех .

    09:12 01.09.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    15 4 Отговор
    А после се смеят,че през соца нямало ток 😅😂😂🤣🤣

    09:13 01.09.2025

  • 11 Сталин

    34 6 Отговор
    Гроб са тумора на България,тези негодници трябва да бъдат преследвани като терористи ,а тези които са гласували за Гроб трябва да бъдат арестувани и подведени под наказателна отговорност

    09:13 01.09.2025

  • 12 Гербер

    12 12 Отговор
    Да събират дъждовна вода 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕЖДАВА!

    Коментиран от #25

    09:13 01.09.2025

  • 13 Ши са опрай, всичко ши са опрай...

    10 7 Отговор
    Другари от Сопот.....
    Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресе барута . Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете

    09:15 01.09.2025

  • 14 Дедо

    15 3 Отговор
    Аз не мога да разбера ,защо за лице на всички протести в Плевен се бута напред Боби Протестъра, който е активист на Величие и Фараона Ивелин. Та този пълничък момък ,замалко не предизвика страшна влакова катастрофа ,като засипа с кал влаковия релсов път. Защо се дава медийно време на един човек който не работи , а по цял ден стои по площада на Плевен с цел политическа облага .

    09:16 01.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    10 20 Отговор
    Предишния кмет беше Георг Спартански от движение русофили. Плевен пак нямаше вода. Тази овца какъв ГЕРБ я гони?

    09:16 01.09.2025

  • 16 Пенчо

    15 7 Отговор
    Градоначалници няма Плевен. Толкова години гледаме и слушаме за криза с водата. И не е виновен ГЕРБ. Виновни са си плевничани, че толкова години търпят. Ако си избирахте добри градоначалници и вода и всичко щяхте да имате

    Коментиран от #54

    09:17 01.09.2025

  • 17 Охлюв !

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мръсни комунусти":

    Ако не бяха комунистите на времето, сега още роми с магарета щяха вода да ти разнасят по кошарите. И да плащаш за дамаджана вода или с дупе или с яйца

    09:18 01.09.2025

  • 18 Германец

    7 6 Отговор
    Само българите имат обичай да си казват ЧЕСТИТА БАНЯ! защото се случва много рядко! Хахахах

    09:19 01.09.2025

  • 19 Исторически парк

    17 4 Отговор
    След 2 години пак да гласуват за герб 😆😅😂😂😁😃😀😀💩💩💩💧💧🚰🚿🚱🚱🚱💦🚾

    09:20 01.09.2025

  • 20 сега е по важно да инвестираме в снаряди

    6 3 Отговор
    Е то само в Плевен ли няма вода ? По цялата фронтова територия вода няма. Всичко е запустяло,пари няма, хора няма, специалисти няма , само евроценности.Търси се чуждестранен инвеститор . След разпада на измамата ЕС, Турция ще ни оправи и пътищата и водопроводите и ще инвестира на територията дългосрочно иновативно и по съвременни стандарти. За това гледаме оптимистично в бъдещето от връх Бузлуджа.

    09:20 01.09.2025

  • 21 Учител

    7 4 Отговор
    Народ, който си казва честита баня не може да бъде унищожен!

    09:21 01.09.2025

  • 22 Бойко Българоубиец

    9 3 Отговор
    Ще ачкат по градинките тамън да наторяват хехе това сме ние

    09:22 01.09.2025

  • 23 Боклуците на Боклука

    20 6 Отговор
    Да си сърбат попарата Плевенчани,досега къде бяха ⁉️ Гласуват за Тиквата и Шиши, така ще е 🤣😅😂

    09:24 01.09.2025

  • 24 Един не-трол

    5 13 Отговор
    Два мандата на предишният кмет ни съсипаха, но си го избираха хората не знам поради каква причина. По-голям некадърник не сме имали. И какво са виновни герб, че има пропуснати два водни цикъла за усвояване на евросредства? Извинявай ама освен мрънкане от теб нищо конструктивно не чух. Май трябва да се казвате непоКОРНИ България, че и патрона ви с това съм го запомнил и източването на едно огромно предприятие

    Коментиран от #51

    09:24 01.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дудов

    5 6 Отговор
    Скъдах с гаджето от Плевен заради липсата на вода прязи месец.Вече не се траеше и почва на ми люти на очите

    09:26 01.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сделано в СССР":

    Кога това бе, селски!? Що драскаш глупости!? Ток нямаше вечер между 1983 и 1985 г., т.н. "режим" заради енергоемките производства и износа на ток за съседни страни, но беше времеменен режим! Режим на водата никога не е имало, а като дете живеех точно в Плевен! Рядко спираха водата, предимно през лятото, основно заради това, че хората поливаха градините си по селата с питейна вода, щото беше и евтина! Основно режимът беше по селата заради това, а и глобите не ги спираха! Малък си и не помниш, така че не дрънкай глупости!

    Коментиран от #67

    09:26 01.09.2025

  • 29 замислен

    7 7 Отговор
    Хубава статия, Само някой да може да обясни от кой язовир Плевен взема вода и кой частен ВЕЦ е на него? Хубаво оплюване ама нещо фактите ви издишат да знаете. По времето на Бай Тошо Плевен също имаше проблеми с водата, хем че ако погледнете тогава колко са били валежите и колко сега ще се направи разликата. Просто сега няма валежи, няма вода в карстовите извори от които се захранва Плевен и това е.

    Коментиран от #40

    09:27 01.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Юрист

    16 6 Отговор
    Всички 500 000 гербери, които са гласували за бойко българоубиеца трябва да бъдат вкарани в затвора!

    09:28 01.09.2025

  • 32 Българин

    12 3 Отговор
    Тия мазохисти на следващите избори бас ловя, че пак ще гласуват за гроб! Заслужават си го!

    09:29 01.09.2025

  • 33 Гарантирано от ГЕРБ

    14 4 Отговор
    Бедност, Разруха, Нищета,
    това е дългогодишният модел на ГЕРБ в България!

    Коментиран от #85

    09:31 01.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 То това, че е

    12 4 Отговор
    дългогодишният модел на ГЕРБ и децата го знаят.

    09:31 01.09.2025

  • 36 Инженер

    15 5 Отговор

    До коментар #25 от "Гербер":

    Бойко Българоубиеца изгони 2 милиона българи в чужбина и съкрати раждаемостта с 50%

    09:32 01.09.2025

  • 37 Ивелин Михайлов

    9 5 Отговор
    Величие настоява да се спрат частните гербави вецове и вода ще има!

    09:33 01.09.2025

  • 38 Да ге

    9 4 Отговор
    Предните два мандата кмет беше Спартански от ДБ.Айде по леко с лъжите.Всички сте некадърници.

    09:34 01.09.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор
    По време на Живков, Плевен беше 200000 човека и имаше огромна индустрия. И имаше вода. Сега Плевен е 70 000,индустрията е нарязаха на скрап, а вода няма.

    Коментиран от #43

    09:34 01.09.2025

  • 40 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "замислен":

    А я се замисли, като си "замислен", колко беше населението на града и областта, заводите, селскостопанските напоителни съоръжения и после как така изчезнаха съоръжения и тръби, а и население!? Само около град Плевен имаше /сега не знам/ няколко язовира - Табаков, голям и малък в Кайлъка, под Панорамата, отделно река Вит минава наблизо! От Тученишката бара изградиха най-красивата водна каскада в центъра на града, като такава няма в нито един български град, но днес едва ли работи! Отделно има няколко големи язовири в областта - Горни Дъбник, Телиш, Тотлебен, Долна Митрополия... И едно време е имало суша, така че това не е оправдание, а и за тази цел се строят язовири....

    09:36 01.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    7 6 Отговор
    В ПЛЕВЕН €вро-атлантизмът ПО-Б€ДИ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    ПРО $ТО ТО ко п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т € $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!

    Коментиран от #62

    09:39 01.09.2025

  • 43 Дедо

    12 4 Отговор

    До коментар #39 от "Данко Харсъзина":

    Ами точно приятелите и ортаците на другаря Тодор Живков,фалираха Плама Плевен . Единствената петролна рафинерия в целия свят която "фалира". Нещо да кажеш за този грабеж от другарите на Луканов и компания .

    Коментиран от #57

    09:39 01.09.2025

  • 44 Пюш

    11 2 Отговор
    БСП (Непокорна България), ДПС също са част от модела. Имате много лошия и невъзпитан навик винаги да посочвате само едните бизнес партии от адвокати, хотелиери и мутри!

    09:41 01.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Фин

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сделано в СССР":

    Да, забравиха за дискотекетата на режима на ток и за мизерията в магазините. Даже за обувки трябваше връзки -имам предвид не връзките на обувките. Надничаха през решетките на Корекок като диваци и искаха да влязат дори само да го помиришат.

    09:42 01.09.2025

  • 48 айдеде

    7 0 Отговор
    Между блондинки:
    - Муцка, от какво е това палто?
    - От полиестер.
    - Изроди! Колко ли полиестера са убили, за него...

    09:45 01.09.2025

  • 49 Гедер

    5 2 Отговор
    Плевен е земеделски център , хиляди декари пшеница и слънчоглед . Отделно е лозарски център. Хиляди декари лозя, само на оня бившия министър от Плевен лозята са хиляди декари. Според мен вода няма , защото тези мултимилионери арендатори ,са използвали водата за да напояват насажденията си.

    09:45 01.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Плевенчанин

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "Един не-трол":

    Никакви водни цикли не са пропуснати просто Тиквата не даде финансиране,защото тогавашния кмет не е от ГЕРБ. Все е имало некадърност, но като този Христов не е било.Той нито знае къде се намира ,нито какво трябва да прави.Важно е да се обслужват интересите на Сърце и мозък".

    Коментиран от #87

    09:50 01.09.2025

  • 52 Ох, яж

    2 0 Отговор
    бънаните, да бъдеш вечно млад! Животът е във тях! Хоп! Хоп! Хоп! Урсула кьочек хоп троп - ююббрряяяяя!

    09:51 01.09.2025

  • 53 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    За цяло следване само три....и трите пъти си "триперил"... да не си нефелен нещо или простатата те стяга?! А има една пофоворка"Мухите кацат върху най-миризливото.........." така,че проблема е в теб....Ама ти май от Лом беше....нали така?!

    09:52 01.09.2025

  • 54 безпартиен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пенчо":

    Как да избират, когато най голямата тайна е КОЙ определя кандидатите за избиране!КОИ са кадровиците на българската политика? Мустакатият вожд на СССР е казал, че НЕ Е ВАЖНО НАРОДЪТ КАК ЩЕ ГЛАСУВА А КОЙ КАК ЩЕ БРОИ! След това "великият кормчия" е "доразвил" темата като е определил,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКАТА!А вече в по нови времена един бивш Лондонски кмет е довършил темата за изборите когато казва, че АКО ИЗБОРИТЕ МОЖЕХА ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩО, БИХА ГИ ЗАБРАНИЛИ!При нас всичко казано до тук от тримата се потвърждава!

    Коментиран от #61

    09:52 01.09.2025

  • 55 Тошо

    4 0 Отговор
    Защо 10-15г. гласувате и си избирате хора които ви обричат на безводие ? Много странно, нещо като Стокхолмския синдром, жертвата се влюбва в палача си. Променете се бе хора, изберете си друг кмет и дано да случите.

    09:54 01.09.2025

  • 56 223432

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "12340":

    Ква енергетика в Плеен бе...там имат само един безполов медицински....и то филиал!

    09:54 01.09.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Дедо":

    Плама Плевен беше с остаряло руско оборудване и беше не ефективна. Довършиха я братя Бобокови. Тема за дълъг разговор. Не е за тук.

    09:56 01.09.2025

  • 58 Гост

    1 0 Отговор
    Оффф... Горкият ти - гол, бос, гладен, жаден и неокъпан си Одил по времето на Тошо, да се чуди човек как въобще си оцелял!?
    То сега всичкото "щастие" опира до гмо бананите, казина, бетове, бързи кредити за айфони и не само и т.н.!

    09:57 01.09.2025

  • 59 докато не се ликвидира мафията

    5 2 Отговор
    герп и партията на свинчугата всичко е празни приказки

    09:58 01.09.2025

  • 60 Шилко ГЕРБ ДПС ИТН БСП ПОБЕДА

    4 1 Отговор
    В социалните мрежи е регистрирана група "Подкрепа за Борисов и Пеевски за геноцида над Плевенчани". Групата вече наброява 71 хиляди потребители. Показани са резултатите от парламентарните избори края на октомври миналата година в които в Плевен партия ГЕРБ има 23%, Възраждане и ДПС-Пеевски по 13% ,БСП -10%. Масово е гласуването в този град за партиите от управляващата коалиция в момента. Никаква емпатия за геноцида в този град когато в 21 век и съвременната цивилизация несретни хора са оставени без питейна вода! В същото време при протестите на клетите жители на Плевен ,Борисов демонстративно е в Добрич и преряза лентата за започване на изграждане на осветление на стадиона в Добрич. Това ако не е безпощадна подигравка,когато граждани протестират че са лишени от вода а за него приоритет е осветление на стадион! Герб ,Борисов, Пеевски -ПОБЕДА ВИНАГИ!

    09:59 01.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ":

    "мъжът" ми КОЛКО МНОГО "БАДЖАНАЦИ" , О$В€Н $лави , ИМА В ПЛЕВЕН, МНОГО МИ Е МЪЧНО...!
    Щ€ ВЗ€М€М $ рум€н ДА ОТИД€М НА НЯКАКВО работно по$€щ€ни€ НА запад,Ч€ ДА $€ У$ПОКОЯ...!

    10:00 01.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дудов

    4 2 Отговор
    Плевен заслужава участта си! Така е като гласуват за ГЕРБ и Чалгопитека инвалид! Като не Ви изнася-Румъния е близо-а и езика знаете!Само се изкъпете преди тръгване,че вече много понамирисвате!

    10:04 01.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ГРУ гайтанжиева

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Това са долни лъжи, разпространявани от издухани полезни ... и д и о т и !

    10:14 01.09.2025

  • 68 Анонимен

    1 1 Отговор
    Много е нечистоплътно да вадиш политически дивиденти от нещастието на хората.

    10:20 01.09.2025

  • 69 Българин

    1 0 Отговор
    Умишлено , се източват и ВИК и БДЖ и др. с цел да фалират и след това да се дадат на концесия за жълти стотинки на Офшорки и чужди компании . Робство !

    Коментиран от #72

    10:22 01.09.2025

  • 70 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Викайте Тошко Африкански-той ще Ви докара вода от морето-дето беше на почивка докато вие се вмирисвате!

    10:23 01.09.2025

  • 71 Брестовеца

    1 0 Отговор
    Елате в Брестовец....кирпич има за всички Плеинчани- а вода имаме!Къпем се редовно!

    10:26 01.09.2025

  • 72 Продължаваме промяната

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Българин":

    Сега пък робство.....Как така?! Нали скачаше на площада 1989 и ревеше с цяло гърло....а сега робство?!

    10:27 01.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    ГЕРБ имаха един идиотски лозунг - ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ !
    Ето ви го това гарантираното !

    Коментиран от #78

    10:30 01.09.2025

  • 75 Ту-туУУУУУУУУ

    1 0 Отговор
    Новина от последния час: Закриват големите вериги магазини в Плевен за бяла техника-оказва се,че дългосрочно няма да се нуждаят от бойлери и перални!

    10:33 01.09.2025

  • 76 Да ге

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Стою Хайдутина":

    Скоро бутилките няма да са празни и ако това не свърши работа ще си носим камъни.

    Коментиран от #80, #84

    10:33 01.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Тото 5/35

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Тото 1 и Тото 2":

    Плевенчани са на Тото 5/35....ама Боко изтегли 43......

    10:34 01.09.2025

  • 79 ГЕРБ Победа за Винаги!! Пийте и се мийте

    1 1 Отговор
    с лимонада! Хиени и Прасета ГЕРБ Победа!! Народе Събуди се!!

    10:37 01.09.2025

  • 80 Стою Хайдутина

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Да ге":

    За това каратистката-ще ви сложи на мястото .......

    10:37 01.09.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тирирам-пам-пам

    1 1 Отговор
    Кво Ви пука бе....вода може да няма-ама чалгата в Плевен е на 6+......

    10:39 01.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 МВР

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Да ге":

    А жандърмата в Плевен с ръце в джобовете ли ще стои.....питайте Дани Митов-какво мисли! Тогава няма да сте само некъпани ами и доста бити!

    10:44 01.09.2025

  • 85 Мъдрец

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Защо толкова лоши неща пишат срещу ГЕРБ. Ако това е следствието, то вижте причината. Кой проведе промяната след 1989г. По чия поръчка комунистите и агентите на ДС станаха капиталисти. Мислете и не пишете пропагандни глупотевини.

    10:45 01.09.2025

  • 86 Ту-туУУУУУУУУ

    1 1 Отговор
    Разговор между гербер и чалготек:
    Искаш вода-ама си друга порода.....няма вода-докато не станеш от наща порода!

    10:47 01.09.2025

  • 87 Продължаваме промяната

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Плевенчанин":

    Зеленогорски да не е бил от ДПС бе некъпан"бабаит"?!Я се виж какви нелепици пишеш!

    10:52 01.09.2025