Мариана Вълчева пред ФАКТИ: Без вода - това е дългогодишният модел на ГЕРБ в Плевен

Как се живее в голям град като Плевен без вода… Без значение дали си лекар, адвокат, световен шампион по карате. Пред безводието, както се казва, всички са равни… Мариана Вълчева от “Непокорна България”, световен шампион по карате за девойки, доктор по философия.
- Г-жо Вълчева, колко корави сте жителите на Плевен, за да се справяте с този режим на водата. Защо и тази година се стигна до това?
- Жителите на Плевен са корави щом издържат при тези нечовешки условия цяло лято. Ние сме жертва на едно дългогодишно некадърно управление. Десетки хиляди души без достъп до питейна вода, без елементарни санитарно-хигиенни условия. Без вода - това е дългогодишният модел на ГЕРБ в Плевен. Те са основните виновници за случващото се. Настоящият кмет д-р Валентин Христов встъпи в длъжност през 2023 г. с лозунга: „Дадох надежда на плевенчани и ще положа всички усилия за по-прозрачно, модерно и открито управление – с разум и грижа“. Две години по-късно Плевен не спира да е в капана на водната мафия, въпреки отпуснатите милиони левове от началото на водната криза. Водопреносната мрежа е меко казано в окаяно състояние. Институциите под шапката на това управление не функционират в полза на обществото, а против него.
- Голям град в европейска България, а водата идва за по 2 часа сутрин и вечер. Какъв е режимът в семейството ви?
- Като на всички останали – непоносим. От психологическа гледна точка на човек са му необходими 21 дни да извършва едни и същи действия, за да се превърнат в навик. За съжаление, на нас - жителите на община Плевен, умишлено ни бяха изградени навици, които са в пълен разрез с основните човешки нужди. В европейска държава да обричаш хора на мизерия, да пълнят кофи, туби и канчета с вода, за да извършват физиологичните си нужди… Това следва да бъде строго наказуемо. Режимът е тежък, мизерен и заплахата от пандемия е твърде близо, когато хигиената е крайно занулена. Това е допълнителна причина градът да обезлюдява, от което не следва нищо добро за цялостното му развитие. Плевен е в спирала надолу. Вечер е призрачен град.
- За разлика от други години, сега протестите в града са големи. Събудиха ли се плевенчани?
- Протестите набират сила. И вече са наситени в много емоции и гняв. Трябва ясно да се разбере, че това не е проблем на местно ниво, а е национален въпрос. Жителите бедстват и не виждат подкрепа от държавата. Не намират сигурност в управлението, тъй като именно то е виновно за нещастната съдба, която в момента изживяваме вече години наред. Местната власт не подкрепя хората, а прикрива грешките си. Вижда се, че печелят време, размотават.
Нетърпимостта е отличителна черта, когато използваш обществото само и просто като електорат.
Имам една любима фраза на Робеспиер, която гласи следното: „Всичко в заобикалящия ни свят се промени; всичко трябва да се промени в моралния и в политическия ред.“ Трябва да бъдем обединени срещу корупцията и грешките на тези, на които сме гласували доверие за нашата съдба! Време е и министрите на регионалното развитие и на екологията – Иван Иванов и Манол Генов, да понесат политическа и наказателна отговорност. Не си мръднаха пръста досега. И цялото ръководство на ВиК холдинга. Чак след протестите започнаха нещо да обясняват, но без ясни цели, срокове, мерки.
- Създават се комисии към общината, има кризисен щаб за водата. Какво очаквате да се случи, какво очаквате от администрацията?
- Създават се две години по-късно и две седмици преди началото на учебната година. Община Плевен е богата на учебни заведения, на болнични заведения, на спортни клубове, които са изправени пред криза на функционирането. Притеснявам се, че това са поредните задкулисни игри, чрез които се печели време, за да не се промени нищо.
Управляващите са твърде наясно с проблемите на Плевен още от началото на техния мандат и създаването на комисии и щабове не решава проблема.
Иначе всяко министерство разполага с експерти, чиято работа е да предотвратява ситуации като тази. Питаме къде са те? Каква е тяхната работа и кой е техният регулатор? Какви са годишните отчети на тяхната дейност? Ако вие системно не изпълнявате вашите служебни задължения, вероятно работодателят ви ще ви уволни. А тук виждаме отново безнаказаност. Плевен разполага с язовир Горни Дъбник, който може да захранва нуждите на жителите чрез правилните действия и ремонти. Защо не се насочат всички действия и внимание в тази посока? Експлоатирането на язовир Черни Осъм би довело до екологична катастрофа, за което се притесняват и местните жители. Към 29 август 2025 г. има снимки на р. Черни Осъм, която пресъхва. Горите се изсичат. Вододайната зона е превърната на сметище. От бюлетин на МОСВ за състоянието на водите ясно се вижда, че част от големите язовири в страната буквално пресъхват,
но частните ВЕЦ не спират да произвеждат и да печелят на гърба на народа.
Очакваме от администрацията да подаде незабавно оставки. Очакваме и незабавни мерки срещу унищожаването на екологията!
- Как звучат в Плевен думите „поемам отговорност“…
- Тези думи в Плевен не звучат. Не ги чуваме, не достигат до нас. Където не са кметове на ГЕРБ, са скандали, арести, номера, а където има техни, че дори да правят безобразия, не им се търси отговорност. Бойко Борисов не стъпи в Плeвен, не поиска оставката на кмета си. Има една политическа приказка: „Кучи син, ама наш“. Питаме след 10-15 годишно управление на ГЕРБ и втори път поемане на властта от тяхна страна в община Плевен, къде е господин Борисов? Къде е господин Нанков, който е ясно запознат с водната криза в региона? Защо президентът не се изказа за проблема на над 100 хиляди човека и не свика КСНС за безводието – с барут не можем да се изкъпем. Ходи на Витоша, а в Плевен кога? Нека да се покажат пред жителите, за да изразят своята позиция. Имахме налице и пернишкия случай. Ако приемем, че грешките в политиката служат, за да не бъдат повтаряни, то защо и кой позволи 5 години по-късно Плевен да споделя същата трагична съдба? Обществото повече няма да търпи избягването на отговорност и функционирането на тази криминогенна държава. Защо, докато народът бедства, лидерът на „отговорниците за кризата“ се намира в Добрич по повод копка за поставяне на осветлението на стадион „Дружба“? За да сме обективни, в хода на разследването за причината на проблема бяха установени кражби на вода от частни лица. Последните дни дори бе установено от активни граждани, че част от земеделските райони използват вода за напояване от системи без водoмери. С други думи – крадат вода. Освен въпросът откъде е тази вода, то следва и другият въпрос - кой краде и кой плаща тази вода. Моралът в Плевен вече е твърде омърсен.
- Къде са отпуснатите пари за водния цикъл на Плевен? Отговор на въпроса има ли…
- Отговори няма. Прехвърля се отговорност между институциите. Никой нищо не знае, не отговаря за нищо или се прави, че не съществуваме.
Знаем, че всеки проблем в страната винаги е свързан с това не кой, какво и как ще свърши, а кой и как ще усвои средствата.
Искаме прозрачност за всеки отпуснат лев за справяне с водната криза. Искаме ясни и точни срокове и проекти, по които е започната работа за подмяна на водопреносната мрежа, по която има високи проценти на теч. Блокираната демокрация, меркантилността на политиката и юридическата оргия следствие от човешката немарливост - убива! Кражбата на милиони левове не може да остане безнаказана.
- Правите стъпка от спорта към политиката. В този смисъл, научихте ли да обещавате, нали политиците така правят…
- Като спортист съм научена на постоянство, труд и усилия за подобряване на онези качества, от които зависи успехът и добрите резултати, а те са далеч от голите обещания, които настоящите политици подхвърлят на обществото.
Убиваме българските села, а вече убиваме и българските градове.
Искам да живеем в една държава, която не унищожава кислорода си, като изсича незаконно горите, която не отравя водата си като краде огромни суми държавни пари. Държава, която защитава и представлява интересите на обществото, а не държава, която сбъдва най-големите ни страхове. Ще цитирам една мисъл на Карл Попър: „Не трябва да политизираме морала, а да морализираме политиката.“
Коментиран от #28, #47
09:11 01.09.2025
Коментиран от #25
13 Ши са опрай, всичко ши са опрай...
Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресе барута . Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете
09:15 01.09.2025
16 Пенчо
Коментиран от #54
09:17 01.09.2025
До коментар #1 от "Мръсни комунусти":Ако не бяха комунистите на времето, сега още роми с магарета щяха вода да ти разнасят по кошарите. И да плащаш за дамаджана вода или с дупе или с яйца
09:18 01.09.2025
Коментиран от #51
28 Гост
До коментар #6 от "Сделано в СССР":Кога това бе, селски!? Що драскаш глупости!? Ток нямаше вечер между 1983 и 1985 г., т.н. "режим" заради енергоемките производства и износа на ток за съседни страни, но беше времеменен режим! Режим на водата никога не е имало, а като дете живеех точно в Плевен! Рядко спираха водата, предимно през лятото, основно заради това, че хората поливаха градините си по селата с питейна вода, щото беше и евтина! Основно режимът беше по селата заради това, а и глобите не ги спираха! Малък си и не помниш, така че не дрънкай глупости!
Коментиран от #67
09:26 01.09.2025
29 замислен
Коментиран от #40
09:27 01.09.2025
33 Гарантирано от ГЕРБ
това е дългогодишният модел на ГЕРБ в България!
Коментиран от #85
09:31 01.09.2025
36 Инженер
До коментар #25 от "Гербер":Бойко Българоубиеца изгони 2 милиона българи в чужбина и съкрати раждаемостта с 50%
09:32 01.09.2025
Коментиран от #43
09:34 01.09.2025
40 Гост
До коментар #29 от "замислен":А я се замисли, като си "замислен", колко беше населението на града и областта, заводите, селскостопанските напоителни съоръжения и после как така изчезнаха съоръжения и тръби, а и население!? Само около град Плевен имаше /сега не знам/ няколко язовира - Табаков, голям и малък в Кайлъка, под Панорамата, отделно река Вит минава наблизо! От Тученишката бара изградиха най-красивата водна каскада в центъра на града, като такава няма в нито един български град, но днес едва ли работи! Отделно има няколко големи язовири в областта - Горни Дъбник, Телиш, Тотлебен, Долна Митрополия... И едно време е имало суша, така че това не е оправдание, а и за тази цел се строят язовири....
09:36 01.09.2025
42 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
ПРО $ТО ТО ко п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т € $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
Коментиран от #62
09:39 01.09.2025
До коментар #39 от "Данко Харсъзина":Ами точно приятелите и ортаците на другаря Тодор Живков,фалираха Плама Плевен . Единствената петролна рафинерия в целия свят която "фалира". Нещо да кажеш за този грабеж от другарите на Луканов и компания .
Коментиран от #57
09:39 01.09.2025
47 Фин
До коментар #6 от "Сделано в СССР":Да, забравиха за дискотекетата на режима на ток и за мизерията в магазините. Даже за обувки трябваше връзки -имам предвид не връзките на обувките. Надничаха през решетките на Корекок като диваци и искаха да влязат дори само да го помиришат.
09:42 01.09.2025
- Муцка, от какво е това палто?
- От полиестер.
- Изроди! Колко ли полиестера са убили, за него...
09:45 01.09.2025
51 Плевенчанин
До коментар #24 от "Един не-трол":Никакви водни цикли не са пропуснати просто Тиквата не даде финансиране,защото тогавашния кмет не е от ГЕРБ. Все е имало некадърност, но като този Христов не е било.Той нито знае къде се намира ,нито какво трябва да прави.Важно е да се обслужват интересите на Сърце и мозък".
Коментиран від #87
09:50 01.09.2025
53 Град Козлодуй
До коментар #34 от "Данко Харсъзина":За цяло следване само три....и трите пъти си "триперил"... да не си нефелен нещо или простатата те стяга?! А има една пофоворка"Мухите кацат върху най-миризливото.........." така,че проблема е в теб....Ама ти май от Лом беше....нали така?!
09:52 01.09.2025
54 безпартиен
До коментар #16 от "Пенчо":Как да избират, когато най голямата тайна е КОЙ определя кандидатите за избиране!КОИ са кадровиците на българската политика? Мустакатият вожд на СССР е казал, че НЕ Е ВАЖНО НАРОДЪТ КАК ЩЕ ГЛАСУВА А КОЙ КАК ЩЕ БРОИ! След това "великият кормчия" е "доразвил" темата като е определил,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКАТА!А вече в по нови времена един бивш Лондонски кмет е довършил темата за изборите когато казва, че АКО ИЗБОРИТЕ МОЖЕХА ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩО, БИХА ГИ ЗАБРАНИЛИ!При нас всичко казано до тук от тримата се потвърждава!
Коментиран от #61
09:52 01.09.2025
56 223432
До коментар #45 от "12340":Ква енергетика в Плеен бе...там имат само един безполов медицински....и то филиал!
09:54 01.09.2025
До коментар #43 от "Дедо":Плама Плевен беше с остаряло руско оборудване и беше не ефективна. Довършиха я братя Бобокови. Тема за дълъг разговор. Не е за тук.
09:56 01.09.2025
То сега всичкото "щастие" опира до гмо бананите, казина, бетове, бързи кредити за айфони и не само и т.н.!
09:57 01.09.2025
62 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #42 от "Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ":"мъжът" ми КОЛКО МНОГО "БАДЖАНАЦИ" , О$В€Н $лави , ИМА В ПЛЕВЕН, МНОГО МИ Е МЪЧНО...!
Щ€ ВЗ€М€М $ рум€н ДА ОТИД€М НА НЯКАКВО работно по$€щ€ни€ НА запад,Ч€ ДА $€ У$ПОКОЯ...!
10:00 01.09.2025
67 ГРУ гайтанжиева
До коментар #28 от "Гост":Това са долни лъжи, разпространявани от издухани полезни ... и д и о т и !
10:14 01.09.2025
69 Българин
Коментиран от #72
10:22 01.09.2025
72 Продължаваме промяната
До коментар #69 от "Българин":Сега пък робство.....Как така?! Нали скачаше на площада 1989 и ревеше с цяло гърло....а сега робство?!
10:27 01.09.2025
74 Тото 1 и Тото 2
Ето ви го това гарантираното !
Коментиран от #78
10:30 01.09.2025
76 Да ге
До коментар #73 от "Стою Хайдутина":Скоро бутилките няма да са празни и ако това не свърши работа ще си носим камъни.
Коментиран от #80, #84
10:33 01.09.2025
78 Тото 5/35
До коментар #74 от "Тото 1 и Тото 2":Плевенчани са на Тото 5/35....ама Боко изтегли 43......
10:34 01.09.2025
79 ГЕРБ Победа за Винаги!! Пийте и се мийте
10:37 01.09.2025
До коментар #76 от "Да ге":За това каратистката-ще ви сложи на мястото .......
10:37 01.09.2025
84 МВР
До коментар #76 от "Да ге":А жандърмата в Плевен с ръце в джобовете ли ще стои.....питайте Дани Митов-какво мисли! Тогава няма да сте само некъпани ами и доста бити!
10:44 01.09.2025
85 Мъдрец
До коментар #33 от "Гарантирано от ГЕРБ":Защо толкова лоши неща пишат срещу ГЕРБ. Ако това е следствието, то вижте причината. Кой проведе промяната след 1989г. По чия поръчка комунистите и агентите на ДС станаха капиталисти. Мислете и не пишете пропагандни глупотевини.
10:45 01.09.2025
86 Ту-туУУУУУУУУ
Искаш вода-ама си друга порода.....няма вода-докато не станеш от наща порода!
10:47 01.09.2025
87 Продължаваме промяната
До коментар #51 от "Плевенчанин":Зеленогорски да не е бил от ДПС бе некъпан"бабаит"?!Я се виж какви нелепици пишеш!
10:52 01.09.2025