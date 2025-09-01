Мариана Вълчева пред ФАКТИ: Без вода - това е дългогодишният модел на ГЕРБ в Плевен

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Как се живее в голям град като Плевен без вода… Без значение дали си лекар, адвокат, световен шампион по карате. Пред безводието, както се казва, всички са равни… Мариана Вълчева от “Непокорна България”, световен шампион по карате за девойки, доктор по философия.

- Г-жо Вълчева, колко корави сте жителите на Плевен, за да се справяте с този режим на водата. Защо и тази година се стигна до това?

- Жителите на Плевен са корави щом издържат при тези нечовешки условия цяло лято. Ние сме жертва на едно дългогодишно некадърно управление. Десетки хиляди души без достъп до питейна вода, без елементарни санитарно-хигиенни условия. Без вода - това е дългогодишният модел на ГЕРБ в Плевен. Те са основните виновници за случващото се. Настоящият кмет д-р Валентин Христов встъпи в длъжност през 2023 г. с лозунга: „Дадох надежда на плевенчани и ще положа всички усилия за по-прозрачно, модерно и открито управление – с разум и грижа“. Две години по-късно Плевен не спира да е в капана на водната мафия, въпреки отпуснатите милиони левове от началото на водната криза. Водопреносната мрежа е меко казано в окаяно състояние. Институциите под шапката на това управление не функционират в полза на обществото, а против него.

- Голям град в европейска България, а водата идва за по 2 часа сутрин и вечер. Какъв е режимът в семейството ви?

- Като на всички останали – непоносим. От психологическа гледна точка на човек са му необходими 21 дни да извършва едни и същи действия, за да се превърнат в навик. За съжаление, на нас - жителите на община Плевен, умишлено ни бяха изградени навици, които са в пълен разрез с основните човешки нужди. В европейска държава да обричаш хора на мизерия, да пълнят кофи, туби и канчета с вода, за да извършват физиологичните си нужди… Това следва да бъде строго наказуемо. Режимът е тежък, мизерен и заплахата от пандемия е твърде близо, когато хигиената е крайно занулена. Това е допълнителна причина градът да обезлюдява, от което не следва нищо добро за цялостното му развитие. Плевен е в спирала надолу. Вечер е призрачен град.

- За разлика от други години, сега протестите в града са големи. Събудиха ли се плевенчани?

- Протестите набират сила. И вече са наситени в много емоции и гняв. Трябва ясно да се разбере, че това не е проблем на местно ниво, а е национален въпрос. Жителите бедстват и не виждат подкрепа от държавата. Не намират сигурност в управлението, тъй като именно то е виновно за нещастната съдба, която в момента изживяваме вече години наред. Местната власт не подкрепя хората, а прикрива грешките си. Вижда се, че печелят време, размотават.



Нетърпимостта е отличителна черта, когато използваш обществото само и просто като електорат.



Имам една любима фраза на Робеспиер, която гласи следното: „Всичко в заобикалящия ни свят се промени; всичко трябва да се промени в моралния и в политическия ред.“ Трябва да бъдем обединени срещу корупцията и грешките на тези, на които сме гласували доверие за нашата съдба! Време е и министрите на регионалното развитие и на екологията – Иван Иванов и Манол Генов, да понесат политическа и наказателна отговорност. Не си мръднаха пръста досега. И цялото ръководство на ВиК холдинга. Чак след протестите започнаха нещо да обясняват, но без ясни цели, срокове, мерки.

- Създават се комисии към общината, има кризисен щаб за водата. Какво очаквате да се случи, какво очаквате от администрацията?

- Създават се две години по-късно и две седмици преди началото на учебната година. Община Плевен е богата на учебни заведения, на болнични заведения, на спортни клубове, които са изправени пред криза на функционирането. Притеснявам се, че това са поредните задкулисни игри, чрез които се печели време, за да не се промени нищо.



Управляващите са твърде наясно с проблемите на Плевен още от началото на техния мандат и създаването на комисии и щабове не решава проблема.



Иначе всяко министерство разполага с експерти, чиято работа е да предотвратява ситуации като тази. Питаме къде са те? Каква е тяхната работа и кой е техният регулатор? Какви са годишните отчети на тяхната дейност? Ако вие системно не изпълнявате вашите служебни задължения, вероятно работодателят ви ще ви уволни. А тук виждаме отново безнаказаност. Плевен разполага с язовир Горни Дъбник, който може да захранва нуждите на жителите чрез правилните действия и ремонти. Защо не се насочат всички действия и внимание в тази посока? Експлоатирането на язовир Черни Осъм би довело до екологична катастрофа, за което се притесняват и местните жители. Към 29 август 2025 г. има снимки на р. Черни Осъм, която пресъхва. Горите се изсичат. Вододайната зона е превърната на сметище. От бюлетин на МОСВ за състоянието на водите ясно се вижда, че част от големите язовири в страната буквално пресъхват,



но частните ВЕЦ не спират да произвеждат и да печелят на гърба на народа.



Очакваме от администрацията да подаде незабавно оставки. Очакваме и незабавни мерки срещу унищожаването на екологията!

- Как звучат в Плевен думите „поемам отговорност“…

- Тези думи в Плевен не звучат. Не ги чуваме, не достигат до нас. Където не са кметове на ГЕРБ, са скандали, арести, номера, а където има техни, че дори да правят безобразия, не им се търси отговорност. Бойко Борисов не стъпи в Плeвен, не поиска оставката на кмета си. Има една политическа приказка: „Кучи син, ама наш“. Питаме след 10-15 годишно управление на ГЕРБ и втори път поемане на властта от тяхна страна в община Плевен, къде е господин Борисов? Къде е господин Нанков, който е ясно запознат с водната криза в региона? Защо президентът не се изказа за проблема на над 100 хиляди човека и не свика КСНС за безводието – с барут не можем да се изкъпем. Ходи на Витоша, а в Плевен кога? Нека да се покажат пред жителите, за да изразят своята позиция. Имахме налице и пернишкия случай. Ако приемем, че грешките в политиката служат, за да не бъдат повтаряни, то защо и кой позволи 5 години по-късно Плевен да споделя същата трагична съдба? Обществото повече няма да търпи избягването на отговорност и функционирането на тази криминогенна държава. Защо, докато народът бедства, лидерът на „отговорниците за кризата“ се намира в Добрич по повод копка за поставяне на осветлението на стадион „Дружба“? За да сме обективни, в хода на разследването за причината на проблема бяха установени кражби на вода от частни лица. Последните дни дори бе установено от активни граждани, че част от земеделските райони използват вода за напояване от системи без водoмери. С други думи – крадат вода. Освен въпросът откъде е тази вода, то следва и другият въпрос - кой краде и кой плаща тази вода. Моралът в Плевен вече е твърде омърсен.

- Къде са отпуснатите пари за водния цикъл на Плевен? Отговор на въпроса има ли…

- Отговори няма. Прехвърля се отговорност между институциите. Никой нищо не знае, не отговаря за нищо или се прави, че не съществуваме.



Знаем, че всеки проблем в страната винаги е свързан с това не кой, какво и как ще свърши, а кой и как ще усвои средствата.



Искаме прозрачност за всеки отпуснат лев за справяне с водната криза. Искаме ясни и точни срокове и проекти, по които е започната работа за подмяна на водопреносната мрежа, по която има високи проценти на теч. Блокираната демокрация, меркантилността на политиката и юридическата оргия следствие от човешката немарливост - убива! Кражбата на милиони левове не може да остане безнаказана.

- Правите стъпка от спорта към политиката. В този смисъл, научихте ли да обещавате, нали политиците така правят…

- Като спортист съм научена на постоянство, труд и усилия за подобряване на онези качества, от които зависи успехът и добрите резултати, а те са далеч от голите обещания, които настоящите политици подхвърлят на обществото.



Убиваме българските села, а вече убиваме и българските градове.



Искам да живеем в една държава, която не унищожава кислорода си, като изсича незаконно горите, която не отравя водата си като краде огромни суми държавни пари. Държава, която защитава и представлява интересите на обществото, а не държава, която сбъдва най-големите ни страхове. Ще цитирам една мисъл на Карл Попър: „Не трябва да политизираме морала, а да морализираме политиката.“