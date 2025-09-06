Евгений Кънев: Какво направи Съединението успешен проект?

Какво направи Съединението успешен проект?
Не е ли идеята, че всички българи ще бъдат по-добре заедно като народ в единното пространство на собствена държава - т.е. триединство на тяло (земя), душа (народ) и дух (език, култура и религия)? Това са били ценностите, които са обединявали всички. А пречката, врагът - Османската империя - е било лепилото на това обединение.
А кои са днес ценностите, които биха ни обединили и кое е лепилото?
Не трябва ли да са тези, които другите народи в Европа са прегърнали, за да станат техните държави сред най-проспериращите? И които са записани не само в Лисабонския договор на страните членки на ЕС, а и в нашата Конституция?
Върховенство на правото, а не на 1-2 души.
Свобода на словото, а не на дезинформацията.
Правата на човека, а не на олигархията.
Защита на човешкото достойнство, а не на поругателите му.
Справедливост и солидарност за всички, а не едни да живеят за сметка на други.
Неприкосновеност на личния живот, а не на нейните нарушители.
……….
Не е ли важно да сме обединени около точно тези ценности - за да сме част от свободния свят на развитите държави?
Има ли държави - с други ценности и без природни ресурси - сред най-богатите и развити държави в света?
Не трябва ли пак лепилото да е нашият общ враг - този, който иска да унищожи тези ценности? Пак на Изток - както през 1885 г? И всички у нас, които му слугуват и искат да ни управляват?
Дали тогава не сме били успешни, защото Съединението е било тайно дело и не сме дали възможност на врага да попречи? А сега чрез неговите агенти постоянно ни разделя?
Не е ли това, което пречи да се обединим около ценностите на развитите държави? Какво пречи на несъгласните - които гласуват за враговете на тези ценности? Дали защото не печелят от това България да просперира? А негласуващите?
Може би искрените отговори на тези въпроси са пътя към нашето Съединение. Отново.
Честит празник!
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
1 Ганя Путинофила
Защо имаме независимост чак 1908 г.?
16:01 06.09.2025
2 Дрът рукофил
Руснаците щяха да изпращат българите по фронтовете на всички войни,
така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
и така българите щяха да изчезнат завинаги от Земята!😂🤣😂
Това може и да се случи! Не е късно!
16:02 06.09.2025
3 Жалки продажни копейки 🤪🤡
16:04 06.09.2025
4 Обедини !
Мафията !
Която !
Да Тъпче !
Този Народ !
16:04 06.09.2025
5 Иван Вазов
първа радост е за мене"!
16:06 06.09.2025
6 Путин гол до кръста на пони
16:07 06.09.2025
7 Наташките по форумите
Скоро ще ни Съединят!
Коментиран от #13
16:08 06.09.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #10
16:09 06.09.2025
10 Жица
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Армията ни я разсипаха,сега валутата махат, за границите няма какво да се каже. Ти за каква държава пишеш
16:13 06.09.2025
11 Фен
16:13 06.09.2025
12 Някой
16:14 06.09.2025
13 Ще ни Съешат
До коментар #7 от "Наташките по форумите":по точно!
16:14 06.09.2025
14 Сзо
16:14 06.09.2025
15 Тиквонии Велики
16:16 06.09.2025
16 АБВ
Направи го успешен това, че никой от великите сили по онова време не се намеси да ни пречи.
Коментиран от #22, #29
16:23 06.09.2025
17 Левски
16:25 06.09.2025
18 АБВ
По какво си приличат Съединението на Княжество България и Източна Румелия и присъединяването на Крим към Русия ?
16:29 06.09.2025
19 Днес копейки не е вашият празник
Коментиран от #23
16:30 06.09.2025
20 Един
Как да се обединя с вас - като вашата цел е да продадете родината ми и да кеширате?! Такива отпадъчни материали като тебе да ми дават акъл е много меко казано нагло!
16:33 06.09.2025
21 гост
16:33 06.09.2025
22 Има опит за намеса...
До коментар #16 от "АБВ":На граф Игнатиев, лично е ходил при султана в качеството си на дипломат, тога мисля че е бил консул в Истанбул, лично да го увещава от името на руският император да нападне България, като му гарантира че те /руската империя /, няма да се меси защото сме нарушили договора за васалната източна Румелия, султана е отказал да ни напада по някакви съображения, проявил е политическа мъдрост, че толкова за нашите "братушки" и "приятели" които ни обичат и все доброто ни мислят.
Коментиран от #26
16:37 06.09.2025
23 болгарин..
До коментар #19 от "Днес копейки не е вашият празник":Попрост отпомак със задно мислене няма..ако го нямаше трети март-нямаше да има ни съединение, ни обединение..за това пошоль вжопу..бг.бандерскую шаблодачку
16:38 06.09.2025
24 Факт
16:44 06.09.2025
25 Анонимен
16:45 06.09.2025
26 АБВ
До коментар #22 от "Има опит за намеса...":Абсолютни глупости си написал. Нищо такова няма като исторически факт. Единствено вярното е, че Русия не одобрява Съединението, поради личната неприязън на руския император към нашия княз Батемберг. В случая всичко е лично.
Да напомня само, че именно Русия първа признава независимостта на България.
Ще видим какво ще дрънкате на 22 септември.
16:49 06.09.2025
27 Анонимен
16:53 06.09.2025
28 Е, няма пари
16:57 06.09.2025
29 Емил
До коментар #16 от "АБВ":Има намеса и тя е от страна на Австрия с армията на сръбския крал.
Ние сме се подготвяли за нападение от турска страна, но Турция се е въдържала по съвет на великите сили и най-вече с предупреждението от страна на омразата на някои Руска империя. Получили сме обаче удар в гръб от народ с който довчера сме се борили заедно срещу турския поробител. Единствено на духа на българския войник и малко на не достатъчно мотивираната сръбска армия, дължим защитата на съединението.
Честит празник на всички българи!!!
И пожелавам духът и вярата в делото България на българите от онова време да се завърне при нас!!!
Коментиран от #32
17:07 06.09.2025
30 Така е
17:07 06.09.2025
31 защо
Какво е това "НАРОД "?
Френския национален отбор от снощи ли?
Знаете ли как и защо е избрано името на Патриаршеската ни катедрала?
17:09 06.09.2025
32 Абе
До коментар #29 от "Емил":Що не вземеш да си прочетеш уроците по история? Русия е многовековно зло, благодарение на което хората се опростачеат тровени с руската идеология. И България губи земи след земи.
Коментиран от #33, #34
17:09 06.09.2025
33 Емил
До коментар #32 от "Абе":Погледни в нета каква е причината за избухването на сръбско българската война 1885 година виж и кой стои зад това вероломно нахлуване в нашите земи и тогава ме учи какво да чета!
А кой кого да мрази или не си е лична работа!
17:15 06.09.2025
34 дедо..
До коментар #32 от "Абе":Ти требва да четеш исторята-в края на всв в париж се събират големите и почват да делят б-я-атина иска от бг.то млрди и части от родопите с филипополис,власите искат добруджата-оти сме били със фашагите и сме губещи и благодарение на молотов,който се застъпва за нас б-я запазва границите си..а ние нямаме ни една улица кръстена на вячеслав..а бе бг.бандерци четете тези неща и тогава плюйте по масква-неблагодарници
Коментиран от #35
17:23 06.09.2025
35 Коварни сте
До коментар #34 от "дедо..":Руската армия воюва с българите за отцепване на северна Добруджа! Руската армия отново воюва с българите в опити да отцепи и Южна Добруджа. И единствено храбрия подвиг на българския войник от ълска ришуския военен крак и спасява българската земя от окупация. Слава на българския войник който побеждава руската армия 🇧🇬 това е незабравима епопея в българскатанисрория която не ви изнася на безродниците, но я има и ще я има.
17:39 06.09.2025