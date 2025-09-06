Евгений Кънев: Какво направи Съединението успешен проект?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво направи Съединението успешен проект?

Не е ли идеята, че всички българи ще бъдат по-добре заедно като народ в единното пространство на собствена държава - т.е. триединство на тяло (земя), душа (народ) и дух (език, култура и религия)? Това са били ценностите, които са обединявали всички. А пречката, врагът - Османската империя - е било лепилото на това обединение.

А кои са днес ценностите, които биха ни обединили и кое е лепилото?

Не трябва ли да са тези, които другите народи в Европа са прегърнали, за да станат техните държави сред най-проспериращите? И които са записани не само в Лисабонския договор на страните членки на ЕС, а и в нашата Конституция?

Върховенство на правото, а не на 1-2 души.

Свобода на словото, а не на дезинформацията.

Правата на човека, а не на олигархията.

Защита на човешкото достойнство, а не на поругателите му.

Справедливост и солидарност за всички, а не едни да живеят за сметка на други.

Неприкосновеност на личния живот, а не на нейните нарушители.

……….

Не е ли важно да сме обединени около точно тези ценности - за да сме част от свободния свят на развитите държави?

Има ли държави - с други ценности и без природни ресурси - сред най-богатите и развити държави в света?

Не трябва ли пак лепилото да е нашият общ враг - този, който иска да унищожи тези ценности? Пак на Изток - както през 1885 г? И всички у нас, които му слугуват и искат да ни управляват?

Дали тогава не сме били успешни, защото Съединението е било тайно дело и не сме дали възможност на врага да попречи? А сега чрез неговите агенти постоянно ни разделя?

Не е ли това, което пречи да се обединим около ценностите на развитите държави? Какво пречи на несъгласните - които гласуват за враговете на тези ценности? Дали защото не печелят от това България да просперира? А негласуващите?

Може би искрените отговори на тези въпроси са пътя към нашето Съединение. Отново.

Честит празник!

