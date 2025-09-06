Новини
Евгений Кънев: Какво направи Съединението успешен проект?

Евгений Кънев: Какво направи Съединението успешен проект?

6 Септември, 2025 16:00 729 35

Не е ли идеята, че всички българи ще бъдат по-добре заедно като народ в единното пространство на собствена държава - т.е. триединство на тяло (земя), душа (народ) и дух (език, култура и религия)? Това са били ценностите, които са обединявали всички. А пречката, врагът - Османската империя - е било лепилото на това обединение.

Евгений Кънев: Какво направи Съединението успешен проект? - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво направи Съединението успешен проект?
Не е ли идеята, че всички българи ще бъдат по-добре заедно като народ в единното пространство на собствена държава - т.е. триединство на тяло (земя), душа (народ) и дух (език, култура и религия)? Това са били ценностите, които са обединявали всички. А пречката, врагът - Османската империя - е било лепилото на това обединение.
А кои са днес ценностите, които биха ни обединили и кое е лепилото?
Не трябва ли да са тези, които другите народи в Европа са прегърнали, за да станат техните държави сред най-проспериращите? И които са записани не само в Лисабонския договор на страните членки на ЕС, а и в нашата Конституция?
Върховенство на правото, а не на 1-2 души.
Свобода на словото, а не на дезинформацията.
Правата на човека, а не на олигархията.
Защита на човешкото достойнство, а не на поругателите му.
Справедливост и солидарност за всички, а не едни да живеят за сметка на други.
Неприкосновеност на личния живот, а не на нейните нарушители.
……….
Не е ли важно да сме обединени около точно тези ценности - за да сме част от свободния свят на развитите държави?
Има ли държави - с други ценности и без природни ресурси - сред най-богатите и развити държави в света?
Не трябва ли пак лепилото да е нашият общ враг - този, който иска да унищожи тези ценности? Пак на Изток - както през 1885 г? И всички у нас, които му слугуват и искат да ни управляват?
Дали тогава не сме били успешни, защото Съединението е било тайно дело и не сме дали възможност на врага да попречи? А сега чрез неговите агенти постоянно ни разделя?
Не е ли това, което пречи да се обединим около ценностите на развитите държави? Какво пречи на несъгласните - които гласуват за враговете на тези ценности? Дали защото не печелят от това България да просперира? А негласуващите?
Може би искрените отговори на тези въпроси са пътя към нашето Съединение. Отново.
Честит празник!

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    5 9 Отговор
    Ама нали турците ни бяха асвабадили 1878г?
    Защо имаме независимост чак 1908 г.?

    16:01 06.09.2025

  • 2 Дрът рукофил

    6 15 Отговор
    Ами представете си, че България беше станала руска губерния!
    Руснаците щяха да изпращат българите по фронтовете на всички войни,
    така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
    и така българите щяха да изчезнат завинаги от Земята!😂🤣😂
    Това може и да се случи! Не е късно!

    16:02 06.09.2025

  • 3 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    6 11 Отговор
    Тежък празник е днес за родната русофилия. Нито руски байрак да развееш, нито има за какво да благодариш на Русия!

    16:04 06.09.2025

  • 4 Обедини !

    4 1 Отговор
    Обедини !

    Мафията !

    Която !

    Да Тъпче !

    Този Народ !

    16:04 06.09.2025

  • 5 Иван Вазов

    5 12 Отговор
    "Руски еничарин да се наричам,
    първа радост е за мене"!

    16:06 06.09.2025

  • 6 Путин гол до кръста на пони

    4 10 Отговор
    Аз ше ви дам едно Съединение аз на вас!

    16:07 06.09.2025

  • 7 Наташките по форумите

    3 12 Отговор
    призовават за вписване в Конституцията на България като малцинство с право на гласуване, защото имали 400 000 имота по морето!
    Скоро ще ни Съединят!

    Коментиран от #13

    16:08 06.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Армията която го защити.Без армия, валута и граници няма държава.

    Коментиран от #10

    16:09 06.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жица

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Армията ни я разсипаха,сега валутата махат, за границите няма какво да се каже. Ти за каква държава пишеш

    16:13 06.09.2025

  • 11 Фен

    11 1 Отговор
    Продажници, като аФтора, съсипват всички успешни български проекти.

    16:13 06.09.2025

  • 12 Някой

    7 1 Отговор
    Даже не си струва да се коментира този пасквил. Нямаше да има Съединение ако беше оцеляла Санстефанска България. А защо не оцеля. Тролякът да прочете и да отговори.

    16:14 06.09.2025

  • 13 Ще ни Съешат

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наташките по форумите":

    по точно!

    16:14 06.09.2025

  • 14 Сзо

    1 2 Отговор
    Тогава не е имало ДС (Държавна Сигурност).

    16:14 06.09.2025

  • 15 Тиквонии Велики

    2 5 Отговор
    Аз Съединих Камчия на руснаците!

    16:16 06.09.2025

  • 16 АБВ

    7 2 Отговор
    Евгений Кънев: Какво направи Съединението успешен проект?

    Направи го успешен това, че никой от великите сили по онова време не се намеси да ни пречи.

    Коментиран от #22, #29

    16:23 06.09.2025

  • 17 Левски

    6 2 Отговор
    Къна, кои всички българи. А тези, които остават в Македония. Страх ви е да кажете за нашата Македония, да не ви се карат от Запад. Това за мен е полусъединение. Моите корени са от там. Половината ми роднини са там(кръвни роднини), и сега те са "македонци", а аз българин.

    16:25 06.09.2025

  • 18 АБВ

    5 1 Отговор
    Един въпрос за размисъл към интелигентните хора:
    По какво си приличат Съединението на Княжество България и Източна Румелия и присъединяването на Крим към Русия ?

    16:29 06.09.2025

  • 19 Днес копейки не е вашият празник

    3 9 Отговор
    Не е, това е български празник, защото Съединението е извършено от българи, истински българи, не като вас продажници развяващи руски знамена позорящи България, която България вие безродни русофили се опитахте да подарите на съветско-руските ви господари ка 16та република на СССР, за това днес ни се махнете от главите с вашите лъжи и проруски лозунги, вземете си руските знамена и ги развявайте на 3ти март, по площадите и на м@....й..н@...т@ си, Честит празник на истинските българи!

    Коментиран от #23

    16:30 06.09.2025

  • 20 Един

    7 1 Отговор
    ДРУГАРЮ Евгениййй... ама хората тогава не са драпали за власт щото тя обогатява!
    Как да се обединя с вас - като вашата цел е да продадете родината ми и да кеширате?! Такива отпадъчни материали като тебе да ми дават акъл е много меко казано нагло!

    16:33 06.09.2025

  • 21 гост

    7 1 Отговор
    евГЕГИЙ - пенкилера стана и ГЕНИЙ - ИСТОРИК! Генчо мамин счетоводителЮ що си не гледаш приходите и разходите, че умственияти баланс взе да изригва като вулкан в Исландия!

    16:33 06.09.2025

  • 22 Има опит за намеса...

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    На граф Игнатиев, лично е ходил при султана в качеството си на дипломат, тога мисля че е бил консул в Истанбул, лично да го увещава от името на руският император да нападне България, като му гарантира че те /руската империя /, няма да се меси защото сме нарушили договора за васалната източна Румелия, султана е отказал да ни напада по някакви съображения, проявил е политическа мъдрост, че толкова за нашите "братушки" и "приятели" които ни обичат и все доброто ни мислят.

    Коментиран от #26

    16:37 06.09.2025

  • 23 болгарин..

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Днес копейки не е вашият празник":

    Попрост отпомак със задно мислене няма..ако го нямаше трети март-нямаше да има ни съединение, ни обединение..за това пошоль вжопу..бг.бандерскую шаблодачку

    16:38 06.09.2025

  • 24 Факт

    1 2 Отговор
    Сигурно е дишал лепило!

    16:44 06.09.2025

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор
    Душа и дух не са ли едно и също?

    16:45 06.09.2025

  • 26 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Има опит за намеса...":

    Абсолютни глупости си написал. Нищо такова няма като исторически факт. Единствено вярното е, че Русия не одобрява Съединението, поради личната неприязън на руския император към нашия княз Батемберг. В случая всичко е лично.
    Да напомня само, че именно Русия първа признава независимостта на България.
    Ще видим какво ще дрънкате на 22 септември.

    16:49 06.09.2025

  • 27 Анонимен

    2 2 Отговор
    Русия никога не е пречела България да се обедини, да влезе в ЕС, Еврозона или каквото там е. Добре е да има добри икономически връзки. Но има прекалено много натегачи и слагачи в държавата.

    16:53 06.09.2025

  • 28 Е, няма пари

    0 0 Отговор
    Само проекти и келепир са им в главата.

    16:57 06.09.2025

  • 29 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    Има намеса и тя е от страна на Австрия с армията на сръбския крал.
    Ние сме се подготвяли за нападение от турска страна, но Турция се е въдържала по съвет на великите сили и най-вече с предупреждението от страна на омразата на някои Руска империя. Получили сме обаче удар в гръб от народ с който довчера сме се борили заедно срещу турския поробител. Единствено на духа на българския войник и малко на не достатъчно мотивираната сръбска армия, дължим защитата на съединението.
    Честит празник на всички българи!!!
    И пожелавам духът и вярата в делото България на българите от онова време да се завърне при нас!!!

    Коментиран от #32

    17:07 06.09.2025

  • 30 Така е

    1 0 Отговор
    Идеята да бъде един народ под небето. Заедно да теглим и да носим. Обаче какво всъщност се оказва днес? Че още отпреди 1944 година. Едните българи бяха насъскани да воюват с другите българи! Българското триединство беше разбито! И днес отновоз като следствие. Едните българи грабят и тормозят останалите българи! Не плащат данъци, осигуровки. Крият доходи и печалби. Крадат, грабят, огромни пари! За да изнасят зад граница, за хотели, имоти, апартаменти, джипове, яхти, каквото се сетите. Това няма как да е единствено. Това се извършва дори от генерали! Пак ще го напиша от генерали! Най-святото и доблестно нещо което може да бъде в една държавна структура! Тормозят честно работещите с високи данъци и осигуровки за да хрантутят една политизирана паразитна част от обществото. Докога? Ограбва се огромни суми от държавата чрез Тошковците и Пламенките. Те дори гонят децата на България от собствената им държава, далеч от майка и баща!

    17:07 06.09.2025

  • 31 защо

    0 0 Отговор
    Много добре започнато - "народ в единното пространство на собствена държава ... Това са били ценностите, които са обединявали всички"!
    Какво е това "НАРОД "?
    Френския национален отбор от снощи ли?
    Знаете ли как и защо е избрано името на Патриаршеската ни катедрала?

    17:09 06.09.2025

  • 32 Абе

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Емил":

    Що не вземеш да си прочетеш уроците по история? Русия е многовековно зло, благодарение на което хората се опростачеат тровени с руската идеология. И България губи земи след земи.

    Коментиран от #33, #34

    17:09 06.09.2025

  • 33 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Абе":

    Погледни в нета каква е причината за избухването на сръбско българската война 1885 година виж и кой стои зад това вероломно нахлуване в нашите земи и тогава ме учи какво да чета!
    А кой кого да мрази или не си е лична работа!

    17:15 06.09.2025

  • 34 дедо..

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Абе":

    Ти требва да четеш исторята-в края на всв в париж се събират големите и почват да делят б-я-атина иска от бг.то млрди и части от родопите с филипополис,власите искат добруджата-оти сме били със фашагите и сме губещи и благодарение на молотов,който се застъпва за нас б-я запазва границите си..а ние нямаме ни една улица кръстена на вячеслав..а бе бг.бандерци четете тези неща и тогава плюйте по масква-неблагодарници

    Коментиран от #35

    17:23 06.09.2025

  • 35 Коварни сте

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "дедо..":

    Руската армия воюва с българите за отцепване на северна Добруджа! Руската армия отново воюва с българите в опити да отцепи и Южна Добруджа. И единствено храбрия подвиг на българския войник от ълска ришуския военен крак и спасява българската земя от окупация. Слава на българския войник който побеждава руската армия 🇧🇬 това е незабравима епопея в българскатанисрория която не ви изнася на безродниците, но я има и ще я има.

    17:39 06.09.2025