Евгений Кънев: Правителството е уникално. То е събрало в едно БКП и ДС, които движеха Прехода за тяхната лебедова песен

Евгений Кънев: Правителството е уникално. То е събрало в едно БКП и ДС, които движеха Прехода за тяхната лебедова песен

17 Ноември, 2025 16:01 562 6

Нашият шанс е именно, че те нямат друга алтернатива и възможност за повече мимикрия в едно свободно общество

Евгений Кънев: Правителството е уникално. То е събрало в едно БКП и ДС, които движеха Прехода за тяхната лебедова песен - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
Без да подозираме - сегашното правителство е огромен шанс за България.

Защо? Разбира се, не заради еврозоната.

Това правителство е уникално, защото е събрало в едно политическото представителство на БКП и ДС, които движеха целия Преход - за тяхната лебедова песен.

И показва неговата обърната логика - от обслужващ Партията репресивен апарат, ДС накрая накара Партията да я обслужва.

Партията е БКП-БСП: тя тотално бе разрушена, защото бяха разрушени нейните три опорни колони - комунизма, левичарството и русофилството. Първо бяха предадени комунистите, след като висшият ешелон от БСП най-много се облажи от приватизацията. След това бяха предадени левите хора - след като видяха, че с помощта на БСП бе въведен плоският данък. И накрая бе срутено и русофилството - след като БСП тихомълком подкрепи въвеждане на еврото. Дори знаково лице като Румен Гечев я напусна.

ГЕРБ - партията платформа на ДС, чрез която тя управлява страната в ЕС за усвояване на еврофондовете - е постоянно унизявана да приема проруски закони или левичарски бюджети, а ДС се избърса със слогана ѝ, че ГЕРБ брани България от комунистите, като я накара да направи коалиция с тях.

И какво по-логично - към създателите на българската мафия и нейния бодигард да се присъедини и нейният бард, авторът на “забрави за правилата”. И така ДС сглоби последния си Отечествен фронт със същата цел, както БКП през 1944 г: опазване на властта от Запада в полза на Кремъл.

Желязков е стария Кимон Георгиев, от когото нищо не зависи. А Пеевски - като Георги Димитров дирижира зад кадър всяка стъпка на правителството. Вярно не от Москва, но в полза на Москва. И който не вярва - ще се увери чрез сагата “Лукойл”. Която все напуска, но не напуска България.

И както тогава, така и сега нови избори ще има само при едно положение - че трябва официално последният ОФ да бъде изхвърлен на бунището на историята и цялата власт да премине в БКП. Пардон, Пеевски.

Нашият шанс е именно, че те нямат друга алтернатива и възможност за повече мимикрия в едно свободно общество.


  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    От 1923 г едни и същи превратаджии на Кимон Георгиев управляват България.

    16:03 17.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор
    Вече 36 години ПОДМЯНА вместо ПРОМЯНА‼️

    16:06 17.11.2025

  • 3 Кое не е така ?!

    2 1 Отговор
    Абсолютно вярно.

    16:07 17.11.2025

  • 4 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    6 4 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    16:08 17.11.2025

  • 5 Толупа съсипа България

    5 0 Отговор
    Тоя е опериран от срам

    16:11 17.11.2025

  • 6 Васко Кръпката ни излъга

    1 0 Отговор
    Пееше ни: " Комунизма си отива, спете спокойно деца"!

    16:25 17.11.2025