Евгений Кънев: Правителството е уникално. То е събрало в едно БКП и ДС, които движеха Прехода за тяхната лебедова песен

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Без да подозираме - сегашното правителство е огромен шанс за България.

Защо? Разбира се, не заради еврозоната.

Това правителство е уникално, защото е събрало в едно политическото представителство на БКП и ДС, които движеха целия Преход - за тяхната лебедова песен.

И показва неговата обърната логика - от обслужващ Партията репресивен апарат, ДС накрая накара Партията да я обслужва.

Партията е БКП-БСП: тя тотално бе разрушена, защото бяха разрушени нейните три опорни колони - комунизма, левичарството и русофилството. Първо бяха предадени комунистите, след като висшият ешелон от БСП най-много се облажи от приватизацията. След това бяха предадени левите хора - след като видяха, че с помощта на БСП бе въведен плоският данък. И накрая бе срутено и русофилството - след като БСП тихомълком подкрепи въвеждане на еврото. Дори знаково лице като Румен Гечев я напусна.

ГЕРБ - партията платформа на ДС, чрез която тя управлява страната в ЕС за усвояване на еврофондовете - е постоянно унизявана да приема проруски закони или левичарски бюджети, а ДС се избърса със слогана ѝ, че ГЕРБ брани България от комунистите, като я накара да направи коалиция с тях.

И какво по-логично - към създателите на българската мафия и нейния бодигард да се присъедини и нейният бард, авторът на “забрави за правилата”. И така ДС сглоби последния си Отечествен фронт със същата цел, както БКП през 1944 г: опазване на властта от Запада в полза на Кремъл.

Желязков е стария Кимон Георгиев, от когото нищо не зависи. А Пеевски - като Георги Димитров дирижира зад кадър всяка стъпка на правителството. Вярно не от Москва, но в полза на Москва. И който не вярва - ще се увери чрез сагата “Лукойл”. Която все напуска, но не напуска България.

И както тогава, така и сега нови избори ще има само при едно положение - че трябва официално последният ОФ да бъде изхвърлен на бунището на историята и цялата власт да премине в БКП. Пардон, Пеевски.

Нашият шанс е именно, че те нямат друга алтернатива и възможност за повече мимикрия в едно свободно общество.