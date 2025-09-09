Как да зачеркнем притесненията в службата

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изследване на Банчо Банов, Финансов експерт

Ще започнем с една еврейска мъдрост: „Не се ядосвай в службата, не ти плащат за това!“

Притесненията в службата имат няколко основни източника:

1.Какво ще стане утре. Притесняваме се за изхода на утрешната среща, утрешните преговори, утрешните резултати. Дали ще се сключи сделката, при какви условия, ще спечелим ли, ще загубим ли? Един боец в древноиндийската (мисля) митология много се притеснявал за утрешната битка. Отишъл в храма при жреца и го помолил да поговори за това с боговете – да или не. Жрецът го помолил да изчака навън, влязъл в храма и влязъл във връзка с Боговете. Като излязъл, казал на воина: „О-о-о, изхода на утрешната битка отдавна е предрешен от боговете. На теб само ти предстои да научиш резултата!“ И действително – изхода от утрешните преговори, параметрите на утрешната сделка отдавна е предрешен от боговете. Това е като сложно математическо уравнение, в което те са заложили всички параметри. Включително и дали жената на главния преговарящ утре рано-рано ще го ощастливи.:-) Така, че вие си кажете:“О-о-о утрешния резултат отдавна е предрешен от боговете!“ И си легнете. Ще спите по-спокойно. Сун Цзъ пък казва: „Всяка битка се печели преди изобщо да се сътои.“ (Изкуството на войната).

2А. Пак притеснения за утре – дали ще спечелите или ще загубите. Киплинг в своето стихотворение: „Ако“ нарича печалбата и загубата двама измамници, към които трябва да се отнасяш съвършенно еднакво. Но не казва как. Аз ще ви кажа как. Не мислите за тях. Мислете вечерта за утрешния неуспех и няма да заспите – от угризения – как ще ви се скарат, как ще ви накажат, ще ви понижат заплатата и ще ви спрат растежа в йерархията. Мислете за утрешния успех и пак няма да заспите. Как ще ви потупат по рамото, как ще се издигнете в очите на слепите, как ще ви дадат бонус, как ще го похарчите с приятели, как ще впечатлите хубавата секретарка и т.н. Но резултата и в двата случая е, че няма да се наспите. А утрото е по-мъдро от вечерта.(В древно-индийската митология казват, че мъдреца има съвършенно еднакво отношение към буца злато и към буца пръст.)

2Б. Притеснения от неуспеха. Помнете, че неуспеха съдържа в себе си компонентите на успеха. Просто трябва да си направите изводите. И следващия път да направите нещата правилно. Без емоции и съжаления – те нямат място тук. Известният писател Дан Браун казва: „Ако не можеш да напишеш нещо правилно, напиши го грешно. Нека грешното стане база за поправка и пътя към правилното.“

3.Притеснения след работа вечер за грешка направена през деня. Волно или неволно. Тук също има техника. Една фирма, която владее до съвършенство Управленското счетоводство бе измислила хитър начин да се справя с ненужните разходи. На три нива (степени). Ако разхода е ненужен отива по една сметка с определени изисквания, ако я прескочи, отива по друга с определени изисквания, ако и нея прескочи отива в трета сметка с трети изисквания. И там волю-неволю спира. Как притеснението, което е за вас ненужен разход на мозъчни и душевни сили да спре по тази система? Ето как. Направих грешка – 1. Е, никой няма да я забележи утре. 2. Е, яко я забележат – най-много да ми се скарат. 3. Е, ако ми се скарат, няма да ме уволнят. И лягате и спите спокойно.

4. Притеснения от клюки и интриги срещу вас. Тук има два варианта. Първо някой да се заяжда с вас заради спорта. Но ще се обърнем към Иисус: „Ако те мразят, не отвръщай с омраза.“ Това е Закона за утихването. Всичко утихва – бурии, ветрове, дъждове, махалото утихва, стига вие да не подклаждате конфликта. Ако не го подклаждате, омразата към вас ще утихне, ако не отвръщате, този който се заяжда с вас бързо ще загуби интерес. Ще започне да се заяжда с друг, който ще му отвръща и ще има интрига. От Иисус към българска история от село с две съседки. И двете са близо до общата ограда. Едната почва да нарежда другата. Другата кротко си копае градината без да отвръща. Втори път – никакъв отговор. На третия път първата избухва: „Думай Думно, че пукнáх!“

Втори вариант – вижте дали вие самите не сте причината за клюките и интригите срещу вас. Дали вие самите не клатите лодката. Дали волю-неволю не сте нагазили в територията на другия. Дворното куче ви лае само докато се движите по протежение на неговата ограда. Като я отминете се успокоява. Ако всичко гореизложено е така – отстъпете. Ето един пример. В една голяма фирма, бонусите за един малък отдел (от 9 човека) са така организирани, че да се дават след като изтече тримесечието. Но заповедта е била неясна и е можело да се дават на първия или на втория или та третия месец след като изтече тримесечието. Счетоводителите са били постоянно претрупани с работа и са ги забавяли – даже и до четвъртия месец. Един млад служител, с по-ниска заплата, Пешо се заял по този въпрос и постоянно ходел да се разправя със счетоводителите. За разнообразие ходел да се разправя и с отдел Човешки ресурси – и то с шефките. А шефките – стари апартчици, на по 55+ години намерили начин да му го върнат. „Изведнъж, - казва ми Пешо, - всички началници научиха моето име. Пешо закъснявал за работа, Пешо си тръгвал по-рано от работа, Пешо излял кафе върху клавиатурата, Пешо говорел по 2 часа по телефона с жена си и работата му изоставала, даже Пешо редовно паркирал колата си на инвалидното място. Ако отдела се издънеше – Пешо е виновен.“ Добре че се намери един стар служител да ми каже: „Абе момче, ние сме голяма фирма, уредена фирма. Никога няма да ни ощетят – може да се забавят но ощетение няма да има. Спри да се разправяш!“ Пешо го послушва и лека по лека неговото име във фирмата се забравя, интригите утихват.

5. Изводи от Великден. Какви ли не исторически филми – дългометражни ни заливат по Великден. И не можеш да разбереш кой за какво се бори. А аз ще ви кажа. Единия извод от Великден е директно приложим в службата. Той гласи: „Ако не може да имаш силни приятели, поне не си създавай могъщи врагове.“ Иисус си ги е създал и затова са го разпнали. Е, той е син Божии и ще възкръсне, но ако вие си създадете във фирмата могъщи врагове едва ли ще „възкръснете“. Е, може и да „възкръснете“ но през три фирми в четвърта на много по-ниска длъжност и на много по-ниска заплата.

Втори извод Иисус си е създал тези могъщи врагове и ги е ядосал за много кратък период от време – Страстната седмица. Изгонил е търговците от Храма и т.н. Та в тази връзка, ако се налага във фирмата да ядосвате и то хора с властови позиции (а аз съм сигурен, че може да го избегнете), нека това да бъде силно разтеглено във времето и не на час, а на месец по лъжичка. Но помнете Сун Дзъ – „Избягнатата битка е спечелена битка.“ И още: „Ако врагът е по-силен, избегни го!“

6. Един германски бизнесмен беше казал: „Няма по-силен наркотик от чувството за добре свършената работа.“ Та и вие, направете всичко, което зависи от вас да подготвите утрешната сделка, презентация преговори и ще спите спокойно. Както се казва: „Направих каквото трябва, да става каквото ще.“

И за да завършим с хумор ще цитираме Т. Колев във филма „Опасен чар“. „Ако си сред вълци – ще виеш по вълчи! Това е съдбата на всеки интелигент.“ Та ако сте сред вълци в офиса недейте да блеете – в буквален и преносен смисъл, за да не ви изядат с парцалите! J

П.С. Забравих да кажа: Толерантността към чуждите грешки в офиса означава, че би могъл да очакваш и толерантност към твоята – а всеки греши понякога.