Последния сюнет на Шекспир

Дори не предполагате колко вярна е тази грешка. Шекспир вече не е Шекспир. Шекспир дори не живее в стара Англия, а в някаква нова такава. Там, зад канала, Шекспир успешно е заменен от Нешекспир. В цяла Европа е така. Гьоте е заменен от Негьоте. Юнг от Неюнг.
Днес зад канала най-често срещаното име на нешекспира е Мохамед. Мохамед от своя страна не пише поезия, а е бръснаро-фризьор. При това в най-добрия случай. В обикновения случай се занимава да си търси работа и докато не я намира да брули сливите (извинявайте за нецензорния овощарски израз) на внучките на истинския Шекспир. Затова тази наглед комична грешка е напълно вярна.
У нас Нешекспирите все още не са в резултат на внос, а са собствено производство.
При нас сюнета още не е на полово, а на ментално ниво.
Поколението със сюнетите няма нищо против да е такова каквото е. Тоест глупаво и необразовано. Разликата между сюнет и сонет е малостойностна. Нещо като Иран и Ирак. Като столицата на Париж. За това поколение необразоваността не е срамна и дори може да се разглежда като отправна точка за флирт.
Млади момичета, които са приели да градят кариера като профи к@рви нямат време за странични занимания като четене и мислене.
Днешните професионалетки са като футболистите. Знаят, че времето тича срещу тях и не могат да си го губят в излишни дейности. Всяка година излизат все по-нови модели плът. Състезанието е на живот и смърт. Най-високата арена са телевизионните формати. Там не е важно дали можеш да цитираш сонет на Шекспир, а да вкараш гол. Или да получиш гол.
Но до ТВ формат не всеки достига. Основната маса нашенски Нешекспири са по баровете и кафенетата. Те са в интернет при порното с платен вход. Моралът им стига до там, че да уважават сексът с презерватив. Общата култура е вредна защото пречи на разкрепостеността. Житейските познания финишират до видовете лубриканти. Затова не им се сърдете. Те просто са си такива – глупави и разгонени. Това е техния свят, в който Мохамед ще се промъкне. И когато тукашния Мохамед се нарои и се почувства силен ще поиска задължителния сюнет да влезе в конституцията на България или там каквото е останало след нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 що махнахте полето за коментари от
щом е от възраждане да не коментираме макар че говорят истината
Реч, произнесена от трибуната на Европейския парламент от българския евродепутат Станислав Стоянов
Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение.
Комисията не само не предлага решения, а създава нови - миграционната политика и нейните пагубни ефекти върху националните държави, реакцията по време на Ковид пандемията, експериментите със зелената сделка. След време ще говорим и за фиаското „План за превъоръжаване“.
Коментиран от #3
14:13 10.09.2025
2 Попов
За поет и списвач е видно, че не става. Факти имат социална програма за подпомагане на nponaднали типове и им публикуват глупостите за някоя друга биричка.
Всъщност, "Мохамед" в повечето случай е по качествен от хомосъветикус.
14:15 10.09.2025
3 Реално
До коментар #1 от "що махнахте полето за коментари от":Само на вигенин от БСП-Ново начало и на kaтyна на Костя копейкин са забранени коментарите.
Това реално са платени публикации със силно манипулирано съдържание, което да няма възможност да се оспори.
14:17 10.09.2025
4 Да се разровим по-надълбоко
14:18 10.09.2025
5 Горкия
14:18 10.09.2025