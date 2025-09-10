Новини
Последния сюнет на Шекспир

10 Септември, 2025 14:06 517 5

  • емил йотовски-
  • шекспир-
  • сонет-
  • тв формат

Днес зад канала най-често срещаното име на нешекспира е Мохамед. Мохамед от своя страна не пише поезия, а е бръснаро-фризьор. При това в най-добрия случай

Последния сюнет на Шекспир - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дори не предполагате колко вярна е тази грешка. Шекспир вече не е Шекспир. Шекспир дори не живее в стара Англия, а в някаква нова такава. Там, зад канала, Шекспир успешно е заменен от Нешекспир. В цяла Европа е така. Гьоте е заменен от Негьоте. Юнг от Неюнг.

Днес зад канала най-често срещаното име на нешекспира е Мохамед. Мохамед от своя страна не пише поезия, а е бръснаро-фризьор. При това в най-добрия случай. В обикновения случай се занимава да си търси работа и докато не я намира да брули сливите (извинявайте за нецензорния овощарски израз) на внучките на истинския Шекспир. Затова тази наглед комична грешка е напълно вярна.

У нас Нешекспирите все още не са в резултат на внос, а са собствено производство.

При нас сюнета още не е на полово, а на ментално ниво.

Поколението със сюнетите няма нищо против да е такова каквото е. Тоест глупаво и необразовано. Разликата между сюнет и сонет е малостойностна. Нещо като Иран и Ирак. Като столицата на Париж. За това поколение необразоваността не е срамна и дори може да се разглежда като отправна точка за флирт.

Млади момичета, които са приели да градят кариера като профи к@рви нямат време за странични занимания като четене и мислене.

Днешните професионалетки са като футболистите. Знаят, че времето тича срещу тях и не могат да си го губят в излишни дейности. Всяка година излизат все по-нови модели плът. Състезанието е на живот и смърт. Най-високата арена са телевизионните формати. Там не е важно дали можеш да цитираш сонет на Шекспир, а да вкараш гол. Или да получиш гол.

Но до ТВ формат не всеки достига. Основната маса нашенски Нешекспири са по баровете и кафенетата. Те са в интернет при порното с платен вход. Моралът им стига до там, че да уважават сексът с презерватив. Общата култура е вредна защото пречи на разкрепостеността. Житейските познания финишират до видовете лубриканти. Затова не им се сърдете. Те просто са си такива – глупави и разгонени. Това е техния свят, в който Мохамед ще се промъкне. И когато тукашния Мохамед се нарои и се почувства силен ще поиска задължителния сюнет да влезе в конституцията на България или там каквото е останало след нея.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 що махнахте полето за коментари от

    4 0 Отговор
    вашта статийка от преди малко?
    щом е от възраждане да не коментираме макар че говорят истината


    Реч, произнесена от трибуната на Европейския парламент от българския евродепутат Станислав Стоянов
    Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение.
    Комисията не само не предлага решения, а създава нови - миграционната политика и нейните пагубни ефекти върху националните държави, реакцията по време на Ковид пандемията, експериментите със зелената сделка. След време ще говорим и за фиаското „План за превъоръжаване“.

    Коментиран от #3

    14:13 10.09.2025

  • 2 Попов

    0 3 Отговор
    Да вметна само, че емко и за бръснар не става и ако не е старата му майка ще си тъне в мизерия.
    За поет и списвач е видно, че не става. Факти имат социална програма за подпомагане на nponaднали типове и им публикуват глупостите за някоя друга биричка.
    Всъщност, "Мохамед" в повечето случай е по качествен от хомосъветикус.

    14:15 10.09.2025

  • 3 Реално

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "що махнахте полето за коментари от":

    Само на вигенин от БСП-Ново начало и на kaтyна на Костя копейкин са забранени коментарите.
    Това реално са платени публикации със силно манипулирано съдържание, което да няма възможност да се оспори.

    14:17 10.09.2025

  • 4 Да се разровим по-надълбоко

    0 0 Отговор
    Цялата тая простотия, започва с невинната и даже прогресивна, и похвална фраза: "Аз съм либерален родител". Друга такава фраза на откровени едеотини е:"Няма лошо". И третата съсипваща и унищожаваща морала и обществото фраза е:"Пожуей си мама, още си млад/а да се жениш и да се обвързваш". Мохамед за това определено НЕ ни е виновен. Не защитавам Мохамед, нито аз съм Мохамед, нито съм Мохамеданин. Коренът на простотията си е заложен в нас

    14:18 10.09.2025

  • 5 Горкия

    1 0 Отговор
    Не му остана п.шка от сюнети

    14:18 10.09.2025