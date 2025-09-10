Последния сюнет на Шекспир

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дори не предполагате колко вярна е тази грешка. Шекспир вече не е Шекспир. Шекспир дори не живее в стара Англия, а в някаква нова такава. Там, зад канала, Шекспир успешно е заменен от Нешекспир. В цяла Европа е така. Гьоте е заменен от Негьоте. Юнг от Неюнг.

Днес зад канала най-често срещаното име на нешекспира е Мохамед. Мохамед от своя страна не пише поезия, а е бръснаро-фризьор. При това в най-добрия случай. В обикновения случай се занимава да си търси работа и докато не я намира да брули сливите (извинявайте за нецензорния овощарски израз) на внучките на истинския Шекспир. Затова тази наглед комична грешка е напълно вярна.

У нас Нешекспирите все още не са в резултат на внос, а са собствено производство.

При нас сюнета още не е на полово, а на ментално ниво.

Поколението със сюнетите няма нищо против да е такова каквото е. Тоест глупаво и необразовано. Разликата между сюнет и сонет е малостойностна. Нещо като Иран и Ирак. Като столицата на Париж. За това поколение необразоваността не е срамна и дори може да се разглежда като отправна точка за флирт.

Млади момичета, които са приели да градят кариера като профи к@рви нямат време за странични занимания като четене и мислене.

Днешните професионалетки са като футболистите. Знаят, че времето тича срещу тях и не могат да си го губят в излишни дейности. Всяка година излизат все по-нови модели плът. Състезанието е на живот и смърт. Най-високата арена са телевизионните формати. Там не е важно дали можеш да цитираш сонет на Шекспир, а да вкараш гол. Или да получиш гол.

Но до ТВ формат не всеки достига. Основната маса нашенски Нешекспири са по баровете и кафенетата. Те са в интернет при порното с платен вход. Моралът им стига до там, че да уважават сексът с презерватив. Общата култура е вредна защото пречи на разкрепостеността. Житейските познания финишират до видовете лубриканти. Затова не им се сърдете. Те просто са си такива – глупави и разгонени. Това е техния свят, в който Мохамед ще се промъкне. И когато тукашния Мохамед се нарои и се почувства силен ще поиска задължителния сюнет да влезе в конституцията на България или там каквото е останало след нея.