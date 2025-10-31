Новини
Мнения »
Хелоуин така както го виждам

31 Октомври, 2025 16:02 494 7

  • емил йотовски-
  • хелоуин-
  • езичество

Важното е бонбони да има и вафли и желирани мечета, по възможност в количества, които да ти докарат разстройство

Хелоуин така както го виждам - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хелоуин не е празник. Извинете, но е така. На никого не му пука за никакви светии. Нито за католическите, нито за англиканските обичаи. За езическите – също.

На хората дори не им пука, че децата им изглеждат като малки, възбудени и щастливи мъртъвци. Родителите не разбират какво правят, като рисуват трупни петна по алените бузки на потомците си. Да кажем, че е забавно, откачено и дотам.

Хелоуин е внесен при нас не като религиозен празник, а като карнавал. Някакъв изперкал, странен карнавал, който носи някаква негова си обосновка, но и затова на никого не му пука.

Да не мислите, че родителите обличат децата си като преяли паяци или трупове, за да гонят някакви лоши сили? Че небето или адът се отваряли и това е вид противодействие? Или да спасят годината от глад? Или да предизвикат по-мека зима?

Приемете, че на децата им харесва да се правят на маймуни.

Ако имаше празник, в който да се поливат с вода, щяха да ходят с лейки, да пищят и да правят всичко в междуетажието на блоковете в локви. Единствената причина този празник да бъде забранен, и то от самите майки, е ако се провежда през студените месеци. Иначе всичко би било весело и приличащо на безплатен масов аква парк.

Ако някога някъде и по някакви причини в Хелоуин е било вложено някакво религиозно звучене, това вече го няма. Самоубило се е. Времето го е разкарало като ненужно.

Днес на Хелоуин няма забранени костюми. Дори и да има, и за това на никого не му пука. Ако искаш да си дух – бъди дух. Ако искаш да си ангел – бъди ангел. Ако искаш да си лек автомобил – моля. Монтирай си едно кормило на главата и бръмчи.

Важното е бонбони да има и вафли и желирани мечета, по възможност в количества, които да ти докарат разстройство. И от онези захаросаните червеи, които ти боядисват езика. И да се вика нещо, защото когато се вика е по-весело. И да се пищи. И да се ръмжи. А накрая се броят бонбони. И се разменят.

Но ако някой някъде някога е изпаднал в религиозен транс и се вземе на сериозно, тогава проблемът си е само негов.

Затова Хелоуин не бива да се забранява. Не трябва да се бие или да се похлупва с други празници. Не трябва да се открива фронт срещу него. Не защото не можем, защото не е наш празник, не е православен и така нататък, а защото в еволюцията си се е превърнал в един напълно безопасен карнавал лишен от всякаква идейна обосновка.

P.S. Докато пишех този текст аутокоректът през цялото време ми предлагаше да замени думата Хелоуин с Хероин.

Това вече го намирам за притеснително!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
  • 1 Спецназ

    5 3 Отговор
    Хелоуин е празник на болните мозъци на католиците.
    Тях ги е страх от мъртвите да не излязат и така...

    НО за ЧИФ ... НИЕ ще купуваме на децата си костюми за
    по 100 лева да са целите У КРЪВ!? и

    в ръцете пластмасови брадви и ножове??

    ДИВОТИЯ, Баце!

    Ма нали така сме ги научили и утре в Училището ще са с истински!
    А??

    16:07 31.10.2025

  • 2 Симеон Иванов

    1 3 Отговор
    Емиле, Емилеее - много си го закъсал ....
    Явно живееш още по времето на социализма, когато да си буташ сурата в чуждите работи беше правило ....
    Всеки може да празнува каквото си иска и да се нашари, както си иска - това е 21 век ...
    А иначе - не предлагаш алтернатива - може би култ към ББ и ДП, или народна носия - да повторя - 21 век сме ...

    Коментиран от #5

    16:13 31.10.2025

  • 3 Айде сега

    4 1 Отговор
    Тоя тиквен празник е бледо копие на кукерските празненства у нас. Просто не са в един ден за да са толкова популярни а са разпръснати в няколко месеца

    16:14 31.10.2025

  • 4 имил гьотоф

    0 0 Отговор
    в абсистенция почва да мисли

    16:17 31.10.2025

  • 5 Айде сега

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Симеон Иванов":

    Симеонеее Симеоне, много си добре Емил, но ти не си в ред щом не схващаш хумора и сарказма му... освен това по твоята логика всеки може да си пише каквото си иска, щом можел да нацапа както си поиска а

    16:17 31.10.2025

  • 6 е МУ путиняка

    1 0 Отговор
    бабата си фа ка

    16:18 31.10.2025

  • 7 виж са путиняче

    0 0 Отговор
    хелОйн си е хелойн, ама друго са си кукерьете

    16:21 31.10.2025