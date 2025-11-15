Новини
Мнения »
Емил Йотовски: Неврозона
  Тема: Войната на пътя

Емил Йотовски: Неврозона

15 Ноември, 2025 13:02 1 038 26

  • емил йотовски-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • софия-
  • паркиране

Но този либерален обществен слой живее с усещането за превъзходство

Емил Йотовски: Неврозона - 1
Снимка: БГНЕС
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В София се въвежда Неврозона. Неврозоната, за нахващащите, е зелената и синята зона, но по две.

Несофиянците да не се радват. Ако това изстъпление мине в столицата - те ще са следващите. Запомнете си го и започнете отброяването.

Колкото до авторите… Народни избраници ли сте? Представители ли сте? Елит ли сте? Що за чудо сте? Изнудвате хората на едро и се опитвате да го представите все едно е за тяхно добро. Като мутра, която те бие и ти обяснява, че го прави за по-доброто ти кръвообращение. Като решение на проблем го пробутвате. Вие, с отвратително високите си заплати и още по-отвратително несправедливите си привилегии. Прескачащи от цвят на цвят, и от стол на стол, че и от скут на скут.

Нищо демократично и правово няма в това да се гаврите с хората. Законно – да. Защото законите, разпоредбите и прочие, вече наем – сами си ги пишете.

Отдавна никакъв народ или гражданство не представлявате. Доказали сте го и продължавате да го доказвате. Нито едно, ама нито едно решение или действие не сте предприели, от което на хората да им стане по-леко. Да им улесните живота. Да отдъхнат, бе.

Столичния либералитет, на който се надявате да подскача във ваша защита също се пули и още не вразумява дали е хубаво да го щавят по две. Използва висша математика, за да докаже, че два лева е повече от четири. Опитват се да го добутат до правилно решение, ама тези дето се обзаведоха с електрички, за да прескочат в по-добрата половина от гражданството вече изцъркаха.

Но този либерален обществен слой живее с усещането за превъзходство. Надеждата на избраниците е, че либералите са склонни да жертват пари, за да запазят усещането си за превъзходство. Склонни са да търсят оправдание за всяка една глупост или наглост стига да е от техните. Няма значение дали несправедливостта се стоварва и на техния гръб.

Очаквам скоро да потърсят виновните и в чужбина. Няма да се учудя след ден-два да се засече засекретен шпионски файл (познайте кой ще го засече… по-знах-те!), че Путин е въвел новата вече престъпна тарифа на зонирането в София. На това разчитате? Нали? После ще прогоните Кремъл като нахакате още едно украинско знаме на фасадата на сградата си.

Да не забравя да спомена че увеличението от 100% трябва да се усеща като 3,5% защото това е законово изискване.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куратор

    5 14 Отговор
    Правите се на тежкари с разни мерцедеси и беемвета, а нямате 4 лв в джоба.

    Коментиран от #8

    13:07 15.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    В Клуба на Богатите няма място за бедните.

    13:08 15.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 имил гьотоф

    4 10 Отговор
    купи батерия на п.ркс.йд на робокопа си че все си нервна

    13:10 15.11.2025

  • 5 Сандо

    22 0 Отговор
    Това е поредната дреболия,ударила по българина и предизвикваща справедливия му гняв.Но така и не разбира стадото,че множеството дреболии всъщност издават,че системата е грешна.И заради това трябва да се смени системата,а не цената на паркирането и дори не валутата,с която ще се плаща.

    13:13 15.11.2025

  • 6 едно две три

    11 3 Отговор
    Логично като разширяват зелена зона, колите няма да изчезнат, а ще задръстят граничните на зелената зони. Това не е решение! Защо всички булеварди и улици са без едно платно, защото на дясното са паркирани коли? Кой ще ги премахне и къде да паркират? Паркинги няма, нито буфурни, нито никакви. Защото заградени сто квадрата 3а 20 коли не го смятам за паркинг, пък и там са едни цени... Всъщност голям проблем са и колите, идващи всеки ден от Перник и други населени места извън София. Да си плащат някаква тол такса за вход, защото ние плащаме данъци тук, а се конкурираме за паркиране по софийските улици с тях. Откъде-накъде?!

    13:17 15.11.2025

  • 7 Попов

    4 17 Отговор
    На емчо пак не са му направили микички за закуска.

    13:19 15.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Куратор":

    Един познат младеж тази седмица си купи кола и днес няма пари за обяд.Съжалих го и му дадох две кюфтета с малко картофки

    13:21 15.11.2025

  • 9 Кръчмаря

    5 3 Отговор
    Наздраве,бат Емо

    13:25 15.11.2025

  • 10 Поръсен с джоджен

    8 0 Отговор
    Имам двама приятеля, които държат колите си при мен в люлин. Те живеят на центъра.
    Брат ми и приятели от блока, които се преместиха отдавна също държат колите си на нашия блок, защото се преместиха в нови блокове на близко, а там няма паркинги...

    13:32 15.11.2025

  • 11 1488

    2 9 Отговор
    що му криете мутрата на мамин сладък
    преди с голяма гордост я показваше
    ама някой ден да не си събира зьбките от земята

    Коментиран от #17

    13:33 15.11.2025

  • 12 От паркирането в София

    3 7 Отговор
    до Путин и украинското знаме?!

    Мисълта му се рее волно на Йотовски!😲

    13:45 15.11.2025

  • 13 ТИГО

    3 7 Отговор
    Куцо кьораво и сакато ,лилаво,тъмносиньо и не знам още кави си накупиха коли и книжки карат се барутарници и цапат зловещо !Кофлата не може без кола ,кифличко и той не иска в метрото ,малката мурволетка иска чичи да я вози до училище да се фука !10 лева да стане зоната не ми дреме ! 360 лева е картата за година за целият транспорт това е един резервоар за "Меро" !И тоя драскача пак са му виновни "Неолибералите" не те а "Неософиянците" са виновни ! Сичките сакат у "Софето" На жената приятелка има дъщеря дето не иска в Люлин иска в Лозенец да живее и плаща 1500 лева наем ама не сме у село(доколкото Видин е село) !А иначе като мина на паркинга пред блока се едно съм пред хотел!

    Коментиран от #22

    13:45 15.11.2025

  • 14 Конституцията

    2 0 Отговор
    не забранява допитване до гражданството по подобни въпроси - дали да има ли не автомобили в градските центрове, дали да се тарифира или не престоят им, колко да се тарифира и куп други подобни въпроси. Та може би е добре най-после да започнат да бъдат питани и хората.

    13:48 15.11.2025

  • 15 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Емиле,София първо е НАРКО ЗОНА,След това е вече СЕЛСКА ЗОНА,ПРЕЗАСТРОЕНА ЗОНА,МРЪСНА ЗОНА ,а сега и НЕВРО ЗОНА и това всичкото благодарение на родната ПОЛИЦИЯ със близо сто процента увеличени заплати !Във цяла България жив полицай не можеш да видиш по улиците,няма ги,изпарили са се.

    13:56 15.11.2025

  • 16 майор Михов

    3 0 Отговор
    А коня да си вържа пак ли такса трябва?
    Не знам как да я платя с есемес, защото коня се казва Пешо и няма номер.
    Може би есемес Пешо ще е ок?

    14:02 15.11.2025

  • 17 1488

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    емчо
    що ми цькаш минусчета през випиени бе момчето

    14:06 15.11.2025

  • 18 Ха ха ха а така

    1 0 Отговор
    Йотовски , на колко ганджа ги измисли тия прозренийца .......???

    14:22 15.11.2025

  • 19 Към автора

    1 0 Отговор
    Както винаги - брилянтен!

    14:24 15.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    0 0 Отговор
    Поздрави от кравешката поляна! Някъде високо на юг са перките на Бузлуджа

    14:28 15.11.2025

  • 22 Тиго,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТИГО":

    Не си достатъчно умен да се изказваш тука, бате! Зарежи!

    14:28 15.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Като несофиянец който е принуден да посещава селската ви столица мога да преживея дори и двойната тарифа! Това което ми пречи е, максимално разрешеното време от 2 часа! Когато имаш да идеш на 5 места, за да свършиш работа - нито може да оставиш колата на буферен паркинг (да не говорим колко са мръсни тъмни и неподдържани) нито да паркираш в синя зона, която вече обхваща почти цяла София!

    Да не говорим, че по ново му май и големите болници влизат в синя зона и ако водиш някой болен - жалка ти майка - болниците паркинги нямат (пазят се за докторята с бентлитата) и ти трябва да избираш, да придружиш болния и мутрите от градска мобилност да ти откраднат колата или зарежеш човек, на който не му е добре за да си вардиш колата!

    СОФИЯ Е СВИНЩИНА И АКО КАЖА СЕЛЯНИЯ НАИСТИНА Е ОБИДА ЗА СЕЛОТО!

    14:31 15.11.2025

  • 26 Асен

    0 0 Отговор
    Не може цял град да е синя и зелена зона по света това е центъра ама не им стигат парите за крадене.

    14:35 15.11.2025