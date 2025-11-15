Емил Йотовски: Неврозона

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В София се въвежда Неврозона. Неврозоната, за нахващащите, е зелената и синята зона, но по две.

Несофиянците да не се радват. Ако това изстъпление мине в столицата - те ще са следващите. Запомнете си го и започнете отброяването.

Колкото до авторите… Народни избраници ли сте? Представители ли сте? Елит ли сте? Що за чудо сте? Изнудвате хората на едро и се опитвате да го представите все едно е за тяхно добро. Като мутра, която те бие и ти обяснява, че го прави за по-доброто ти кръвообращение. Като решение на проблем го пробутвате. Вие, с отвратително високите си заплати и още по-отвратително несправедливите си привилегии. Прескачащи от цвят на цвят, и от стол на стол, че и от скут на скут.

Нищо демократично и правово няма в това да се гаврите с хората. Законно – да. Защото законите, разпоредбите и прочие, вече наем – сами си ги пишете.

Отдавна никакъв народ или гражданство не представлявате. Доказали сте го и продължавате да го доказвате. Нито едно, ама нито едно решение или действие не сте предприели, от което на хората да им стане по-леко. Да им улесните живота. Да отдъхнат, бе.

Столичния либералитет, на който се надявате да подскача във ваша защита също се пули и още не вразумява дали е хубаво да го щавят по две. Използва висша математика, за да докаже, че два лева е повече от четири. Опитват се да го добутат до правилно решение, ама тези дето се обзаведоха с електрички, за да прескочат в по-добрата половина от гражданството вече изцъркаха.

Но този либерален обществен слой живее с усещането за превъзходство. Надеждата на избраниците е, че либералите са склонни да жертват пари, за да запазят усещането си за превъзходство. Склонни са да търсят оправдание за всяка една глупост или наглост стига да е от техните. Няма значение дали несправедливостта се стоварва и на техния гръб.

Очаквам скоро да потърсят виновните и в чужбина. Няма да се учудя след ден-два да се засече засекретен шпионски файл (познайте кой ще го засече… по-знах-те!), че Путин е въвел новата вече престъпна тарифа на зонирането в София. На това разчитате? Нали? После ще прогоните Кремъл като нахакате още едно украинско знаме на фасадата на сградата си.

Да не забравя да спомена че увеличението от 100% трябва да се усеща като 3,5% защото това е законово изискване.