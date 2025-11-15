Емил Йотовски: Неврозона

В София се въвежда Неврозона. Неврозоната, за нахващащите, е зелената и синята зона, но по две.
Несофиянците да не се радват. Ако това изстъпление мине в столицата - те ще са следващите. Запомнете си го и започнете отброяването.
Колкото до авторите… Народни избраници ли сте? Представители ли сте? Елит ли сте? Що за чудо сте? Изнудвате хората на едро и се опитвате да го представите все едно е за тяхно добро. Като мутра, която те бие и ти обяснява, че го прави за по-доброто ти кръвообращение. Като решение на проблем го пробутвате. Вие, с отвратително високите си заплати и още по-отвратително несправедливите си привилегии. Прескачащи от цвят на цвят, и от стол на стол, че и от скут на скут.
Нищо демократично и правово няма в това да се гаврите с хората. Законно – да. Защото законите, разпоредбите и прочие, вече наем – сами си ги пишете.
Отдавна никакъв народ или гражданство не представлявате. Доказали сте го и продължавате да го доказвате. Нито едно, ама нито едно решение или действие не сте предприели, от което на хората да им стане по-леко. Да им улесните живота. Да отдъхнат, бе.
Столичния либералитет, на който се надявате да подскача във ваша защита също се пули и още не вразумява дали е хубаво да го щавят по две. Използва висша математика, за да докаже, че два лева е повече от четири. Опитват се да го добутат до правилно решение, ама тези дето се обзаведоха с електрички, за да прескочат в по-добрата половина от гражданството вече изцъркаха.
Но този либерален обществен слой живее с усещането за превъзходство. Надеждата на избраниците е, че либералите са склонни да жертват пари, за да запазят усещането си за превъзходство. Склонни са да търсят оправдание за всяка една глупост или наглост стига да е от техните. Няма значение дали несправедливостта се стоварва и на техния гръб.
Очаквам скоро да потърсят виновните и в чужбина. Няма да се учудя след ден-два да се засече засекретен шпионски файл (познайте кой ще го засече… по-знах-те!), че Путин е въвел новата вече престъпна тарифа на зонирането в София. На това разчитате? Нали? После ще прогоните Кремъл като нахакате още едно украинско знаме на фасадата на сградата си.
Да не забравя да спомена че увеличението от 100% трябва да се усеща като 3,5% защото това е законово изискване.
1 Куратор
Коментиран от #8
13:07 15.11.2025
2 Последния Софиянец
13:08 15.11.2025
4 имил гьотоф
13:10 15.11.2025
5 Сандо
13:13 15.11.2025
6 едно две три
13:17 15.11.2025
7 Попов
13:19 15.11.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Куратор":Един познат младеж тази седмица си купи кола и днес няма пари за обяд.Съжалих го и му дадох две кюфтета с малко картофки
13:21 15.11.2025
9 Кръчмаря
13:25 15.11.2025
10 Поръсен с джоджен
Брат ми и приятели от блока, които се преместиха отдавна също държат колите си на нашия блок, защото се преместиха в нови блокове на близко, а там няма паркинги...
13:32 15.11.2025
11 1488
преди с голяма гордост я показваше
ама някой ден да не си събира зьбките от земята
Коментиран от #17
13:33 15.11.2025
12 От паркирането в София
Мисълта му се рее волно на Йотовски!😲
13:45 15.11.2025
13 ТИГО
Коментиран от #22
13:45 15.11.2025
14 Конституцията
13:48 15.11.2025
15 ШЕФА
13:56 15.11.2025
16 майор Михов
Не знам как да я платя с есемес, защото коня се казва Пешо и няма номер.
Може би есемес Пешо ще е ок?
14:02 15.11.2025
17 1488
До коментар #11 от "1488":емчо
що ми цькаш минусчета през випиени бе момчето
14:06 15.11.2025
18 Ха ха ха а така
14:22 15.11.2025
19 Към автора
14:24 15.11.2025
21 Факт
14:28 15.11.2025
22 Тиго,
До коментар #13 от "ТИГО":Не си достатъчно умен да се изказваш тука, бате! Зарежи!
14:28 15.11.2025
25 ДрайвингПлежър
Да не говорим, че по ново му май и големите болници влизат в синя зона и ако водиш някой болен - жалка ти майка - болниците паркинги нямат (пазят се за докторята с бентлитата) и ти трябва да избираш, да придружиш болния и мутрите от градска мобилност да ти откраднат колата или зарежеш човек, на който не му е добре за да си вардиш колата!
СОФИЯ Е СВИНЩИНА И АКО КАЖА СЕЛЯНИЯ НАИСТИНА Е ОБИДА ЗА СЕЛОТО!
14:31 15.11.2025
26 Асен
14:35 15.11.2025