Емил Йотовски: От 20 години ни лъжат в София, че плащаме за паркиране, за да правят паркинги
  Тема: Войната на пътя

Емил Йотовски: От 20 години ни лъжат в София, че плащаме за паркиране, за да правят паркинги

14 Ноември, 2025 10:02 984 27

Обикалят паяци, онези със скобите, онези с елеците да цъкат номерата на колите на машинките си. Пари фърчат, картончета, есемеси и какво? НИЩО!

Емил Йотовски: От 20 години ни лъжат в София, че плащаме за паркиране, за да правят паркинги - 1
Снимка: БГНЕС
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бесен съм! Платеното паркиране в София е от 2005г. Това ще рече от 20 години. Приказките, с които ни склониха да си плащаме бяха, че така щяло да се съберат пари и да се построят нови паркоместа. Разбирайте подземни или надземни паркинги. Равносметката за 20 години е НУЛА такива. Изключая буферните паркинги на метрото, което е съвсем отделен проект.

Това написа във "Фейсбук" Емил Йотовски.

Значи така – 20 години софиянци и гости на столицата се щавят неуморно. Обикалят паяци, онези със скобите, онези с елеците да цъкат номерата на колите на машинките си. Пари фърчат, картончета, есемеси и какво? НИЩО!

Къде отидоха нашите пари, бе крадци? Какво направихте с парите, които събирахте 20 години? Кой точно кмет е виновен или тихомълком всичките застъпвате далаверата. Мишки без брашно сте вие. Дори не можете да мигате сърцераздирателно.

Сега и това ви е малко и решихте, пардон гласувахте, да се краде по две. За тези пари ще боядисвате надупчения асфалт по софийските улици със синя и зелена боя? Нали? Паркоместата пак ще са толкова, колкото бяха и преди двадесет години.

Това, което правите не се нарича управление, а кражба!!!

ОСТАВКА!

Нуждаем се от спешен рестарт преди да са ни видели сметката.


България
  • 1 добро утро

    25 2 Отговор
    софя е златна мина за крадене на милиони

    10:05 14.11.2025

  • 2 Щом с приказки

    19 4 Отговор
    са ви склонили да плащате, не се оплаквайте. Толкова ви е акъла.

    10:09 14.11.2025

  • 3 честен ционист

    23 4 Отговор
    Ганчо го лъжат от 35 год, че бил европеец, той сега чак взе да се усеща.

    10:09 14.11.2025

  • 4 провинция

    20 3 Отговор
    Имаше една фъндъчка, какво стана с нея, пак ли е даскалица, след като разказа урока на софиянци?

    10:09 14.11.2025

  • 5 Перо

    13 3 Отговор
    В общината са животни с мозък на пиле!

    Коментиран от #8, #9

    10:11 14.11.2025

  • 6 провинция

    9 4 Отговор
    Бойко Борисов - Той е министър-председател в 3 правителства – от 2009 до 2013 г., от 2014 до 2017 г. и от 2017 до 2021 г. Преди това Борисов е главен секретар на МВР (2001 – 2005) и кмет на Столичната община (2005 – 2009).
    От Уикипедия

    Коментиран от #14

    10:12 14.11.2025

  • 7 Бъдеще

    21 1 Отговор
    Е то е същото и с винетките. Когато ги въведе бб, претекста беше състоянието на пътищата. Според него и Свинетка Павлова, със събраните пари щяха да оправят всичко за нула време... Ефекта е видим...

    Та същото е и с зоните. На края на годината, освен високите заплати, си разделят и едни сериозни пари като ДМС...

    10:12 14.11.2025

  • 8 77889

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Много мозък им слагаш, при тях има само едно движение - вземане, за повече не им трябва.

    10:14 14.11.2025

  • 9 име

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Ако в общината са с пилешки возък, избирателите колко мозък имате? Реално, проблема е в това че на вас, телянзурите в село София, вие широко около врата, защото там са се концентрирали всички кражби от държавата и пари има за всички. Отделно че кражците от бюджета на село София биват спонсорирани от цяла България. Ако вие трябваше да си плащата за фалита на Топлофикация, щяхте да се замислите дали гласувате и за кой гласувате. И рязко щеше да ви се наложи да поумнеете.

    10:23 14.11.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 4 Отговор
    От 36 години Ви лъжат, че идва ПРОМЯНА,
    а дойде ПОДМЯНА❗

    10:25 14.11.2025

  • 11 навремето простолюдието и селяндурите

    2 3 Отговор
    били преобладаваща част от населението . През 90 те управниците измисляха схеми за лъготене . обявиха за големи успехи съвсем нормални дребни промени . просто защото да се показва дейност . така кореняк софянци можеха да дискутират какви са им трудностите . имаше си скинхед, мутри , новобогаташи , лумпени , наркомани на метадон и много джурефци . но хубавините бяха от турска и гръцка . чалга и вносни цигари .

    Коментиран от #13

    10:26 14.11.2025

  • 12 майор Михов

    14 2 Отговор
    Добре дошли на жълтите павета.
    Където умнокрасивитетът си мисли, че са негови улиците и налага такси.
    Да не би вие да сте ги правили тези улици?
    Ах да, опитахте един некадърен ремонт само, и до там.
    Я марш обратно по родните места, там налагайте такси за ползване на публична инфраструктура която не вие сте правили.

    10:27 14.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "навремето простолюдието и селяндурите":

    Не бъркай СЕЛЯНИТЕ - хора живеещи по селата
    със
    СЕЛЯНДУРИТЕ- хора с манталитет като твоя ❗

    Коментиран от #23

    10:30 14.11.2025

  • 14 хаха

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "провинция":

    Синя зона е от преди Борисов. Първото обещание, което се сещам, като я въведоха, беше, че около ЦУМ правят зона, за да съберат пари да направят голям подземен паркинг до ЦУМ. Разбира се, паркинг няма и няма и да има никога не само там.

    10:30 14.11.2025

  • 15 Слава на Евроатлантическа България

    13 4 Отговор
    Поредната национална катастрофа в България, започнала със стъпването на американският ботуш и прехода към глобализиран неолиберален капитализъм след 10 ноември 1989 г. и продължаваща и сега, се стигна до над 100-150 млрд. щ. дол. загуби от престъпната приватизация и тоталното разграбване на българското народно стопанство. Нямаме убити на бойното поле, но имаме човешки загуби по-големи от всяка от другите национални катастрофи досега. Няма унищожено национално богатство в резултат на бомби и пушки, но мащабите на унищоженото и разграбено национално богатство са по-големи от всякога в нашата история.

    Ликвидирана бе държавната система за безплатно образование и здравеопазване. Държавата вече е с три милиона население по-малко. Шири се организирана престъпност, търговия с плът, мигранти, наркотици, трафик на хора. Мафията се срасна с държавата. Обществената сигурност и спокойствието на гражданите са проблемни. Армията е свита до 30 000 души, като с нов Ньойски договор. Войниците в нея са под 15 000. Отбранителната способност на държавата е минимална. България съществува без национална кауза! Демографският срив е ужасяващ...!

    10:34 14.11.2025

  • 16 Абсолютно вярно!

    7 1 Отговор
    За бесене са!

    10:42 14.11.2025

  • 17 Софийски

    3 0 Отговор
    Това е истината

    10:43 14.11.2025

  • 18 Не е само в София, Йотовски,

    8 0 Отговор
    а във всички големи градове!

    Някъде кметовете вършат работа!

    Например- в Бургас кметът Николов построи сума паркоместа, вкл. подземни. И не е спрял, в момента се строят още нови места. Да не говорим, че цялата синя и зелена зона е с нова подземна и надземна инфраструктура.

    В София, както винаги, е трагедия и кражба!

    Коментиран от #22

    10:51 14.11.2025

  • 19 Синята и зелената зони

    4 3 Отговор
    са добър начин да се регулира паркирането в градовете.
    Навсякъде в Европа я има.

    Хората сами искат да има зони, за да имат места да паркират и да им се оправят улиците и тротоарите!

    Так, където кметовете са крадливи, няма промяна.

    Коментиран от #20, #21

    10:54 14.11.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Синята и зелената зони":

    Да направиш улицата на паркинг НЕ Е РЕШЕНИЕ❗
    Решението е ИЗГРАЖДАНЕ на паркинги на няколко нива ❗

    11:00 14.11.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Синята и зелената зони":

    Нямаш НИК , но можеш да изгледаш видеото с
    Подземен паркинг в Китай❗

    11:04 14.11.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не е само в София, Йотовски,":

    Адмирации към Бургас❗ Там зоната е ясно очертана, а не като във Варна- зони с дори не разчертани паркоместа, а само знаци скрити в клоните на дървета през две кръстовища❗

    11:08 14.11.2025

  • 23 Хихита

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    И още нещо - СЕЛЯНДУРЪТ на село не вирее. На село са селяните и земеделците, те са трудови хора и няма да търпят животното СЕЛЯНДУР. Затова представетелите на тази фауна се подвизават главно в големите градове, където виреят благодарение на относителната анонимност в тези големи общости.

    11:14 14.11.2025

  • 24 От друга страна

    1 1 Отговор
    нужно ли е наистина да се ходи с кола до центъра при този наистина добре уреден транспорт???
    В нормалните държави дори и богатите ползват метро.

    11:26 14.11.2025

  • 25 Някой

    2 0 Отговор
    Преди години ми вдигнаха колата за неправилно паркиране. Защото в квартала, в който живея няма изградени паркинги. Тогава писах писмо до Градска мобилност като ми вземат парите, колко паркинга са направили с тях. Неплатени паркинги, разбира се.
    Отговориха ми, че били направили паркинги - 2 буферни паркинга били направили. В края на града.
    Та толкова по въпроса с паркингите. София не е нормален европейски град, че да бъдат строени такива.

    11:34 14.11.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    На 13 ноември около 12.36 ч. на кръстовището на бургаските улици „Уилям Гладстон“ и „Сан Стефано“ лек автомобил „Рено Сандеро“
    С УКРАИНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
    при извършване на десен завой блъска преминаващото В ЗОНА САМО ЗА ПЕШЕХОДЦИ индивидуално електрическо превозно средство❗

    11:49 14.11.2025

  • 27 имил гьотоф

    0 0 Отговор
    пак ли риве кат вдовица

    11:51 14.11.2025