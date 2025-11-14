Емил Йотовски: От 20 години ни лъжат в София, че плащаме за паркиране, за да правят паркинги

Бесен съм! Платеното паркиране в София е от 2005г. Това ще рече от 20 години. Приказките, с които ни склониха да си плащаме бяха, че така щяло да се съберат пари и да се построят нови паркоместа. Разбирайте подземни или надземни паркинги. Равносметката за 20 години е НУЛА такива. Изключая буферните паркинги на метрото, което е съвсем отделен проект.
Това написа във "Фейсбук" Емил Йотовски.
Значи така – 20 години софиянци и гости на столицата се щавят неуморно. Обикалят паяци, онези със скобите, онези с елеците да цъкат номерата на колите на машинките си. Пари фърчат, картончета, есемеси и какво? НИЩО!
Къде отидоха нашите пари, бе крадци? Какво направихте с парите, които събирахте 20 години? Кой точно кмет е виновен или тихомълком всичките застъпвате далаверата. Мишки без брашно сте вие. Дори не можете да мигате сърцераздирателно.
Сега и това ви е малко и решихте, пардон гласувахте, да се краде по две. За тези пари ще боядисвате надупчения асфалт по софийските улици със синя и зелена боя? Нали? Паркоместата пак ще са толкова, колкото бяха и преди двадесет години.
Това, което правите не се нарича управление, а кражба!!!
ОСТАВКА!
Нуждаем се от спешен рестарт преди да са ни видели сметката.
1 добро утро
10:05 14.11.2025
2 Щом с приказки
10:09 14.11.2025
3 честен ционист
10:09 14.11.2025
4 провинция
10:09 14.11.2025
5 Перо
Коментиран от #8, #9
10:11 14.11.2025
6 провинция
От Уикипедия
Коментиран от #14
10:12 14.11.2025
7 Бъдеще
Та същото е и с зоните. На края на годината, освен високите заплати, си разделят и едни сериозни пари като ДМС...
10:12 14.11.2025
8 77889
До коментар #5 от "Перо":Много мозък им слагаш, при тях има само едно движение - вземане, за повече не им трябва.
10:14 14.11.2025
9 име
До коментар #5 от "Перо":Ако в общината са с пилешки возък, избирателите колко мозък имате? Реално, проблема е в това че на вас, телянзурите в село София, вие широко около врата, защото там са се концентрирали всички кражби от държавата и пари има за всички. Отделно че кражците от бюджета на село София биват спонсорирани от цяла България. Ако вие трябваше да си плащата за фалита на Топлофикация, щяхте да се замислите дали гласувате и за кой гласувате. И рязко щеше да ви се наложи да поумнеете.
10:23 14.11.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
а дойде ПОДМЯНА❗
10:25 14.11.2025
11 навремето простолюдието и селяндурите
Коментиран от #13
10:26 14.11.2025
12 майор Михов
Където умнокрасивитетът си мисли, че са негови улиците и налага такси.
Да не би вие да сте ги правили тези улици?
Ах да, опитахте един некадърен ремонт само, и до там.
Я марш обратно по родните места, там налагайте такси за ползване на публична инфраструктура която не вие сте правили.
10:27 14.11.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #11 от "навремето простолюдието и селяндурите":Не бъркай СЕЛЯНИТЕ - хора живеещи по селата
със
СЕЛЯНДУРИТЕ- хора с манталитет като твоя ❗
Коментиран от #23
10:30 14.11.2025
14 хаха
До коментар #6 от "провинция":Синя зона е от преди Борисов. Първото обещание, което се сещам, като я въведоха, беше, че около ЦУМ правят зона, за да съберат пари да направят голям подземен паркинг до ЦУМ. Разбира се, паркинг няма и няма и да има никога не само там.
10:30 14.11.2025
15 Слава на Евроатлантическа България
Ликвидирана бе държавната система за безплатно образование и здравеопазване. Държавата вече е с три милиона население по-малко. Шири се организирана престъпност, търговия с плът, мигранти, наркотици, трафик на хора. Мафията се срасна с държавата. Обществената сигурност и спокойствието на гражданите са проблемни. Армията е свита до 30 000 души, като с нов Ньойски договор. Войниците в нея са под 15 000. Отбранителната способност на държавата е минимална. България съществува без национална кауза! Демографският срив е ужасяващ...!
10:34 14.11.2025
16 Абсолютно вярно!
10:42 14.11.2025
17 Софийски
10:43 14.11.2025
18 Не е само в София, Йотовски,
Някъде кметовете вършат работа!
Например- в Бургас кметът Николов построи сума паркоместа, вкл. подземни. И не е спрял, в момента се строят още нови места. Да не говорим, че цялата синя и зелена зона е с нова подземна и надземна инфраструктура.
В София, както винаги, е трагедия и кражба!
Коментиран от #22
10:51 14.11.2025
19 Синята и зелената зони
Навсякъде в Европа я има.
Хората сами искат да има зони, за да имат места да паркират и да им се оправят улиците и тротоарите!
Так, където кметовете са крадливи, няма промяна.
Коментиран от #20, #21
10:54 14.11.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #19 от "Синята и зелената зони":Да направиш улицата на паркинг НЕ Е РЕШЕНИЕ❗
Решението е ИЗГРАЖДАНЕ на паркинги на няколко нива ❗
11:00 14.11.2025
21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #19 от "Синята и зелената зони":Нямаш НИК , но можеш да изгледаш видеото с
Подземен паркинг в Китай❗
11:04 14.11.2025
22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #18 от "Не е само в София, Йотовски,":Адмирации към Бургас❗ Там зоната е ясно очертана, а не като във Варна- зони с дори не разчертани паркоместа, а само знаци скрити в клоните на дървета през две кръстовища❗
11:08 14.11.2025
23 Хихита
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":И още нещо - СЕЛЯНДУРЪТ на село не вирее. На село са селяните и земеделците, те са трудови хора и няма да търпят животното СЕЛЯНДУР. Затова представетелите на тази фауна се подвизават главно в големите градове, където виреят благодарение на относителната анонимност в тези големи общости.
11:14 14.11.2025
24 От друга страна
В нормалните държави дори и богатите ползват метро.
11:26 14.11.2025
25 Някой
Отговориха ми, че били направили паркинги - 2 буферни паркинга били направили. В края на града.
Та толкова по въпроса с паркингите. София не е нормален европейски град, че да бъдат строени такива.
11:34 14.11.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
С УКРАИНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
при извършване на десен завой блъска преминаващото В ЗОНА САМО ЗА ПЕШЕХОДЦИ индивидуално електрическо превозно средство❗
11:49 14.11.2025
27 имил гьотоф
11:51 14.11.2025