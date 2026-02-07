BNEWS: Как жената на дългогодишния шеф на държавния ЕСО Ангелин Цачев стана крупен строителен бос?

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

BNEWS продължава да дебне и разкрива несъразмерно забогателите държавни чиновници, които взимат лош пример от своите босове и ментори Борисов и Пеевски, който е санкциониран от западния свят за гранд корупция. Всичко това се случва под брониран политически чадър и безхаберието на държавните антикорупционни органи.

Ангелин Цачев в продължение на последните близо осем години е заемал за постоянно поста изпълнителен директор на ЕСО ЕАД. ЕСО ЕАД е националният електропреносен оператор на Република България, дружество със стратегическо значение, което отговаря за присъединяването на всички производители на електрическа енергия, включително и за бума на фотоволтаичните централи през последните години. В края на 2025 г. мандатът на Цачев като изпълнителен директор е прекратен предсрочно по неясни причини, но пък от началото на 2026 г. същият се оказва ръководител отдел в Българския енергиен холдинг -държавната компания, която е собственик и контролира ключовите предприятия в енергийния сектор на България като АЕЦ Колзлодуй, НЕК, Булгаргаз, в това число и ЕСО ЕАД.

Проверка в публично достъпните данни в Търговския регистър показва, че докато Цачев е управлявал ЕСО, неговата съпруга, Йовка Цачева, е съумяла да развие за много кратко време изключително успешен бизнес модел. През март 2022 г., Йовка регистрира дружеството „Йозона“ ЕООД /ЕИК 206858164/ с капитал от 100 лв., на което е едновременно едноличен собственик и управител. Предметът на дейност е широк: консултантска и търговска дейност, посредничество, строителство, сделки и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни и „всяка друга дейност“. Само една година след уредяването цифрите показват следното:

За 2023 г. дружеството е отчело оборот от над 10 милиона лева и печалба от около 3,8 милиона лева при численост на персонала от двама човека включваща и управителя.

За 2024 г. – отново почти 10 милиона лева оборот и около 2 милиона лева печалба при численост на персонала от двама човека включваща и управителя.

Резултати, за които много утвърдени компании с дългогодишна история могат само да мечтаят.

Бизнес стратегията на Йовка не спира дотук, а се разширява. През декември 2024 г. е регистрирано още едно ново дружество – „Пловдив Колодрум“ ЕООД /ЕИК 208099552/, този път вече с капитал от над 4 милиона лева. Едноличен собственик е „Йозона“ ЕООД, а управител отново е Йовка Цачева, която е и пак единственият служител на компанията.

Особено внимание заслужава начинът на формиране на капитала – непарична вноска, състояща се от внушителен брой парцели и недвижими имоти, подробно описани в Търговския регистър.

Така описаното поставя редица въпроси. Как за изключително кратък период фирма с първоначален капитал от 100 лв. реализира обороти от десетки милиони? С какви средства е било извършено това, какъв е произходът на тези средства, както и на имотите, апортирани във второучреденото дружество?

Каква точно дейност генерира подобни печалби?

И най-важното – следва ли всестранно и задълбочено да се изследва риска от потенциална връзка между бизнес възходът на фирмите на Йовка и позицията на нейния съпруг Ангелин Цачев като дългогодишен ръководител на държавно дружество, играещо ключова роля в енергетиката на България?

Разбира се, сам по себе си успешният бизнес не е престъпление. Но когато съпруга на висш държавен мениджър изгражда само за две-три години корпоративна структура с милионни обороти, общественият интерес безпорно налага пълно осветяване и изясняване на всеки детайл по случая, за да отпадне и най-малкото съмнение за евентуални злоупотреби и закононарушения. Граденето на доверието в институциите налага именно това.

Конкретни въпроси към КПК и НАП!

Във връзка с публично достъпни данни от Търговския регистър и финансовите отчети на търговски дружества, свързани със съпругата на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, следва да бъдат поставени следните официални въпроси:

Към КПК:

Ако НАП и ДАНС (на мястото на умрялата КПК) проявят все пак интерес, ние от BNEWS сме готови да предоставим допълнителна информация!

