BNEWS: Как жената на дългогодишния шеф на държавния ЕСО Ангелин Цачев стана крупен строителен бос?

7 Февруари, 2026 09:52, обновена 7 Февруари, 2026 08:57

Когато въпросите стават повече от отговорите!

BNEWS: Как жената на дългогодишния шеф на държавния ЕСО Ангелин Цачев стана крупен строителен бос? - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

BNEWS продължава да дебне и разкрива несъразмерно забогателите държавни чиновници, които взимат лош пример от своите босове и ментори Борисов и Пеевски, който е санкциониран от западния свят за гранд корупция. Всичко това се случва под брониран политически чадър и безхаберието на държавните антикорупционни органи.

Ангелин Цачев в продължение на последните близо осем години е заемал за постоянно поста изпълнителен директор на ЕСО ЕАД. ЕСО ЕАД е националният електропреносен оператор на Република България, дружество със стратегическо значение, което отговаря за присъединяването на всички производители на електрическа енергия, включително и за бума на фотоволтаичните централи през последните години. В края на 2025 г. мандатът на Цачев като изпълнителен директор е прекратен предсрочно по неясни причини, но пък от началото на 2026 г. същият се оказва ръководител отдел в Българския енергиен холдинг -държавната компания, която е собственик и контролира ключовите предприятия в енергийния сектор на България като АЕЦ Колзлодуй, НЕК, Булгаргаз, в това число и ЕСО ЕАД.

Проверка в публично достъпните данни в Търговския регистър показва, че докато Цачев е управлявал ЕСО, неговата съпруга, Йовка Цачева, е съумяла да развие за много кратко време изключително успешен бизнес модел. През март 2022 г., Йовка регистрира дружеството „Йозона“ ЕООД /ЕИК 206858164/ с капитал от 100 лв., на което е едновременно едноличен собственик и управител. Предметът на дейност е широк: консултантска и търговска дейност, посредничество, строителство, сделки и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни и „всяка друга дейност“. Само една година след уредяването цифрите показват следното:

За 2023 г. дружеството е отчело оборот от над 10 милиона лева и печалба от около 3,8 милиона лева при численост на персонала от двама човека включваща и управителя.

За 2024 г. – отново почти 10 милиона лева оборот и около 2 милиона лева печалба при численост на персонала от двама човека включваща и управителя.

Резултати, за които много утвърдени компании с дългогодишна история могат само да мечтаят.
Бизнес стратегията на Йовка не спира дотук, а се разширява. През декември 2024 г. е регистрирано още едно ново дружество – „Пловдив Колодрум“ ЕООД /ЕИК 208099552/, този път вече с капитал от над 4 милиона лева. Едноличен собственик е „Йозона“ ЕООД, а управител отново е Йовка Цачева, която е и пак единственият служител на компанията.

Особено внимание заслужава начинът на формиране на капитала – непарична вноска, състояща се от внушителен брой парцели и недвижими имоти, подробно описани в Търговския регистър.
Така описаното поставя редица въпроси. Как за изключително кратък период фирма с първоначален капитал от 100 лв. реализира обороти от десетки милиони? С какви средства е било извършено това, какъв е произходът на тези средства, както и на имотите, апортирани във второучреденото дружество?

Каква точно дейност генерира подобни печалби?

И най-важното – следва ли всестранно и задълбочено да се изследва риска от потенциална връзка между бизнес възходът на фирмите на Йовка и позицията на нейния съпруг Ангелин Цачев като дългогодишен ръководител на държавно дружество, играещо ключова роля в енергетиката на България?
Разбира се, сам по себе си успешният бизнес не е престъпление. Но когато съпруга на висш държавен мениджър изгражда само за две-три години корпоративна структура с милионни обороти, общественият интерес безпорно налага пълно осветяване и изясняване на всеки детайл по случая, за да отпадне и най-малкото съмнение за евентуални злоупотреби и закононарушения. Граденето на доверието в институциите налага именно това.

Конкретни въпроси към КПК и НАП!

Във връзка с публично достъпни данни от Търговския регистър и финансовите отчети на търговски дружества, свързани със съпругата на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, следва да бъдат поставени следните официални въпроси:

Към КПК:

Ако НАП и ДАНС (на мястото на умрялата КПК) проявят все пак интерес, ние от BNEWS сме готови да предоставим допълнителна информация!

Източник: bnews.bg


Оценка 4.6 от 44 гласа.
Оценка 4.6 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Делю Хайдутин

    24 0 Отговор
    С междукрачието?

    08:57 07.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    39 0 Отговор
    В енергетиката са големите пари.

    08:59 07.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    47 0 Отговор
    Даже и да перат пари не могат.Тъпи и некадърни но с власт и недосегаеми

    Коментиран от #6

    09:01 07.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    46 8 Отговор
    Я пак ми обяснете колко бил лош народния съд...

    Коментиран от #8, #32

    09:06 07.02.2026

  • 6 койдазнай

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Няма никаква причина, да се перат пари. Защото ако не те разследват, просто няма смисъл, а ако решат да ти ги вземат, така или иначе ще ти вземат всичко, което поискат.

    09:07 07.02.2026

  • 7 Ами то е ясно

    37 0 Отговор
    "Съпругата" купува евтина енергия и я продава по скъпо. Разликата се дели на три

    Коментиран от #33

    09:08 07.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Народният съд е създаден от САЩ да спаси фашистите.Партизаните разтрелвали наред и САЩ казали:Не може така ! Трябва съд.Народният съд е спасил 9000 фашисти от разтрел.

    09:09 07.02.2026

  • 9 Деса Радева

    11 13 Отговор
    Сега аз съм наред да развия стрАотен бизнес

    Коментиран от #31

    09:27 07.02.2026

  • 10 Бобоков

    22 0 Отговор
    Всички знам как… спалня, шкафчета,

    09:38 07.02.2026

  • 11 Черно ми е

    24 0 Отговор
    Все пак някой се осмели да разбута змиярника.Там всичко става с подписи......Щом ти нареди големият ще разписваш.И ще мълчиш.Подписа носи някакъв риск за теб,а и отделно създаваш,че това което вършиш не е и правилно.Откажеш ли,носи си последствията.В цялата държавна енергетиката е като на война.Като се започне от назначенията и се мине през уволненията,или доброволно напущане на системата,или преместване на друго работно място,пак в системата но на по -долно ниво.Дори и там никой на никой не вярва,всеки се е свил в себе си.Мълчанието на агнетата.

    09:42 07.02.2026

  • 12 Така се става

    14 0 Отговор
    Бос.Тихо,мирно,схема за която хал хабер си нямаш,подписа,превода на парите.

    Коментиран от #29

    09:46 07.02.2026

  • 13 9689

    12 0 Отговор
    И какво,отчитал се е на правилните хора.........

    Коментиран от #28

    10:00 07.02.2026

  • 14 Към автора на статията.

    15 1 Отговор
    Адмирации за смелостта.От многото изгорени с подписи и други машинации.

    Коментиран от #22

    10:02 07.02.2026

  • 15 тиквенсониада

    18 0 Отговор
    Този пример за бързо и колосално забогатяване , не е ли един от каналите , по които се пълнят ЧЕКМЕДЖЕТАТА на БОСОВЕТЕ / без значение с какви имена / ?
    Не е ли начин , по който обикновена Манекенка с Бикини , се сдобива с къща с двор и бутик в Испанско ? Естествено , че къщата не е на ББ , но е взета именно от такива фирми , на които ББ и ДП са им дали пътя да печелян прекомерно и бързо , под чадъра на ВЛАСТИМАЩИТЕ шишковци !

    10:12 07.02.2026

  • 16 чУвал или чувАл

    16 0 Отговор
    Заради такива хора , думата БОГОИЗБРАНИ бе заменена с БОЙКОизбрани !
    Малка разлика , но всъщност много голяма и значителна !

    10:14 07.02.2026

  • 17 хер ФЛИК

    12 0 Отговор
    Сега е време много да се внимава какво ще се случи с този , който е написал статията ! Очаква ли се върху него да се стовари БОЖИЯ/Бойков/ гняв ? Е , естествено не лично / както когато ББ е бил братЧеда , заради една помпа в двора /, а чрез бухалките /полиция , НАП , данъчни / , подчинени на главните юнаци в БГ , носещи особени и неприятни прякори !

    10:20 07.02.2026

  • 18 Пенчо

    16 0 Отговор
    Не си губете времето със сигнали! Гарван гарвану око не вади! Всичките са в един кюп!

    Коментиран от #25

    10:22 07.02.2026

  • 19 Слоностозъбест Абракадабър

    15 0 Отговор
    Сега разбирате ли смисъла на един предизборен лозунг на една ПП , наречена ШАЙКА ----- ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ ?

    10:24 07.02.2026

  • 20 уртумурдук

    15 0 Отговор
    Само си представете , щом това скромно семейство са успели да спечелят за тези 2 години официално няколко милиона , колко ли са натрупали по шкафчетата си техните МЕНТОРИ !
    Замислете се !

    10:33 07.02.2026

  • 21 Павел Пенев

    18 0 Отговор
    Съмнения за успехите на Йовка не трябва да има. Всичко е ясно като бял ден,подобно на успехите на съпругата на премиера Росен Желязков с хотел Хаяши. Явно и двамата имат талантливи и енергични бизнес съпруги.

    Коментиран от #30

    10:35 07.02.2026

  • 22 Ге хе

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Към автора на статията.":

    Адмирации АКО НЕ триеше НЕ изгодните постове..

    10:38 07.02.2026

  • 23 Ян БибиЯН

    12 0 Отговор
    Скромни хора , скромно семейство. Тихомълком и хоп ....вече са в друго измерение , в орбитата на новата висша класа - аристократи !

    10:40 07.02.2026

  • 24 37.51т

    10 0 Отговор
    Има и други супруги ,,,,напишете и за тях.....

    Коментиран от #27

    10:42 07.02.2026

  • 25 Смях и Сеир

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пенчо":

    Какъв сигнал ? Кой ще го подаде ? А и какъв би бил резултата ? Компетентните орани ще се задействат и ще кажат , че всичко и ок ! Чиста работа !

    10:43 07.02.2026

  • 26 Били Гулд

    12 0 Отговор
    Какъв парадокс --- обикновен и беден шеф на някаква държавна органицазия , но пък с богата и пребогата даже съпруга !
    Да боже всекиму !

    Коментиран от #38

    10:46 07.02.2026

  • 27 Джим Мартин

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "37.51т":

    И не само СЪПРУГИ , а също и метреси , любовници , държанки ! Някои от тях по неведоми пътища придобиха банки , фотоволтаици , къщи по европа и извън , други банки , постове на високо ниво , депутатски места.
    Дали ще се намери някой разследващ атакуващ журналяга , който да поразрови , да човърка , да души ?

    10:54 07.02.2026

  • 28 Жлъчен МЕХУР

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "9689":

    Кои ли ще да са тези ПРАВИЛНИ хора ? Някакви предположения ?

    10:56 07.02.2026

  • 29 Юмжагийн Цеденбал

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така се става":

    Девизът на тези хора е - "Изяждайте всичко , което ви дават , случайности лоши с вас да не стават !"

    10:58 07.02.2026

  • 30 э абаротное

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Павел Пенев":

    Ами как от обикновен банков служител , Цветелина Бориславова / съжителстваща с ББ на семейни начала над 20 години / , придоби много % от СИБанк ? После ги продаде за над 140 милиона. И с тези пари купи изцяло Българо-Американската Кредитна Банка !
    Капка по капка вир ли ? Това ли е начина ? Или.....?

    11:03 07.02.2026

  • 31 Само Питам

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Деса Радева":

    Да , ама не го е направила. Макар , че мъжа й 10 години е на върха.
    Докато жените на ББ , Желязков и Йовка са го направили и то нагло , брутално , изгодно , лицемерно........

    11:06 07.02.2026

  • 32 Квадратен кръг

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Кой казва , че Нар. съд е бил лош ? Само вижте кои са те ? Децата на бивши комунисти и хора , които са ползвали облагите !
    Тези , които Комунистите са избивали след 1944 год , са правили същото със самите комунисти в периода 1923 - 1944 !
    И покрай сухото е изгаряло и мокрото !

    11:10 07.02.2026

  • 33 Погонат

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами то е ясно":

    На 3 , но не на 3 равни части ! Големите 2 дяла са за двамата баш юнаци , а малката третина за изпълнителя на мероприятието ли ?

    11:12 07.02.2026

  • 34 Кума ЛисА

    7 0 Отговор
    Сега , ако се окаже , че жената на този Цачев е и хубава - цена няма да има ! Хем предприемчива , хем богата , хем властна , хем красива !
    Само да внимава , че на ББ от Б , му се носила славата , че обича да опитва от "вкусното чуждо ядене" , понякога и не само еднократно. Примери - бол ! Бобоков още му е разярен казват.

    11:18 07.02.2026

  • 35 Гост

    2 0 Отговор
    Дядо бойко ги научи всички на далавера, схема, кражба, тарикатлък, мутролък, лъжене, мазане....а бе, всичко гнусно

    12:36 07.02.2026

  • 36 Цвете

    1 0 Отговор
    ДОЛНИ МРЪСНИ ГНУСНИ КРАДЦИ.ДА ГНИЕТЕ В ЕДНО С ЦЯЛАТА ВИ МЪРШАВА СГАН.ИЗПЛУВАТ ПО МАЛКО ЕЖЕДНЕВНО СХЕМИТЕ НА " РАБОТЕЩИТЕ " УЖ В АДМИНИСТРАЦИЯТА.В ДЪН ЗЕМЯ ДА МРЕТЕ, ЧУДОВИЩА ЛАКОМИ.

    12:51 07.02.2026

  • 37 Цвете

    1 0 Отговор
    ДОЛНИ МРЪСНИ ГНУСНИ КРАДЦИ.ДА ГНИЕТЕ В ЕДНО С ЦЯЛАТА ВИ МЪРШАВА СГАН.ИЗПЛУВАТ ПО МАЛКО ЕЖЕДНЕВНО СХЕМИТЕ НА " РАБОТЕЩИТЕ " УЖ В АДМИНИСТРАЦИЯТА.В ДЪН ЗЕМЯ ДА МРЕТЕ, ЧУДОВИЩА ЛАКОМИ.

    12:53 07.02.2026

  • 38 Наивния

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Били Гулд":

    Той и самоуправеца Сарафов тъй... Жена - на заплата в Ивкони, Син - и той пък и предприемач.... А бащата - гледа Туин Пийкс в кабинета на главния прокурор, в който се е самонастанил като цирей

    13:24 07.02.2026

  • 39 Търговище

    1 0 Отговор
    Къде забравихте Антон Адамов Стефан Радев и цялата клика! Всички в затвора ❗️❗️❗️

    13:41 07.02.2026