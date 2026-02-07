BNEWS: Как жената на дългогодишния шеф на държавния ЕСО Ангелин Цачев стана крупен строителен бос?

BNEWS продължава да дебне и разкрива несъразмерно забогателите държавни чиновници, които взимат лош пример от своите босове и ментори Борисов и Пеевски, който е санкциониран от западния свят за гранд корупция. Всичко това се случва под брониран политически чадър и безхаберието на държавните антикорупционни органи.
Ангелин Цачев в продължение на последните близо осем години е заемал за постоянно поста изпълнителен директор на ЕСО ЕАД. ЕСО ЕАД е националният електропреносен оператор на Република България, дружество със стратегическо значение, което отговаря за присъединяването на всички производители на електрическа енергия, включително и за бума на фотоволтаичните централи през последните години. В края на 2025 г. мандатът на Цачев като изпълнителен директор е прекратен предсрочно по неясни причини, но пък от началото на 2026 г. същият се оказва ръководител отдел в Българския енергиен холдинг -държавната компания, която е собственик и контролира ключовите предприятия в енергийния сектор на България като АЕЦ Колзлодуй, НЕК, Булгаргаз, в това число и ЕСО ЕАД.
Проверка в публично достъпните данни в Търговския регистър показва, че докато Цачев е управлявал ЕСО, неговата съпруга, Йовка Цачева, е съумяла да развие за много кратко време изключително успешен бизнес модел. През март 2022 г., Йовка регистрира дружеството „Йозона“ ЕООД /ЕИК 206858164/ с капитал от 100 лв., на което е едновременно едноличен собственик и управител. Предметът на дейност е широк: консултантска и търговска дейност, посредничество, строителство, сделки и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни и „всяка друга дейност“. Само една година след уредяването цифрите показват следното:
За 2023 г. дружеството е отчело оборот от над 10 милиона лева и печалба от около 3,8 милиона лева при численост на персонала от двама човека включваща и управителя.
За 2024 г. – отново почти 10 милиона лева оборот и около 2 милиона лева печалба при численост на персонала от двама човека включваща и управителя.
Резултати, за които много утвърдени компании с дългогодишна история могат само да мечтаят.
Бизнес стратегията на Йовка не спира дотук, а се разширява. През декември 2024 г. е регистрирано още едно ново дружество – „Пловдив Колодрум“ ЕООД /ЕИК 208099552/, този път вече с капитал от над 4 милиона лева. Едноличен собственик е „Йозона“ ЕООД, а управител отново е Йовка Цачева, която е и пак единственият служител на компанията.
Особено внимание заслужава начинът на формиране на капитала – непарична вноска, състояща се от внушителен брой парцели и недвижими имоти, подробно описани в Търговския регистър.
Така описаното поставя редица въпроси. Как за изключително кратък период фирма с първоначален капитал от 100 лв. реализира обороти от десетки милиони? С какви средства е било извършено това, какъв е произходът на тези средства, както и на имотите, апортирани във второучреденото дружество?
Каква точно дейност генерира подобни печалби?
И най-важното – следва ли всестранно и задълбочено да се изследва риска от потенциална връзка между бизнес възходът на фирмите на Йовка и позицията на нейния съпруг Ангелин Цачев като дългогодишен ръководител на държавно дружество, играещо ключова роля в енергетиката на България?
Разбира се, сам по себе си успешният бизнес не е престъпление. Но когато съпруга на висш държавен мениджър изгражда само за две-три години корпоративна структура с милионни обороти, общественият интерес безпорно налага пълно осветяване и изясняване на всеки детайл по случая, за да отпадне и най-малкото съмнение за евентуални злоупотреби и закононарушения. Граденето на доверието в институциите налага именно това.
Конкретни въпроси към КПК и НАП!
Във връзка с публично достъпни данни от Търговския регистър и финансовите отчети на търговски дружества, свързани със съпругата на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, следва да бъдат поставени следните официални въпроси:
Към КПК:
Ако НАП и ДАНС (на мястото на умрялата КПК) проявят все пак интерес, ние от BNEWS сме готови да предоставим допълнителна информация!
Източник: bnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
08:57 07.02.2026
2 Последния Софиянец
08:59 07.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
09:01 07.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрайвингПлежър
Коментиран от #8, #32
09:06 07.02.2026
6 койдазнай
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Няма никаква причина, да се перат пари. Защото ако не те разследват, просто няма смисъл, а ако решат да ти ги вземат, така или иначе ще ти вземат всичко, което поискат.
09:07 07.02.2026
7 Ами то е ясно
Коментиран от #33
09:08 07.02.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Народният съд е създаден от САЩ да спаси фашистите.Партизаните разтрелвали наред и САЩ казали:Не може така ! Трябва съд.Народният съд е спасил 9000 фашисти от разтрел.
09:09 07.02.2026
9 Деса Радева
Коментиран от #31
09:27 07.02.2026
10 Бобоков
09:38 07.02.2026
11 Черно ми е
09:42 07.02.2026
12 Така се става
Коментиран от #29
09:46 07.02.2026
13 9689
Коментиран от #28
10:00 07.02.2026
14 Към автора на статията.
Коментиран от #22
10:02 07.02.2026
15 тиквенсониада
Не е ли начин , по който обикновена Манекенка с Бикини , се сдобива с къща с двор и бутик в Испанско ? Естествено , че къщата не е на ББ , но е взета именно от такива фирми , на които ББ и ДП са им дали пътя да печелян прекомерно и бързо , под чадъра на ВЛАСТИМАЩИТЕ шишковци !
10:12 07.02.2026
16 чУвал или чувАл
Малка разлика , но всъщност много голяма и значителна !
10:14 07.02.2026
17 хер ФЛИК
10:20 07.02.2026
18 Пенчо
Коментиран от #25
10:22 07.02.2026
19 Слоностозъбест Абракадабър
10:24 07.02.2026
20 уртумурдук
Замислете се !
10:33 07.02.2026
21 Павел Пенев
Коментиран от #30
10:35 07.02.2026
22 Ге хе
До коментар #14 от "Към автора на статията.":Адмирации АКО НЕ триеше НЕ изгодните постове..
10:38 07.02.2026
23 Ян БибиЯН
10:40 07.02.2026
24 37.51т
Коментиран от #27
10:42 07.02.2026
25 Смях и Сеир
До коментар #18 от "Пенчо":Какъв сигнал ? Кой ще го подаде ? А и какъв би бил резултата ? Компетентните орани ще се задействат и ще кажат , че всичко и ок ! Чиста работа !
10:43 07.02.2026
26 Били Гулд
Да боже всекиму !
Коментиран от #38
10:46 07.02.2026
27 Джим Мартин
До коментар #24 от "37.51т":И не само СЪПРУГИ , а също и метреси , любовници , държанки ! Някои от тях по неведоми пътища придобиха банки , фотоволтаици , къщи по европа и извън , други банки , постове на високо ниво , депутатски места.
Дали ще се намери някой разследващ атакуващ журналяга , който да поразрови , да човърка , да души ?
10:54 07.02.2026
28 Жлъчен МЕХУР
До коментар #13 от "9689":Кои ли ще да са тези ПРАВИЛНИ хора ? Някакви предположения ?
10:56 07.02.2026
29 Юмжагийн Цеденбал
До коментар #12 от "Така се става":Девизът на тези хора е - "Изяждайте всичко , което ви дават , случайности лоши с вас да не стават !"
10:58 07.02.2026
30 э абаротное
До коментар #21 от "Павел Пенев":Ами как от обикновен банков служител , Цветелина Бориславова / съжителстваща с ББ на семейни начала над 20 години / , придоби много % от СИБанк ? После ги продаде за над 140 милиона. И с тези пари купи изцяло Българо-Американската Кредитна Банка !
Капка по капка вир ли ? Това ли е начина ? Или.....?
11:03 07.02.2026
31 Само Питам
До коментар #9 от "Деса Радева":Да , ама не го е направила. Макар , че мъжа й 10 години е на върха.
Докато жените на ББ , Желязков и Йовка са го направили и то нагло , брутално , изгодно , лицемерно........
11:06 07.02.2026
32 Квадратен кръг
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Кой казва , че Нар. съд е бил лош ? Само вижте кои са те ? Децата на бивши комунисти и хора , които са ползвали облагите !
Тези , които Комунистите са избивали след 1944 год , са правили същото със самите комунисти в периода 1923 - 1944 !
И покрай сухото е изгаряло и мокрото !
11:10 07.02.2026
33 Погонат
До коментар #7 от "Ами то е ясно":На 3 , но не на 3 равни части ! Големите 2 дяла са за двамата баш юнаци , а малката третина за изпълнителя на мероприятието ли ?
11:12 07.02.2026
34 Кума ЛисА
Само да внимава , че на ББ от Б , му се носила славата , че обича да опитва от "вкусното чуждо ядене" , понякога и не само еднократно. Примери - бол ! Бобоков още му е разярен казват.
11:18 07.02.2026
35 Гост
12:36 07.02.2026
36 Цвете
12:51 07.02.2026
37 Цвете
12:53 07.02.2026
38 Наивния
До коментар #26 от "Били Гулд":Той и самоуправеца Сарафов тъй... Жена - на заплата в Ивкони, Син - и той пък и предприемач.... А бащата - гледа Туин Пийкс в кабинета на главния прокурор, в който се е самонастанил като цирей
13:24 07.02.2026
39 Търговище
13:41 07.02.2026