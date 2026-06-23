Съпругът на висш съдия изповядвал сделки с незаконните строежи на Баба Алино

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Мария Демирева от Украйна е направила добри сделки с имоти на корпорация КУБ във Варна. В края на 2024 г. тя си купува два апартамента в Баба Алино само за 700 евро на кв.м., а година по-късно продава единия от тях на почти двойна цена. Нотариусът, подписал сделката, е Стилиян Чернев. Неговият подпис стои и под други сделки на КУБ. Той е съпруг на Мариника Чернева – бивш и.ф. председател на ВАС. Дъщерята на Черневи пък става експресно нотариус в София с очевидни протекции от министри на ГЕРБ. Повечето сделки на корпорацията на Олег Невзоров са изповядани на нереално ниски цени, но нотариусите са си затваряли очите и за това, освен за незаконните постройки. Единствено ДАНС е видяла в тези транзакции пране на пари, но пък Прокуратурата не вижда данни за престъпления.

Евтино и незаконно

Тази информация за имотните сделки, изповядани от нотариус Чернев, беше получена от BIRD след официално запитване до Министерството на правосъдието. Успяхме да идентифицираме още една сделка за имот на КУБ с неговия подпис, която е съвсем прясна – изповядана на 13.05.2026 г. Тогава Форест Клуб продава на частно лице къщичка с площ 72 кв. само за 60 000 евро. Или 833 евро на кв.м. Десет дни по-късно кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че в горите край “Златни пясъци” е изникнал цял “незаконен град”. Къщичката и апартаментите на Демирева са част от него.

Незаконното строителство в Баба Алино се разследва и от прокуратурата, която дори прати окръжно на нотариусите в района да не изповядват сделки с имоти от “незаконния град”.

Печатът на нотариуса всъщност е последното узаконяване на незаконните постройки, които първо са получили удостоверение за търпимост още през 2023 г. при предишната кметска администрация. Тези удостоверения са очевидно на базата на неверни декларации, че в Баба Алино вече са съществували постройки, които обаче от сателитни снимки не се виждат. Следва вписване в Кадастъра, издаване на скица и минаване при нотариус, който очевидно услужливо си затваря очите за липсващите разрешителни за строеж.

И до момента институциите не са публикували списък с индивидуализираните имоти с техните кадастрални номера, които са обявени за незаконно построени. Няма и публичен списък със сделките, а имената на нотариусите, които са ги изповядвали, не са осветени. Няма данни и за дисциплинарни или наказателни преследвания срещу тях.

Семеен нотариален бизнес и партиен чадър

Попитахме Министерството на правосъдието и за кариерата на дъщерята на Мариника и Стилиян Черневи – Десислава. Тя също е нотариус, минала през цедката на конкурса за тази много желана професия през 2024 г. Тогава въпреки протестите на гилдията, министър Мария Павлова отвори конкурс за младши нотариуси. До него бяха допуснати 524 кандидата за едва 52 места, пръснати из цяла България.

Магистратската щерка се преборва с писмения и устния изпит с най-висок резултат от 5,80 и със заповед от 29.10.2024 г. на министъра на правосъдието Мария Павлова /при служебното правителство на Димитър Главчев от ГЕРБ/ тя е вписана като нотариус с район на действие Районен съд – Радомир. На същия конкурс нотариус става и жената на бившия шеф на КПК Антон Славчев, известен и като Тони Балкони, а сред печелившите има и други магистратски деца.

Оказва се, че младата Чернева е извървяла много бързо пътя от начинаещ нотариус в Радомир до столицата. По-малко от година след като е утвърдена в Радомир, със заповед от 02.09.2025 г., подписана от министър Георги Георгиев от ГЕРБ, на Десислава Чернева е разрешено да се премести да практикува в района на Софийски районен съд, който е несравнимо по-доходоносен.

Същият министър от ГЕРБ прокара забрана за публичност на нотариалните актове от Имотния регистър. Това направи невъзможно за журналистите да вадят наяве кои са нотариусите по сделките за Баба Алино, както и подробности за други скандални сделки свързани с властимащите.

КУБ и евтин квадрат

Нотариусите, но не само Чернев, са си затваряли очите и за нереално ниските цени, на които фирмите от групата КУБ системно са се продавали незаконно построените си имоти на украински граждани. Още миналата година BIRD изследва десетки сделки с техни имоти и установи тези аномалии. Тогава още не беше известно за незаконния град, но беше огласена странното спасяване на Невзоров от забраната за пребиваване в страната.

Това поражда съмнения за пране на пари, тъй като доплащането до реалната цена е ставало в брой и под масата със средства, които са прекарани незаконно през граница. Тези транзакции са засечени от ДАНС и агенцията издава забрана за пребиваване в страната на Олег Невзоров, която е отменена безпрецедентно от и.ф. Деньо Денев само няколко дни по-късно. Кметът на Варна пък твърди, че отмяната на заповедта съвпада с конституирането на Невзоров като свидетел срещу него.

Към днешна дата Невзоров няма проблеми с българското правосъдие, не е обвинен и няма данни да е извършил престъпления, обяви прокуратурата, която изглежда не е чела доклада на ДАНС или няма желание да го прочете. Впрочем, същите данни за нереално евтините продажби, наред с другите нарушения като незаконна сеч и незаконно строителство, не са секретни и са достъпни и от публичните регистри.