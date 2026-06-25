Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Разследвания »
Анатомия на „Тайния град“ в „Баба Алино“ – институционален чадър, милиони в резервации и багери в гората

Анатомия на „Тайния град“ в „Баба Алино“ – институционален чадър, милиони в резервации и багери в гората

25 Юни, 2026 11:15, обновена 25 Юни, 2026 11:26 1 036 5

  • баба алино-
  • имоти-
  • политици-
  • институции-
  • вина-
  • партии-
  • скандал

Как 128 незаконни постройки изникнаха в горския фонд край Варна? Проследяваме хронологията на един политически и имотен скандал, в който десетки купувачи остават на улицата, а институциите си прехвърлят вината

Анатомия на „Тайния град“ в „Баба Алино“ – институционален чадър, милиони в резервации и багери в гората - 1
Снимка: МЗХ
Факти Факти
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Разплитането на схемата – Показанията на Невзоров и правният абсурд

Скандалът навлезе в нова фаза след завръщането в България и ареста на основния инвеститор Олег Невзоров. Източници от службите за сигурност потвърждават, че поредицата от разпити в Окръжната и Районната прокуратура във Варна вече „хвърлят нова светлина върху схемата“. Показанията на предприемача вероятно ще осветят длъжностните лица, осигурили дългогодишното бездействие на контролните органи.

Самият Невзоров запазва хладнокръвие пред медиите. При първата си публична поява след разпитите той заяви: „Не се чувствам виновен, за всичко има документи.“

Зад тези „документи“ обаче се крие невиждан правен абсурд. Адвокат Михаил Томов, който представлява десетки ужилени граждани, разкри механизма, по който са събирани парите:

  • Абстрактни договори: Купувачите са подписвали единствено „резервационни споразумения“ – правна форма, която не гарантира собственост.
  • Огромни аванси: Хората са изплащали до 50% от стойността на имотите без реален предварителен договор за покупко-продажба.
  • Липса на статут: Строителството е извършено върху имоти, които в кадастъра все още фигурират като „горска територия“ без влязла в сила промяна на предназначението.

Националната агенция за приходите (НАП) и съдът вече реагираха, като наложиха първите мащабни обезпечителни мерки и запори върху сметките и активите на замесените в проекта фирми, за да предотвратят източването на останалите средства.

Политическият сблъсък – „Сглобката“, кметовете и прехвърлянето на вината

Случаят бързо се превърна в предизборно бойно поле, като регионалният министър Иван Шишков директно нарече казуса „рожба на сглобката“. Според него политическите сили в момента се опитват да си прехвърлят горещия картоф за това кой е допуснал изграждането на цяло незаконно селище.

Сблъсъкът се концентрира по оста ПП-ДБ и ГЕРБ:

  • Обвиненията: Представители на ПП-ДБ публично обвързаха схемата с бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев, загатвайки за политически чадър на местно ниво във Варна през годините.
  • Отговорът: Емил Радев категорично отхвърли твърденията, нарече ги „предизборна компроматна атака“ и обяви, че завежда дела за клевета.
  • Контраатаката: Радев прехвърли вината изцяло върху настоящото ръководство на Община Варна, заявявайки: „Общината носи 99% от вината за провала на институциите в случая „Баба Алино“. Местната власт има общинска полиция и дирекция за контрол по строителството, които е трябвало да спрат багерите още при първата копка.“

Първите 12 къщи отиват в историята – ДНСК срещу бетона

Въпреки съдебните жалби на инвеститора, държавната машина се задейства. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и Община Варна започнаха издаването на първите финални заповеди за събаряне.

Екипи на водещите национални телевизии бяха допуснати в района на първите 12 къщи, които са определени за незабавно принудително премахване. Кадрите показват луксозно завършени постройки, готови за нанасяне, разположени в разрез с всякакви екологични норми.

Министър Иван Шишков беше безкомпромисен в оценката си: „Това е най-голямото нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), което сме виждали. Структурата на този проект прилича на организирана престъпна група (ОПГ) за незаконно строителство.“ Пълното обследване на терена показва общо 128 незаконни обекта. Крайната цел на институциите след премахването на бетона е пълна рекултивация и възстановяване на унищожената гора.

Човешката драма – Излъганите купувачи между кредитите и обществения гняв

П зад юридическите термини и политическите искри стои тежка човешка драма. Сред купувачите има както български семейства, така и чужденци – включително бежанци от Украйна, инвестирали последните си спестявания с надежда за сигурност.

  • Парадоксът с данъците: Много от потърпевшите са плащали редовно местни данъци и такси на общината за „строежите“, което им е вдъхвало фалшиво усещане за законност, въпреки пълната липса на Акт 16.
  • Капанът на банките: Част от имотите са купувани с ипотечни кредити. Сега хората са заплашени да останат без покрив, но с десетилетни задължения към банковите институции.
  • Общественият натиск: Ситуацията се усложнява от вълна от недоволство в социалните мрежи. Общественото мнение е разединено – мнозина съчувстват на излъганите, но други настояват за безкомпромисно спазване на закона и събаряне на всичко, за да не се създава прецедент на безнаказаност.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Бащата на Благо Коцев -Рубин Коцев от 40 години върти бизнес с еврейската мафия в Одеса.Питайте го за кораба Хера?

    11:30 25.06.2026

  • 2 честен ционист

    1 3 Отговор
    Защо Ганчо вика на местността Баба АлиНО, при положение, че се казва Баба Али?

    11:31 25.06.2026

  • 3 Ловеца

    4 0 Отговор
    Много вреден дивеч има във Варна

    11:43 25.06.2026

  • 4 постепенно се показват нещата

    2 0 Отговор
    изглежда че нещата са станали за малко под 3 години . и невзоров е действал по наредбите както при други обекти . иначе щеше отдавна да е в затвора . строитела няма как да е лъжец и пирамида . нали ще го погнат . но много са надути цените . реално строитела може да върне парите на купувачите . защото ги е излъгал . може и него да са го излъгали . от 300 документа 40 неистински са много . важни документи . връща парите. плаща глоба . премахва 128 построики . спира да ги продава . нормално .

    11:47 25.06.2026

  • 5 Хахахахахха

    1 0 Отговор
    Бутай всичко. Който е излъган да си търси парите от Невзоров и Коцев

    12:58 25.06.2026