Анатомия на „Тайния град“ в „Баба Алино“ – институционален чадър, милиони в резервации и багери в гората

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Разплитането на схемата – Показанията на Невзоров и правният абсурд

Скандалът навлезе в нова фаза след завръщането в България и ареста на основния инвеститор Олег Невзоров. Източници от службите за сигурност потвърждават, че поредицата от разпити в Окръжната и Районната прокуратура във Варна вече „хвърлят нова светлина върху схемата“. Показанията на предприемача вероятно ще осветят длъжностните лица, осигурили дългогодишното бездействие на контролните органи.

Самият Невзоров запазва хладнокръвие пред медиите. При първата си публична поява след разпитите той заяви: „Не се чувствам виновен, за всичко има документи.“

Зад тези „документи“ обаче се крие невиждан правен абсурд. Адвокат Михаил Томов, който представлява десетки ужилени граждани, разкри механизма, по който са събирани парите:

Абстрактни договори: Купувачите са подписвали единствено „резервационни споразумения“ – правна форма, която не гарантира собственост.

Купувачите са подписвали единствено „резервационни споразумения“ – правна форма, която не гарантира собственост. Огромни аванси: Хората са изплащали до 50% от стойността на имотите без реален предварителен договор за покупко-продажба.

Хората са изплащали до 50% от стойността на имотите без реален предварителен договор за покупко-продажба. Липса на статут: Строителството е извършено върху имоти, които в кадастъра все още фигурират като „горска територия“ без влязла в сила промяна на предназначението.

Националната агенция за приходите (НАП) и съдът вече реагираха, като наложиха първите мащабни обезпечителни мерки и запори върху сметките и активите на замесените в проекта фирми, за да предотвратят източването на останалите средства.

Политическият сблъсък – „Сглобката“, кметовете и прехвърлянето на вината

Случаят бързо се превърна в предизборно бойно поле, като регионалният министър Иван Шишков директно нарече казуса „рожба на сглобката“. Според него политическите сили в момента се опитват да си прехвърлят горещия картоф за това кой е допуснал изграждането на цяло незаконно селище.

Сблъсъкът се концентрира по оста ПП-ДБ и ГЕРБ:

Обвиненията: Представители на ПП-ДБ публично обвързаха схемата с бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев, загатвайки за политически чадър на местно ниво във Варна през годините.

Представители на ПП-ДБ публично обвързаха схемата с бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев, загатвайки за политически чадър на местно ниво във Варна през годините. Отговорът: Емил Радев категорично отхвърли твърденията, нарече ги „предизборна компроматна атака“ и обяви, че завежда дела за клевета.

Емил Радев категорично отхвърли твърденията, нарече ги „предизборна компроматна атака“ и обяви, че завежда дела за клевета. Контраатаката: Радев прехвърли вината изцяло върху настоящото ръководство на Община Варна, заявявайки: „Общината носи 99% от вината за провала на институциите в случая „Баба Алино“. Местната власт има общинска полиция и дирекция за контрол по строителството, които е трябвало да спрат багерите още при първата копка.“

Първите 12 къщи отиват в историята – ДНСК срещу бетона

Въпреки съдебните жалби на инвеститора, държавната машина се задейства. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и Община Варна започнаха издаването на първите финални заповеди за събаряне.

Екипи на водещите национални телевизии бяха допуснати в района на първите 12 къщи, които са определени за незабавно принудително премахване. Кадрите показват луксозно завършени постройки, готови за нанасяне, разположени в разрез с всякакви екологични норми.

Министър Иван Шишков беше безкомпромисен в оценката си: „Това е най-голямото нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), което сме виждали. Структурата на този проект прилича на организирана престъпна група (ОПГ) за незаконно строителство.“ Пълното обследване на терена показва общо 128 незаконни обекта. Крайната цел на институциите след премахването на бетона е пълна рекултивация и възстановяване на унищожената гора.

Човешката драма – Излъганите купувачи между кредитите и обществения гняв

П зад юридическите термини и политическите искри стои тежка човешка драма. Сред купувачите има както български семейства, така и чужденци – включително бежанци от Украйна, инвестирали последните си спестявания с надежда за сигурност.

Парадоксът с данъците: Много от потърпевшите са плащали редовно местни данъци и такси на общината за „строежите“, което им е вдъхвало фалшиво усещане за законност, въпреки пълната липса на Акт 16.

Много от потърпевшите са плащали редовно местни данъци и такси на общината за „строежите“, което им е вдъхвало фалшиво усещане за законност, въпреки пълната липса на Акт 16. Капанът на банките: Част от имотите са купувани с ипотечни кредити. Сега хората са заплашени да останат без покрив, но с десетилетни задължения към банковите институции.

Част от имотите са купувани с ипотечни кредити. Сега хората са заплашени да останат без покрив, но с десетилетни задължения към банковите институции. Общественият натиск: Ситуацията се усложнява от вълна от недоволство в социалните мрежи. Общественото мнение е разединено – мнозина съчувстват на излъганите, но други настояват за безкомпромисно спазване на закона и събаряне на всичко, за да не се създава прецедент на безнаказаност.