Разплитането на казуса „Баба Алино“: Арести на архитекти, съборени огради и предстоящи съдебни битки

Случаят с мащабното незаконно строителство в местността „Баба Алино“ край Варна се превърна в една от най-големите теми на националната сигурност и корупцията в строителния сектор за 2026 година. През последните седмици казусът претърпя лавинообразно развитие, прераствайки от екологичен и градоустройствен скандал в мащабно наказателно преследване с участието на ГДБОП и Районната прокуратура във Варна.
Актуалната ситуация: Обвинения и полицейски акции
В момента разследването е насочено към схемата за т.нар. „групово узаконяване на беззаконието“ чрез издаване на документи с невярно съдържание. На 3 юли 2026 г. Районната прокуратура във Варна привлече под отговорност втори основен обвиняем. Това е 70-годишният В. К., бивш главен архитект и служител на район „Приморски“ към Община Варна.
Според държавното обвинение, в периода май – юли 2023 г. той фиктивно е удостоверил, че в три поземлени имота са били изградени 20 жилищни сгради преди март 2001 г., което е законовото изискване за получаване на „удостоверение за търпимост“. Реално обаче, сателитни снимки и проверки доказват, че сградите са никнали масово през 2023 и 2024 г. Преди него обвинение бе повдигнато и на 48-годишен геодезист. Мащабната акция на антимафиотите в кметството на район „Приморски“ в края на юни доведе до изземване на огромна документация.
Събарянето на оградата и казуса с купувачите
Успоредно с криминалното производство се води и тежка административна битка. На 7 юни 2026 г., след като Административният съд във Варна отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта на Регионалната дирекция по горите (РДГ), масивната ограда около деветте имота на фирмата „ВилАпарт Арканум“ бе съборена. Дирекцията по горите настоява, че заграждението е изцяло незаконно и блокира свободното придвижване на хора, води и диви животни в горския фонд.
В същото време десетки чуждестранни и български граждани се оказват жертви на схемата. Разкрития в медиите показаха случаи на купувачи (включително украински граждани), които е трябвало да извършат последните си вноски в брой до 20 юли 2026 г. за имоти и паркоместа, които на практика нямат легални строителни книжа.
Какво предстои? Следващи стъпки в казуса
Сагата „Баба Алино“ тепърва ще се решава на няколко фронта, като най-важните стъпки предстоят през есента:
- Определяне на постоянни мерки (Юли 2026): Съдът разглежда исканията на прокуратурата за вземане на мерки за неотклонение на длъжностните лица, участвали в престъпната схема за документно престъпление.
- Решаващото съдебно заседание на 30 септември 2026 г.: Административният съд във Варна отложи делото за края на септември. Дотогава трябва да бъдат изготвени две ключови експертизи:
- Съдебно-техническа експертиза от геодезист, която ще изследва всички стари кадастрални карти и ортофотоматериали.
- Комплексна екологична експертиза от лесовъд и еколог, която да докаже дали имотите попадат в защитени зони и дали е нарушена екосистемата.
- Произнасяне по общо 6 досъдебни производства: Към момента Районната прокуратура наблюдава пет производства за удостоверенията за търпимост, а Окръжната прокуратура води още едно по-мащабно разследване за длъжностни престъпления и корупция.
- Бъдещето на постройките: Ако съдът окончателно отмени фалшивите удостоверения за търпимост, държавата в лицето на ДНСК и Община Варна ще трябва да пристъпи към принудително премахване на целия незаконно изграден комплекс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #5
18:44 03.07.2026
2 Дориана
Коментиран от #25, #33
18:49 03.07.2026
3 Олеся Илашчук
Спирайте се,де...🙄😮💨😨😓😟!
Коментиран от #16
18:51 03.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ти,пък?!
До коментар #1 от "хехе":Дай поне веднъж да има изключение от максимата-
,,Всяко чудо-за три дни..!"...?!
18:53 03.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 3.14К
18:55 03.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Е как така...?!
До коментар #4 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":Едната ти клетка,не можа веднъж поне, да роди нещо ново и различно ...?!
Или за ново-требе и акъл...?!
Коментиран от #12
18:55 03.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пожелание
Коментиран от #22, #29
18:56 03.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай Араб
Коментиран от #18, #19
18:58 03.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дудов
Коментиран от #23
19:03 03.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тъпото руско говедо
Как въобще се стигна до това разплитане, защото се разшумя във медиите... в държавата на беззаконието е нормално да се покриват беззакоията на хората на високи постове.
19:05 03.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Радев
19:05 03.07.2026
27 Благомир коцев
19:06 03.07.2026
28 Потрес
19:06 03.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ОТДЕЛ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО
Коментиран от #34
19:11 03.07.2026
32 И Киев е Руски
19:15 03.07.2026
33 Голям майтап
До коментар #2 от "Дориана":Хайде да ги видим кои са виновните и дали пък не са от старата пръст, комунистическа, този бившият главен архитект В. К., аз мога да се обзаложа, че е русофил и комунист в червата, а от коя партия е старчето комунистическо, мога само да ти кажа, че не е от ГЕРБ.
19:16 03.07.2026
34 За стороежте
До коментар #31 от "ОТДЕЛ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО":в банкя, по евроТvм..., нищо, що ли?
19:18 03.07.2026
35 Съдба
До коментар #8 от "Питайте в главата Телишката циганка":Да те стигне такава болка , не предизвиквай Господ!!!!!!
19:20 03.07.2026
36 Роко
До коментар #8 от "Питайте в главата Телишката циганка":Чакаме да бъдат съборени сградите ! Не оградите! Не ни замазвайте очите! И от там всичко що е незаконно!
19:22 03.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 БАнкя АЛино
19:28 03.07.2026
40 Съдебна битка
Умнокрасивите казват виждаш го там е но това не е реално, не е това което виждаш.
Боже в каква територия живеем
19:34 03.07.2026
41 венсеремос
19:37 03.07.2026
42 Никой
До коментар #30 от "Исторически парк":Ти човек си тотална щета! Абсолютната неадекватност в 100 пъти неприятен коментар, не го прави истина! Какъв ти е проблемът с мъртво дете? Защо да е мръсно? Децата са святи, и са на всички нас, защото са бъдещето на тази държава! Какво прави баща и не е необходимо да посягаш на паметта и! А, и какво си правиш с веждите, и къде се изявява си е лично негова работа! Не го харесвам заради политическия му проект, но казва много верни неща човека! Такава човеконенавист и незачитане на нищо свято и ценно, не съм виждал никъде другаде освен в този форум на Факти! Ужасно е! Жестоко... Не живеем в средните векове. Изобщо на много от вас тук им липсват първите 7 години, а след това просвещението, но въпреки, че не сте виновни за това, резултата е че се срамувам, че мой сънародник може да бъде така циничен! Благодаря за вниманието да прочетете написаното!
Коментиран от #46, #49
19:39 03.07.2026
43 Гост
19:41 03.07.2026
44 Тцтц
И кой ще го плати,питам аз..
Данъкоплатеца..
19:41 03.07.2026
45 Калина /алена
Коментиран от #52
19:44 03.07.2026
46 Никой
До коментар #42 от "Никой":Оня с "мръсната Силна", дето го написа 100 пъти, а сайта, слава на бога изтри, напиши ми къде да се видим, та да ми кажеш същото очи в очи, тегел неоръфан!
19:50 03.07.2026
47 тука има, тука нема...
19:52 03.07.2026
48 Гост
19:57 03.07.2026
49 Този коментар е примахнат от модиратор.
До коментар #42 от "Никой":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
20:02 03.07.2026
50 Гост
20:04 03.07.2026
51 Фори
20:19 03.07.2026
52 Никой
До коментар #45 от "Калина /алена":Уважаема Калина Алена, не знам колко ти плащат за троленето, Украйна се пише с У, а наратива, че е покрайнина на московието е пропаганда, за която явно ти плащат... колко добре не знам, но знам други факти Алена, които, вие руснаците трудно можете да преглътнете. Време е за история!
1.Киевска Рус( забележете киевска) е създадена от викинги, които вие наричате варяги, с цел безпроблемна търговия с Византия по реките на днешна Русия и Украйна. Династията Рюрик владее тези територии, с прекъсвания, заради владичеството на монголите от Знатната орда, от Балтийско море до Крим до началото на 17 век, когато последния пряк потомък умира 1612г
2. Много преди това, още докато сте били езичници, а княз Светослав е нападал България за да плячкосва, първите християнски книги тръгват към Киев, не от Константинопол, а от Велики Преслав! Незнам защо, но азбуката на която пишем и ние и вие, руснаците се нарича кирилица. Странно е, защото светите братя Кирил и Методи написват глаголицата, която няма нищо общо, с това което създава Климент Охридски, в Българското царство! Тази азбуката не е славянска, а българска, защото българската държава по него време е плащали това да се случи, и всички славяни да получат писменост, да станат християни, и да излязат от землянките, което на база на общото житие-битие на славяните се случва последно с източните славяни! Нищо лично! Фактите са такива!
3. Българинът, който исторически укрепва и обединява Руската православна църква, е Св
20:32 03.07.2026