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Разплитането на казуса „Баба Алино“: Арести на архитекти, съборени огради и предстоящи съдебни битки

Разплитането на казуса „Баба Алино“: Арести на архитекти, съборени огради и предстоящи съдебни битки

3 Юли, 2026 18:34, обновена 3 Юли, 2026 18:41 1 598 52

  • баба алино-
  • скандал-
  • имоти-
  • разследване-
  • съд

Скандалът с „незаконния град“ край Варна навлиза в критична фаза, докато прокуратурата повдига тежки обвинения за фалшиви документи, а съдът подготвя ключови експертизи за есента

Разплитането на казуса „Баба Алино“: Арести на архитекти, съборени огради и предстоящи съдебни битки - 1
Снимка: БНТ
Факти Факти
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Случаят с мащабното незаконно строителство в местността „Баба Алино“ край Варна се превърна в една от най-големите теми на националната сигурност и корупцията в строителния сектор за 2026 година. През последните седмици казусът претърпя лавинообразно развитие, прераствайки от екологичен и градоустройствен скандал в мащабно наказателно преследване с участието на ГДБОП и Районната прокуратура във Варна.

Актуалната ситуация: Обвинения и полицейски акции

В момента разследването е насочено към схемата за т.нар. „групово узаконяване на беззаконието“ чрез издаване на документи с невярно съдържание. На 3 юли 2026 г. Районната прокуратура във Варна привлече под отговорност втори основен обвиняем. Това е 70-годишният В. К., бивш главен архитект и служител на район „Приморски“ към Община Варна.

Според държавното обвинение, в периода май – юли 2023 г. той фиктивно е удостоверил, че в три поземлени имота са били изградени 20 жилищни сгради преди март 2001 г., което е законовото изискване за получаване на „удостоверение за търпимост“. Реално обаче, сателитни снимки и проверки доказват, че сградите са никнали масово през 2023 и 2024 г. Преди него обвинение бе повдигнато и на 48-годишен геодезист. Мащабната акция на антимафиотите в кметството на район „Приморски“ в края на юни доведе до изземване на огромна документация.

Събарянето на оградата и казуса с купувачите

Успоредно с криминалното производство се води и тежка административна битка. На 7 юни 2026 г., след като Административният съд във Варна отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта на Регионалната дирекция по горите (РДГ), масивната ограда около деветте имота на фирмата „ВилАпарт Арканум“ бе съборена. Дирекцията по горите настоява, че заграждението е изцяло незаконно и блокира свободното придвижване на хора, води и диви животни в горския фонд.

В същото време десетки чуждестранни и български граждани се оказват жертви на схемата. Разкрития в медиите показаха случаи на купувачи (включително украински граждани), които е трябвало да извършат последните си вноски в брой до 20 юли 2026 г. за имоти и паркоместа, които на практика нямат легални строителни книжа.

Какво предстои? Следващи стъпки в казуса

Сагата „Баба Алино“ тепърва ще се решава на няколко фронта, като най-важните стъпки предстоят през есента:

  • Определяне на постоянни мерки (Юли 2026): Съдът разглежда исканията на прокуратурата за вземане на мерки за неотклонение на длъжностните лица, участвали в престъпната схема за документно престъпление.
  • Решаващото съдебно заседание на 30 септември 2026 г.: Административният съд във Варна отложи делото за края на септември. Дотогава трябва да бъдат изготвени две ключови експертизи:
  • Съдебно-техническа експертиза от геодезист, която ще изследва всички стари кадастрални карти и ортофотоматериали.
  • Комплексна екологична експертиза от лесовъд и еколог, която да докаже дали имотите попадат в защитени зони и дали е нарушена екосистемата.
  • Произнасяне по общо 6 досъдебни производства: Към момента Районната прокуратура наблюдава пет производства за удостоверенията за търпимост, а Окръжната прокуратура води още едно по-мащабно разследване за длъжностни престъпления и корупция.
  • Бъдещето на постройките: Ако съдът окончателно отмени фалшивите удостоверения за търпимост, държавата в лицето на ДНСК и Община Варна ще трябва да пристъпи към принудително премахване на целия незаконно изграден комплекс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    14 3 Отговор
    Сега какво предстои, ами предстои много шум за нищо.

    Коментиран от #5

    18:44 03.07.2026

  • 2 Дориана

    14 6 Отговор
    Незаконните сгради край Варна в местността Баба Алино са символ и връх на корупционния мафиотски модел Борисов- Пеевски. Това е връх на симбиоза между корумпирани политици с олигарси и чиновници. Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги.

    Коментиран от #25, #33

    18:49 03.07.2026

  • 3 Олеся Илашчук

    13 6 Отговор
    Ай стига сте разпалвали Украинска Ксенофобия,де...!
    Спирайте се,де...🙄😮‍💨😨😓😟!

    Коментиран от #16

    18:51 03.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ти,пък?!

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Дай поне веднъж да има изключение от максимата-
    ,,Всяко чудо-за три дни..!"...?!

    18:53 03.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 3.14К

    14 3 Отговор
    Всички които подкрепят терористичния режим на узурпатора наркоман, са съпричастни към беззаконието в Баба Алино и трябва да понесат отговорност.Това.са партии, администрации, медии и мафиотски групировки.

    18:55 03.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е как така...?!

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":

    Едната ти клетка,не можа веднъж поне, да роди нещо ново и различно ...?!
    Или за ново-требе и акъл...?!

    Коментиран от #12

    18:55 03.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пожелание

    7 0 Отговор
    Нови затвори трябва да се построят защото бандитите по бюрата са хиляди !!

    Коментиран от #22, #29

    18:56 03.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай Араб

    3 2 Отговор
    Докато разплетат казуса и Турция ще придобие българското черноморие чрез договора с БОТАШ, така че няма смисъл.

    Коментиран от #18, #19

    18:58 03.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дудов

    5 0 Отговор
    Ще бъде интересно да видим кой ли ще бъде осъден накрая.Ако има въобще осъдени. А закупилите имоти ще пият по една вода

    Коментиран от #23

    19:03 03.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тъпото руско говедо

    6 2 Отговор
    70 годишният В. К. бивш главен архитект русофил, който е изготвял документите с невярно съдържание, на колко ще го осъдите, на колкото Лена Бориславова ли... 1500 лева и размахване на пръст, сериозно ли после ще питате, защо никой не уважава законите на страната ни... законите ни са, нашето лице пред Европа и света и от нас зависи дали ще ни уважават нашите съседи.

    Как въобще се стигна до това разплитане, защото се разшумя във медиите... в държавата на беззаконието е нормално да се покриват беззакоията на хората на високи постове.

    19:05 03.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Радев

    6 0 Отговор
    Зачесах ги😏

    19:05 03.07.2026

  • 27 Благомир коцев

    8 0 Отговор
    САМО НЯМА ДА ПИПАТЕ НЕВЗОРОВ, ЧЕ МИ Е ПЛАТИЛ И ЩЕ СЕ ОПЛАЧА НА СЕКСОЛОЖКАТА!

    19:06 03.07.2026

  • 28 Потрес

    9 0 Отговор
    Незаконно изградения украински анклав трябва да бъде съборен, а виновните допуснали това изловени и осъдени!

    19:06 03.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ОТДЕЛ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО

    8 0 Отговор
    И В ПЕТРОХАН ВИНОВНИ БЯХА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ? ТРИ ГОДИНИ СЕ СТРОИ НЕЗАКОННО ВЪВ ВАРНА А КМЕТА СИ ПЪЛНИЛ ДЖОБА И СИ ТРАЕЛ? Я СИ СТРОЙ НЕЗАКОННО НЕЩО - МЕТЪР НА МЕТЪР, КУЧЕШКА КОЛИБА НАПРИМЕР, КАТО ОТСЕЧЕШ ПЪРВО 2-3 ДЪРВЕТА!

    Коментиран от #34

    19:11 03.07.2026

  • 32 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    По дърт не можаха ли да намерят

    19:15 03.07.2026

  • 33 Голям майтап

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Хайде да ги видим кои са виновните и дали пък не са от старата пръст, комунистическа, този бившият главен архитект В. К., аз мога да се обзаложа, че е русофил и комунист в червата, а от коя партия е старчето комунистическо, мога само да ти кажа, че не е от ГЕРБ.

    19:16 03.07.2026

  • 34 За стороежте

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "ОТДЕЛ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО":

    в банкя, по евроТvм..., нищо, що ли?

    19:18 03.07.2026

  • 35 Съдба

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питайте в главата Телишката циганка":

    Да те стигне такава болка , не предизвиквай Господ!!!!!!

    19:20 03.07.2026

  • 36 Роко

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питайте в главата Телишката циганка":

    Чакаме да бъдат съборени сградите ! Не оградите! Не ни замазвайте очите! И от там всичко що е незаконно!

    19:22 03.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 БАнкя АЛино

    2 1 Отговор
    а Банкя Алино ? говедо ша та .......

    19:28 03.07.2026

  • 40 Съдебна битка

    3 0 Отговор
    Съдебна битка за нещо дето изобщо не трябва да съществува.
    Умнокрасивите казват виждаш го там е но това не е реално, не е това което виждаш.


    Боже в каква територия живеем

    19:34 03.07.2026

  • 41 венсеремос

    5 1 Отговор
    Всички фашисти окраинци и Невзоров и сие в затвора.Изгонете всички Бандеровски Фашисти Окраинци от Православна България.Тези фашисти ,окраинци са горили българи и убивали деца.Зелената еуглена,трябва да бъде разстрелян от самите окраинци,че от 48 милиона сега са 19 милиона.Всички готованци фашисти бандери окраинци ,да бъдат изгонени немедленно от Православна България.А, Баба Алино да бъде разрушено и фашистите окраинци да засадят дръвчета и да възстановят предишния вид на Варненския парк.За живее Путин! Да живее Русия!!!

    19:37 03.07.2026

  • 42 Никой

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Исторически парк":

    Ти човек си тотална щета! Абсолютната неадекватност в 100 пъти неприятен коментар, не го прави истина! Какъв ти е проблемът с мъртво дете? Защо да е мръсно? Децата са святи, и са на всички нас, защото са бъдещето на тази държава! Какво прави баща и не е необходимо да посягаш на паметта и! А, и какво си правиш с веждите, и къде се изявява си е лично негова работа! Не го харесвам заради политическия му проект, но казва много верни неща човека! Такава човеконенавист и незачитане на нищо свято и ценно, не съм виждал никъде другаде освен в този форум на Факти! Ужасно е! Жестоко... Не живеем в средните векове. Изобщо на много от вас тук им липсват първите 7 години, а след това просвещението, но въпреки, че не сте виновни за това, резултата е че се срамувам, че мой сънародник може да бъде така циничен! Благодаря за вниманието да прочетете написаното!

    Коментиран от #46, #49

    19:39 03.07.2026

  • 43 Гост

    4 0 Отговор
    За 37 години стана ясно, като бял ден, че най- голямото Зло за България е "престижната" съдебна власт, в тази власт няма нито един, който да не е корумпиран, тенденциозно неграмотността сред българските магистрати вече е лавинообразна! Няма никаква нужда от сегашната съдебна власт, има нужда тази власт да бъде разпусната и всички, участвали в нея, да бъдат разследвани с всички средства, респективно наказани за това, което са шзвършили, докато са упражнявали властта, произлизаща от Народа...😁

    19:41 03.07.2026

  • 44 Тцтц

    5 0 Отговор
    Ако съдът окончателно отмени фалшивите удостоверения за търпимост, държавата в лицето на ДНСК и Община Варна ще трябва да пристъпи към принудително премахване на целия незаконно изграден комплекс.

    И кой ще го плати,питам аз..
    Данъкоплатеца..

    19:41 03.07.2026

  • 45 Калина /алена

    3 0 Отговор
    За Баба Алино е виновен кмета на Варта,и допускане на фашистите бандери окраинци в България.Невзоров за бъде разстрелян от своите-бандерите ,фашисти окраинци.Всички фашисти, окраинци,да напуснат България и да вървят във Франция, Литва,Латвия, Естония или при пияниците от Финландия.Може да отидат въ фашистка Канада и в СОЩ/съединените овчарски щати/ или въвфашистка Германия.Фашисти Окраивци ,Бандери-ВЪН от Православна България!ВЪН!!!

    Коментиран от #52

    19:44 03.07.2026

  • 46 Никой

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Никой":

    Оня с "мръсната Силна", дето го написа 100 пъти, а сайта, слава на бога изтри, напиши ми къде да се видим, та да ми кажеш същото очи в очи, тегел неоръфан!

    19:50 03.07.2026

  • 47 тука има, тука нема...

    0 0 Отговор
    Съдебно-техническа експертиза от геодезист и комплексна екологична експертиза от лесовъд, и еколог. Досега една камара държавни институции са били подкупени и замесени на най високо ниво, а сега трима, на които "няма да бъдат посочени имената и не им трябват пари" ще се произнасят по казуса и всичко ще бъде решено "по най справедливия начин".

    19:52 03.07.2026

  • 48 Гост

    0 0 Отговор
    функционален магистратски имунитет има само в просташка държава като България, за това и правосъдието не струва, респективо държавата, респективно Народната воля бързо бива смазана, чрез магистратски функционален имунитет...😮

    19:57 03.07.2026

  • 49 Този коментар е примахнат от модиратор.

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Никой":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    20:02 03.07.2026

  • 50 Гост

    0 0 Отговор
    След констатирането на незаконен строеж/и, следва незабавно да бъде съборен, ако в Сащ си построиш незаконна къща, моментално идват и я събарят, а не след 15 години дебилни съдебни произнасяния...😁, научете се бе, български магистратски тъпунгери, че вече никой не иска да ви храни..., ако не можете- ум...!🤣

    20:04 03.07.2026

  • 51 Фори

    1 0 Отговор
    Имаме Баба Али (но) и 40 разбойника. Но Кой е Али Баба няма да научим.

    20:19 03.07.2026

  • 52 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Калина /алена":

    Уважаема Калина Алена, не знам колко ти плащат за троленето, Украйна се пише с У, а наратива, че е покрайнина на московието е пропаганда, за която явно ти плащат... колко добре не знам, но знам други факти Алена, които, вие руснаците трудно можете да преглътнете. Време е за история!
    1.Киевска Рус( забележете киевска) е създадена от викинги, които вие наричате варяги, с цел безпроблемна търговия с Византия по реките на днешна Русия и Украйна. Династията Рюрик владее тези територии, с прекъсвания, заради владичеството на монголите от Знатната орда, от Балтийско море до Крим до началото на 17 век, когато последния пряк потомък умира 1612г
    2. Много преди това, още докато сте били езичници, а княз Светослав е нападал България за да плячкосва, първите християнски книги тръгват към Киев, не от Константинопол, а от Велики Преслав! Незнам защо, но азбуката на която пишем и ние и вие, руснаците се нарича кирилица. Странно е, защото светите братя Кирил и Методи написват глаголицата, която няма нищо общо, с това което създава Климент Охридски, в Българското царство! Тази азбуката не е славянска, а българска, защото българската държава по него време е плащали това да се случи, и всички славяни да получат писменост, да станат християни, и да излязат от землянките, което на база на общото житие-битие на славяните се случва последно с източните славяни! Нищо лично! Фактите са такива!
    3. Българинът, който исторически укрепва и обединява Руската православна църква, е Св

    20:32 03.07.2026