Разплитането на казуса „Баба Алино“: Арести на архитекти, съборени огради и предстоящи съдебни битки

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Случаят с мащабното незаконно строителство в местността „Баба Алино“ край Варна се превърна в една от най-големите теми на националната сигурност и корупцията в строителния сектор за 2026 година. През последните седмици казусът претърпя лавинообразно развитие, прераствайки от екологичен и градоустройствен скандал в мащабно наказателно преследване с участието на ГДБОП и Районната прокуратура във Варна.

Актуалната ситуация: Обвинения и полицейски акции

В момента разследването е насочено към схемата за т.нар. „групово узаконяване на беззаконието“ чрез издаване на документи с невярно съдържание. На 3 юли 2026 г. Районната прокуратура във Варна привлече под отговорност втори основен обвиняем. Това е 70-годишният В. К., бивш главен архитект и служител на район „Приморски“ към Община Варна.

Според държавното обвинение, в периода май – юли 2023 г. той фиктивно е удостоверил, че в три поземлени имота са били изградени 20 жилищни сгради преди март 2001 г., което е законовото изискване за получаване на „удостоверение за търпимост“. Реално обаче, сателитни снимки и проверки доказват, че сградите са никнали масово през 2023 и 2024 г. Преди него обвинение бе повдигнато и на 48-годишен геодезист. Мащабната акция на антимафиотите в кметството на район „Приморски“ в края на юни доведе до изземване на огромна документация.

Събарянето на оградата и казуса с купувачите

Успоредно с криминалното производство се води и тежка административна битка. На 7 юни 2026 г., след като Административният съд във Варна отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта на Регионалната дирекция по горите (РДГ), масивната ограда около деветте имота на фирмата „ВилАпарт Арканум“ бе съборена. Дирекцията по горите настоява, че заграждението е изцяло незаконно и блокира свободното придвижване на хора, води и диви животни в горския фонд.

В същото време десетки чуждестранни и български граждани се оказват жертви на схемата. Разкрития в медиите показаха случаи на купувачи (включително украински граждани), които е трябвало да извършат последните си вноски в брой до 20 юли 2026 г. за имоти и паркоместа, които на практика нямат легални строителни книжа.

Какво предстои? Следващи стъпки в казуса

Сагата „Баба Алино“ тепърва ще се решава на няколко фронта, като най-важните стъпки предстоят през есента:

Определяне на постоянни мерки (Юли 2026): Съдът разглежда исканията на прокуратурата за вземане на мерки за неотклонение на длъжностните лица, участвали в престъпната схема за документно престъпление.

Съдът разглежда исканията на прокуратурата за вземане на мерки за неотклонение на длъжностните лица, участвали в престъпната схема за документно престъпление. Решаващото съдебно заседание на 30 септември 2026 г.: Административният съд във Варна отложи делото за края на септември. Дотогава трябва да бъдат изготвени две ключови експертизи:

Административният съд във Варна отложи делото за края на септември. Дотогава трябва да бъдат изготвени две ключови експертизи: Съдебно-техническа експертиза от геодезист, която ще изследва всички стари кадастрални карти и ортофотоматериали.

Комплексна екологична експертиза от лесовъд и еколог, която да докаже дали имотите попадат в защитени зони и дали е нарушена екосистемата.

Произнасяне по общо 6 досъдебни производства: Към момента Районната прокуратура наблюдава пет производства за удостоверенията за търпимост, а Окръжната прокуратура води още едно по-мащабно разследване за длъжностни престъпления и корупция.

Към момента Районната прокуратура наблюдава пет производства за удостоверенията за търпимост, а Окръжната прокуратура води още едно по-мащабно разследване за длъжностни престъпления и корупция. Бъдещето на постройките: Ако съдът окончателно отмени фалшивите удостоверения за търпимост, държавата в лицето на ДНСК и Община Варна ще трябва да пристъпи към принудително премахване на целия незаконно изграден комплекс.