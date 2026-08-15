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Old money? Анна-Шермин показа гаджето си от Франция (СНИМКИ)

Old money? Анна-Шермин показа гаджето си от Франция (СНИМКИ)

15 Август, 2026 11:03 1 477 15

  • анна-шермин-
  • ергенът-
  • риалити звезда-
  • гадже

Новият мъж в живота на ергенката е млад и мускулест красавец

Old money? Анна-Шермин показа гаджето си от Франция (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-култовите участнички в "Ергенът" Анна-Шермин е сериозно обвързана вече от известно време и се носи на крилете на любовта. Риалити красавицата вече не крие, че в живота ѝ има толкова специален мъж, че реши да го сподели с последователите си в мрежата.

Любимият на Шерминатора живее в Кан, но връзката от разстояние очевидно не е пречка за двамата - още повече, че новото гадже на риалити героинята я изненадва с подаръци и от далече. Тя се хвали, че често пътува до френската ривиера, за да прекарват време заедно, а освен това и пътешестват до различни точки на света.

До преди седмица Анна-Шермин пазеше самоличността на партньора си далеч от публичното внимание. Това лято обаче тя направи изключение и показа няколко романтични снимки, на които двамата са заедно по време на френската си ваканция.

Двойката е в Кан, където се наслаждава на слънце, море и лукс. От кадрите става ясно, че двамата прекарват времето си както на плажа, така и в луксозна хотелска обстановка - типично за силиконовата хубавица, която не спира да показва с какви нови скъпи дарове я засипва младият и здрав чужденец, който се казва Джеръми и ако съдим по профила му, е инвеститор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    22 1 Отговор
    Наема я по-честичко и тя си въобразила, че й е"мъж" 😂 Жалка история, жалка женица!

    11:06 15.08.2026

  • 2 Един мъж

    27 0 Отговор
    Лично на мен ми е много гнусна! Толкова ниска топка, че много бих се срамувал някой да ме види хванал за ръка такова нещо!

    Коментиран от #12

    11:07 15.08.2026

  • 3 Травестии

    20 1 Отговор
    България си отиде още през 1989 година.

    11:07 15.08.2026

  • 4 койдазнай

    2 9 Отговор
    Изглежда ми добро момиче!

    11:11 15.08.2026

  • 5 ХмХм

    6 0 Отговор
    Горният!!!

    Коментиран от #6

    11:13 15.08.2026

  • 6 Хмхм

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "ХмХм":

    Горкият!!!

    11:14 15.08.2026

  • 7 Асен-Шишкин

    7 2 Отговор
    След Спеца повече гаджетата си няма да показвам!

    11:16 15.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 защо това трябва да е новина???

    6 1 Отговор
    явно имате абонамент за реклама на мин-ди-ли

    11:43 15.08.2026

  • 10 Гуньо Простиа

    3 1 Отговор
    Явно я е букнал за цяло лято

    11:45 15.08.2026

  • 11 Ъъъ

    1 0 Отговор
    "...и ако съдим по профила му, е инвеститор."

    Щях съ изнинадъм, ку беши кумбайнер!

    11:53 15.08.2026

  • 12 Братовчеда

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Един мъж":

    Тя не знае за твоето съществуване, ти не искаш да я държиш за ръката... Всичко е ОК тогава. И без това вашите пътища нямат никакъв шанс да се пресекат в тоя живот.

    11:59 15.08.2026

  • 13 Гост

    1 1 Отговор
    Горката женица....

    12:02 15.08.2026

  • 14 ......па

    2 1 Отговор
    Приличат на сводник и труженичка.

    Коментиран от #15

    12:11 15.08.2026

  • 15 То си е така

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "......па":

    Тая има обява в евроескортгърл иначе пичгата ДНК на Благо Джизасааа😁

    12:25 15.08.2026