Old money? Анна-Шермин показа гаджето си от Франция (СНИМКИ)

Една от най-култовите участнички в "Ергенът" Анна-Шермин е сериозно обвързана вече от известно време и се носи на крилете на любовта. Риалити красавицата вече не крие, че в живота ѝ има толкова специален мъж, че реши да го сподели с последователите си в мрежата.

Любимият на Шерминатора живее в Кан, но връзката от разстояние очевидно не е пречка за двамата - още повече, че новото гадже на риалити героинята я изненадва с подаръци и от далече. Тя се хвали, че често пътува до френската ривиера, за да прекарват време заедно, а освен това и пътешестват до различни точки на света.

До преди седмица Анна-Шермин пазеше самоличността на партньора си далеч от публичното внимание. Това лято обаче тя направи изключение и показа няколко романтични снимки, на които двамата са заедно по време на френската си ваканция.

Двойката е в Кан, където се наслаждава на слънце, море и лукс. От кадрите става ясно, че двамата прекарват времето си както на плажа, така и в луксозна хотелска обстановка - типично за силиконовата хубавица, която не спира да показва с какви нови скъпи дарове я засипва младият и здрав чужденец, който се казва Джеръми и ако съдим по профила му, е инвеститор.