Old money? Анна-Шермин показа гаджето си от Франция (СНИМКИ)

Една от най-култовите участнички в "Ергенът" Анна-Шермин е сериозно обвързана вече от известно време и се носи на крилете на любовта. Риалити красавицата вече не крие, че в живота ѝ има толкова специален мъж, че реши да го сподели с последователите си в мрежата.
Любимият на Шерминатора живее в Кан, но връзката от разстояние очевидно не е пречка за двамата - още повече, че новото гадже на риалити героинята я изненадва с подаръци и от далече. Тя се хвали, че често пътува до френската ривиера, за да прекарват време заедно, а освен това и пътешестват до различни точки на света.
До преди седмица Анна-Шермин пазеше самоличността на партньора си далеч от публичното внимание. Това лято обаче тя направи изключение и показа няколко романтични снимки, на които двамата са заедно по време на френската си ваканция.
Двойката е в Кан, където се наслаждава на слънце, море и лукс. От кадрите става ясно, че двамата прекарват времето си както на плажа, така и в луксозна хотелска обстановка - типично за силиконовата хубавица, която не спира да показва с какви нови скъпи дарове я засипва младият и здрав чужденец, който се казва Джеръми и ако съдим по профила му, е инвеститор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
11:06 15.08.2026
2 Един мъж
Коментиран от #12
11:07 15.08.2026
3 Травестии
11:07 15.08.2026
4 койдазнай
11:11 15.08.2026
5 ХмХм
Коментиран от #6
11:13 15.08.2026
6 Хмхм
До коментар #5 от "ХмХм":Горкият!!!
11:14 15.08.2026
7 Асен-Шишкин
11:16 15.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 защо това трябва да е новина???
11:43 15.08.2026
10 Гуньо Простиа
11:45 15.08.2026
11 Ъъъ
Щях съ изнинадъм, ку беши кумбайнер!
11:53 15.08.2026
12 Братовчеда
До коментар #2 от "Един мъж":Тя не знае за твоето съществуване, ти не искаш да я държиш за ръката... Всичко е ОК тогава. И без това вашите пътища нямат никакъв шанс да се пресекат в тоя живот.
11:59 15.08.2026
13 Гост
12:02 15.08.2026
14 ......па
Коментиран от #15
12:11 15.08.2026
15 То си е така
До коментар #14 от "......па":Тая има обява в евроескортгърл иначе пичгата ДНК на Благо Джизасааа😁
12:25 15.08.2026