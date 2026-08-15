Унгарски бент по Дунав заплашва охлаждането на АЕЦ "Козлодуй"

Експертът по ядрена безопасност Георги Касчиев предупреди за критично спадане на нивото на река Дунав, което може да наложи принудително намаляване на мощността на атомната електроцентрала в Козлодуй. Според неговите данни водният стълб край българския бряг намалява ежедневно, а действия на Унгария в горното течение на реката могат допълнително да влошат ситуацията.
По информация на Георги Касчиев, публикувана в социалните мрежи, нивото на реката при бреговата помпена станция на АЕЦ „Козлодуй“ продължава да пада с един до два сантиметра на ден. Към момента водите са на кота от 20,55 метра надморска височина, като прогнозите сочат запазване на тази негативна тенденция.
„Нивото на Дунав продължава зловещо да пада“, отбелязва експертът, очертавайки рисковете пред охладителните системи на българските ядрени мощности.
Допълнителна заплаха за родната енергетика създават инженерни действия по горното течение на Дунав. По данни на Касчиев, Унгария вече е започнала изграждането на временно съоръжение след своята атомна централа „Пакш“. Бентът, конструиран от потопени баржи и други елементи, има за цел да повиши локалното ниво на реката с 1,2 метра, за да гарантира работата на унгарските реактори.
Това задържане на ресурса обаче означава, че огромни обеми вода няма да достигнат до българския участък, което според експерта ще влоши ситуацията край Козлодуй драматично.
Технологичните планове на централата предвиждат строги мерки при продължаващ спад на водите. Ако нивото пред бреговата помпена станция достигне 20,50 метра, трябва да започне разтоварване на блоковете до по-ниска мощност. При падане до критичната граница от 20,30 метра, мощностите трябва да бъдат редуцирани до едва 2-3 процента.
Ако водата спадне още повече, помпите ще трябва да бъдат изключени напълно, за да се избегне режим на кавитация — разрушително образуване на въздушни мехурчета, което може да повреди съоръженията.
„Оптимистичният сценарий е двата блока да останат на мощност няколко процента. Песимистичният е да бъдат спрени, приведени в дълбоко подкритично състояние и разхладени“, категоричен е Георги Касчиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
Изкуственият интелект вече решава кой получава работа, кой кредит, кой свобода. Алгоритмите са черни кутии – никой не знае как работят, но всички им се доверяват. Хората, които ги пишат, не носят отговорност за грешките им. Един ден ще разберем, че сме предали контрола на машини, които не разбират какво е човек. И тогава ще е късно. Въпросът е ще успеем ли да спрем, преди те да ни спрат.
🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #9
19:43 15.08.2026
2 Булгар
Коментиран от #5, #12, #21
19:44 15.08.2026
3 Последния Софиянец
19:44 15.08.2026
4 АНОНИМЕН
19:45 15.08.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Булгар":50 процента от населението на Унгария са българите на Баян избягали от робство при Хазарите.
Коментиран от #10
19:46 15.08.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
19:46 15.08.2026
7 Тик-Ток
Коментиран от #14
19:47 15.08.2026
8 Унгарците, без значение кой е на власт
19:48 15.08.2026
9 Тик-Ток
До коментар #1 от "КИБОРГ":Е добрата новина е че вече няма да ни трябват 240 негодника в парламента ,а ще сложим изкуствен интелект да ни управлява,едва ли ще бъде по зле отколкото е в момента
19:49 15.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тик-Ток
19:51 15.08.2026
12 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #2 от "Булгар":...историческа предопределеност: Чипровското въстание 1688 г. е потушено от унгарците, които са в съюз с турците...Като всички българи, включително жени, старци и деца, са избити до крак и областта е обезлюдена.
Коментиран от #34
19:52 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 оня с коня
До коментар #7 от "Тик-Ток":Явно не си и чувал за Внос на Ел.Енергия- нещо което прави Половината Свят,но Глуповатата Русия те е наела да подпомагаш хибридната й война с възвръщане на Т.живковски Практики за Режим на тока с идеята да всееш паника и Недоволство у Българите от Геополитическата ни Евроатлантическа ориентация и да ти накараш с "късане на Ризи" да скандират "Искаме си Русия"?А е казал самият Ленин че "Кадрите решават всичко",ама сегашните Путинови функционери не търпят съвети и си я карат както си знаят.
Коментиран от #17
19:57 15.08.2026
15 Васил левски
19:59 15.08.2026
16 Тиктока, не се притеснявай!
Коментиран от #26
20:03 15.08.2026
17 Оня с двата коня
До коментар #14 от "оня с коня":Абе хайванин отде ще внасяш ток всички около нас са на режим,мамалигите спряха тяхната АЕЦ,турците още нямат АЕЦ а Гърция едва кретат с тока ,остава великите македонци да ни помагат
Коментиран от #24
20:05 15.08.2026
18 Трябва водопровод от язовирите в рила
20:05 15.08.2026
19 От чернобил се стигна до бил клинтън
Ще има второ пришествие
Чиними се че е сън
20:08 15.08.2026
20 Какви траки бе?
До коментар #10 от "В България":Всички световни, български и даже руски учени, доказаха, че идваме от днешен североизточен Афганистан!
Ако не вярваш, погледни в огледалото!
20:08 15.08.2026
21 дядо дръмпир
До коментар #2 от "Булгар":Унгарците винаги са се отнасяли с Българите като втора категория хора!Да се молим за дъжд в Германия и Австрия... и да ни е за урок....познанството познанство ,но всичко е за пари...имаме вода и трябва да я стопанисваме.плюехте доган ,но той направи невероятен язовир до кърджали и може да контролира водата на бг ,която се отича на юг!Вържете всички големи язовири с канали и шлюзове и направете това ,което направи френската империя 13век!
Коментиран от #27
20:09 15.08.2026
22 Дрът комуняга-русофил
20:09 15.08.2026
23 Горски
20:10 15.08.2026
24 оня с коня
До коментар #17 от "Оня с двата коня":И ти ли му уйдисваш на акъла че ще въведем режим на тока?Ама оде ми се лепят все такива...
20:10 15.08.2026
25 Дедо Орбан Русофила
20:11 15.08.2026
26 Математиката
До коментар #16 от "Тиктока, не се притеснявай!":явно ти е в кръвта ...
20:24 15.08.2026
27 Милен
До коментар #21 от "дядо дръмпир":Ти да видиш, я кажи какъв язовир до Кърджали е направил Доган, че аз не знам за такъв.
Коментиран от #29
20:34 15.08.2026
28 не си поплюват
20:40 15.08.2026
29 дядо дръмпир
До коментар #27 от "Милен":ходил ли си до кърджали.ако си ходил защо питаш?Ако не си ходил отиди ще видиш.Цялата вода от бг на юг за държат там.
Коментиран от #32
20:41 15.08.2026
30 Тюфлеците в НС отново спят!
20:42 15.08.2026
31 Стратега
20:43 15.08.2026
32 Милен
До коментар #29 от "дядо дръмпир":Ходил съм много пъти, я кожи кой от язовирите до Кърджали е ,, направен" от Доган и знаеш ли кои язовири се намират в близост до града?
Коментиран от #35
20:45 15.08.2026
33 БеГемот
20:55 15.08.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "ПРИПОМНЯНЕ":Неточност. Ме унгарците са в съюз с турците, а това е само един унгарски бунтовнически лидер Имре Тьокьоли, който е против Хабсбургите и затова е на страната на турците. Да не изкривяваме историята. Ренегати винаги е имало и ще има.
20:55 15.08.2026
35 чети ,образовай се,глупако!
До коментар #32 от "Милен":Не разбрах,ходил си много пъти ........Защо питаш тогава?какво искаш ,цепеница или пиле??явно си търсиш бой!!!
Коментиран от #36, #37, #38
20:56 15.08.2026
36 Милен
До коментар #35 от "чети ,образовай се,глупако!":Е па я кажи ти като по-образован кой от язовирите до Кърджали е построен от Доган?
20:59 15.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 РЕАЛИСТ
До коментар #35 от "чети ,образовай се,глупако!":Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи;
Коментиран от #39
21:06 15.08.2026
39 Милен
До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":Дреме ми на Козлодуй, че някакъв форумен ,,бияч" ме заплашва, ако иска да почва, нямам нищо напротив 😂
21:10 15.08.2026
40 НЯМА МУ НИЩО
МАЛКИ ХЛАДИЛНИЦИ МРАЗ 75
И БАЛА ТОН ЩЕ ПРЕСЪХНЕ...☝
21:23 15.08.2026