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Унгарски бент по Дунав заплашва охлаждането на АЕЦ "Козлодуй"

Унгарски бент по Дунав заплашва охлаждането на АЕЦ "Козлодуй"

15 Август, 2026 19:41 1 248 40

  • аец козлодуй-
  • георги касчиев-
  • дунав-
  • суша-
  • засушаване-
  • унгария

Технологичните планове на централата предвиждат строги мерки при продължаващ спад на водите

Унгарски бент по Дунав заплашва охлаждането на АЕЦ "Козлодуй" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експертът по ядрена безопасност Георги Касчиев предупреди за критично спадане на нивото на река Дунав, което може да наложи принудително намаляване на мощността на атомната електроцентрала в Козлодуй. Според неговите данни водният стълб край българския бряг намалява ежедневно, а действия на Унгария в горното течение на реката могат допълнително да влошат ситуацията.

По информация на Георги Касчиев, публикувана в социалните мрежи, нивото на реката при бреговата помпена станция на АЕЦ „Козлодуй“ продължава да пада с един до два сантиметра на ден. Към момента водите са на кота от 20,55 метра надморска височина, като прогнозите сочат запазване на тази негативна тенденция.

„Нивото на Дунав продължава зловещо да пада“, отбелязва експертът, очертавайки рисковете пред охладителните системи на българските ядрени мощности.

Допълнителна заплаха за родната енергетика създават инженерни действия по горното течение на Дунав. По данни на Касчиев, Унгария вече е започнала изграждането на временно съоръжение след своята атомна централа „Пакш“. Бентът, конструиран от потопени баржи и други елементи, има за цел да повиши локалното ниво на реката с 1,2 метра, за да гарантира работата на унгарските реактори.

Това задържане на ресурса обаче означава, че огромни обеми вода няма да достигнат до българския участък, което според експерта ще влоши ситуацията край Козлодуй драматично.

Технологичните планове на централата предвиждат строги мерки при продължаващ спад на водите. Ако нивото пред бреговата помпена станция достигне 20,50 метра, трябва да започне разтоварване на блоковете до по-ниска мощност. При падане до критичната граница от 20,30 метра, мощностите трябва да бъдат редуцирани до едва 2-3 процента.

Ако водата спадне още повече, помпите ще трябва да бъдат изключени напълно, за да се избегне режим на кавитация — разрушително образуване на въздушни мехурчета, което може да повреди съоръженията.

Оптимистичният сценарий е двата блока да останат на мощност няколко процента. Песимистичният е да бъдат спрени, приведени в дълбоко подкритично състояние и разхладени“, категоричен е Георги Касчиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    19 0 Отговор
    ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ – НОВИЯТ ГОСПОДАР

    Изкуственият интелект вече решава кой получава работа, кой кредит, кой свобода. Алгоритмите са черни кутии – никой не знае как работят, но всички им се доверяват. Хората, които ги пишат, не носят отговорност за грешките им. Един ден ще разберем, че сме предали контрола на машини, които не разбират какво е човек. И тогава ще е късно. Въпросът е ще успеем ли да спрем, преди те да ни спрат.

    🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #9

    19:43 15.08.2026

  • 2 Булгар

    8 2 Отговор
    Ние вече не сме си близки с унгарците,не знам защо.

    Коментиран от #5, #12, #21

    19:44 15.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Да направим и ние бент.Всички правят а ние спим.

    19:44 15.08.2026

  • 4 АНОНИМЕН

    6 3 Отговор
    Касчиев, как е при вас във Виена времето?

    19:45 15.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Булгар":

    50 процента от населението на Унгария са българите на Баян избягали от робство при Хазарите.

    Коментиран от #10

    19:46 15.08.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 5 Отговор
    Голяма глупост е това твърдение Не знам вече не ви ли омръзна Какво общо има

    19:46 15.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    14 4 Отговор
    Значи да чакаме режим на тока,след като половината електроцентрали са унищожени за последните 35 години западна демокрация

    Коментиран от #14

    19:47 15.08.2026

  • 8 Унгарците, без значение кой е на власт

    9 1 Отговор
    Орбан или новия Маджар с физиономия на порастнал хитлерюгендчо са си едни и същи, да си нямаш работа с такива. Ако Дунав течеше към Австрия, а не обратно, щяха да се мазнят на австрийците, както са свикнали и нямаше да го запушат.

    19:48 15.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Е добрата новина е че вече няма да ни трябват 240 негодника в парламента ,а ще сложим изкуствен интелект да ни управлява,едва ли ще бъде по зле отколкото е в момента

    19:49 15.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тик-Ток

    10 1 Отговор
    Ами това което маджарите правят не е ли еко тероризъм

    19:51 15.08.2026

  • 12 ПРИПОМНЯНЕ

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Булгар":

    ...историческа предопределеност: Чипровското въстание 1688 г. е потушено от унгарците, които са в съюз с турците...Като всички българи, включително жени, старци и деца, са избити до крак и областта е обезлюдена.

    Коментиран от #34

    19:52 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня с коня

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    Явно не си и чувал за Внос на Ел.Енергия- нещо което прави Половината Свят,но Глуповатата Русия те е наела да подпомагаш хибридната й война с възвръщане на Т.живковски Практики за Режим на тока с идеята да всееш паника и Недоволство у Българите от Геополитическата ни Евроатлантическа ориентация и да ти накараш с "късане на Ризи" да скандират "Искаме си Русия"?А е казал самият Ленин че "Кадрите решават всичко",ама сегашните Путинови функционери не търпят съвети и си я карат както си знаят.

    Коментиран от #17

    19:57 15.08.2026

  • 15 Васил левски

    3 1 Отговор
    Дано гръмне аеца дорде се бъзикат с водата

    19:59 15.08.2026

  • 16 Тиктока, не се притеснявай!

    11 0 Отговор
    Токът от аеца го изнасят, щото е евтин, та печелят от маржа. На нас ни продават от перки и фотоволтаици.

    Коментиран от #26

    20:03 15.08.2026

  • 17 Оня с двата коня

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Абе хайванин отде ще внасяш ток всички около нас са на режим,мамалигите спряха тяхната АЕЦ,турците още нямат АЕЦ а Гърция едва кретат с тока ,остава великите македонци да ни помагат

    Коментиран от #24

    20:05 15.08.2026

  • 18 Трябва водопровод от язовирите в рила

    1 2 Отговор
    Или родопите

    20:05 15.08.2026

  • 19 От чернобил се стигна до бил клинтън

    3 0 Отговор
    От козлодуй до уи
    Ще има второ пришествие
    Чиними се че е сън

    20:08 15.08.2026

  • 20 Какви траки бе?

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "В България":

    Всички световни, български и даже руски учени, доказаха, че идваме от днешен североизточен Афганистан!
    Ако не вярваш, погледни в огледалото!

    20:08 15.08.2026

  • 21 дядо дръмпир

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Булгар":

    Унгарците винаги са се отнасяли с Българите като втора категория хора!Да се молим за дъжд в Германия и Австрия... и да ни е за урок....познанството познанство ,но всичко е за пари...имаме вода и трябва да я стопанисваме.плюехте доган ,но той направи невероятен язовир до кърджали и може да контролира водата на бг ,която се отича на юг!Вържете всички големи язовири с канали и шлюзове и направете това ,което направи френската империя 13век!

    Коментиран от #27

    20:09 15.08.2026

  • 22 Дрът комуняга-русофил

    2 2 Отговор
    Руските ядрени казани бачкат без вода!

    20:09 15.08.2026

  • 23 Горски

    7 0 Отговор
    Сърбите са затворили Железни врата. Тази река може да се манипулира на много места по дължината й. Ганчо е най-прецакан, щото е накрая. Затова навремето братушките са ни направили и АЕЦ, която да бачка при подобни диверсии на Западните ни другари. 4 десетилетия ни прекараха през култура криза, демографска, икономическа, политическа, морална и военна криза ... Директно още не си излезнал от едната крива и влизаш в другата и на това му казвали успешен път за чакални ? Ами срам ме е за пропуснатото поколение, което стсана свидетел на "тези успехи чужди". Там не работят ли специалисти, които да си преценят нужно ли е спирането или не. То най- вероятно си е написано черно на бяло при какви параметри и обстоятелства да се случи това. Защо министърката на земеделието , пардон, на енергетиката е тръгнала да им свети на специалистите, които са доста по- грамотни вероятно във всяко отношение от нея.

    20:10 15.08.2026

  • 24 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оня с двата коня":

    И ти ли му уйдисваш на акъла че ще въведем режим на тока?Ама оде ми се лепят все такива...

    20:10 15.08.2026

  • 25 Дедо Орбан Русофила

    2 1 Отговор
    лееекичко ни го мушна.

    20:11 15.08.2026

  • 26 Математиката

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тиктока, не се притеснявай!":

    явно ти е в кръвта ...

    20:24 15.08.2026

  • 27 Милен

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "дядо дръмпир":

    Ти да видиш, я кажи какъв язовир до Кърджали е направил Доган, че аз не знам за такъв.

    Коментиран от #29

    20:34 15.08.2026

  • 28 не си поплюват

    2 0 Отговор
    Хвърлят стари бендове в Дунава. Това Омега, това Локомотив ГТ....ц-ц-ц!

    20:40 15.08.2026

  • 29 дядо дръмпир

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Милен":

    ходил ли си до кърджали.ако си ходил защо питаш?Ако не си ходил отиди ще видиш.Цялата вода от бг на юг за държат там.

    Коментиран от #32

    20:41 15.08.2026

  • 30 Тюфлеците в НС отново спят!

    1 0 Отговор
    Български тъпанари в НС, веднага намерете пари и започнете да правите бент за АЕЦ Козлодуй и АЕЦ белене!

    20:42 15.08.2026

  • 31 Стратега

    2 0 Отговор
    А румънците дето взривиха и отклониха Дунава експерте?

    20:43 15.08.2026

  • 32 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "дядо дръмпир":

    Ходил съм много пъти, я кожи кой от язовирите до Кърджали е ,, направен" от Доган и знаеш ли кои язовири се намират в близост до града?

    Коментиран от #35

    20:45 15.08.2026

  • 33 БеГемот

    0 0 Отговор
    Човека е паникьор ....а и май са му плюли под опашката наскоро....

    20:55 15.08.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Неточност. Ме унгарците са в съюз с турците, а това е само един унгарски бунтовнически лидер Имре Тьокьоли, който е против Хабсбургите и затова е на страната на турците. Да не изкривяваме историята. Ренегати винаги е имало и ще има.

    20:55 15.08.2026

  • 35 чети ,образовай се,глупако!

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Милен":

    Не разбрах,ходил си много пъти ........Защо питаш тогава?какво искаш ,цепеница или пиле??явно си търсиш бой!!!

    Коментиран от #36, #37, #38

    20:56 15.08.2026

  • 36 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "чети ,образовай се,глупако!":

    Е па я кажи ти като по-образован кой от язовирите до Кърджали е построен от Доган?

    20:59 15.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "чети ,образовай се,глупако!":

    Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи;

    Коментиран от #39

    21:06 15.08.2026

  • 39 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":

    Дреме ми на Козлодуй, че някакъв форумен ,,бияч" ме заплашва, ако иска да почва, нямам нищо напротив 😂

    21:10 15.08.2026

  • 40 НЯМА МУ НИЩО

    0 0 Отговор
    А НИЕ ДА НАПРАВИМ БЕНТ ОТ
    МАЛКИ ХЛАДИЛНИЦИ МРАЗ 75
    И БАЛА ТОН ЩЕ ПРЕСЪХНЕ...☝

    21:23 15.08.2026

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