Пламна пожар край Слънчев бряг

Пожар гори в района на курортния комплекс Слънчев бряг, съобщава БТА. Огънят е обхванал сухи треви и ниска храстова растителност.
На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска. В района има задимяване, духа силен източен вятър. В близост се намират жилищни комплекси и складови площи.
Към момента няма данни за пострадали хора.
На място има и полицейски екипи. По първоначална информация пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района. Те са евакуирани, казаха от МВР от мястото на инцидента.
Пожарникарите продължават да гасят огъня и да предприемат действия за ограничаване на пламъците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фют
Първобитници такива.
19:31 15.08.2026
2 Програмист
Коментиран от #4
19:33 15.08.2026
3 КИБОРГ
1. Промяна на климата – границата е премината. Парниковите газове задържат топлина, която иначе би излязла в космоса. Затоплянето на океаните се е удвоило през последните 20 години. През 2024 г. за първи път преминахме прага от 1.5°C затопляне.
2. Цялост на биосферата – границата е премината. Биосферата поддържа храна, опрашване и болестен контрол. Застрашени са 1 милион вида от изчезване, а екосистемите губят способността си да се самовъзстановяват.
3. Промяна в земеползването – границата е премината. Около три четвърти от природните ландшафти са променени за човешки нужди. Глобалната горска покривка е паднала под безопасните 75%. Границата е премината още от ранните 1930-те години.
4. Промяна в сладководните ресурси – границата е премината. Над 20% от световната земя показва отклонения в речните потоци и почвената влага. Половината от държавите имат деградирали сладководни екосистеми, а 25% от сладководните видове са застрашени от изчезване.
5. Биогеохимични потоци (азот и фосфор) – границата е премината. Прекомерната употреба на торове създава над 500 мъртви зони в океаните, покриващи 95 000 квадратни мили. Азотът и фосфорът нарушават екосистемите.
6. Навлизане на нови вещества (химикали и пластмаси) – границата е премината. Това са синтетични химикали, пластмаси, пестициди и ГМО. Създаваме нови вещества много по-бързо, отколкото можем да оценим риска им. Микропластмаси
Коментиран от #7
19:33 15.08.2026
4 Варна 3
До коментар #2 от "Програмист":Мутри... имате предвид руснаци
Коментиран от #10
19:37 15.08.2026
5 Питане
А на изток кой е ???
Коментиран от #9
19:39 15.08.2026
6 Дано
19:44 15.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ех че бързи мисирки
19:48 15.08.2026
9 на изток
До коментар #5 от "Питане":е япония
19:49 15.08.2026
10 напротив
До коментар #4 от "Варна 3":точно български комплексари!!!
19:49 15.08.2026