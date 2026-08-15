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Пламна пожар край Слънчев бряг

Пламна пожар край Слънчев бряг

15 Август, 2026 19:27 399 10

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  • пожарникари

На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска

Пламна пожар край Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар гори в района на курортния комплекс Слънчев бряг, съобщава БТА. Огънят е обхванал сухи треви и ниска храстова растителност.

На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска. В района има задимяване, духа силен източен вятър. В близост се намират жилищни комплекси и складови площи.

Към момента няма данни за пострадали хора.

На място има и полицейски екипи. По първоначална информация пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района. Те са евакуирани, казаха от МВР от мястото на инцидента.

Пожарникарите продължават да гасят огъня и да предприемат действия за ограничаване на пламъците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    2 0 Отговор
    Ми чеверметата скъпи.
    Първобитници такива.

    19:31 15.08.2026

  • 2 Програмист

    2 1 Отговор
    Да изгорят всички хотели на мутри

    Коментиран от #4

    19:33 15.08.2026

  • 3 КИБОРГ

    1 1 Отговор
    КЪДЕ СМЕ УНИЩОЖИЛИ ДЕВЕТТЕ СИСТЕМИ – НАУЧНАТА СТАТИСТИКА ЗА 2025 ГОДИНА

    1. Промяна на климата – границата е премината. Парниковите газове задържат топлина, която иначе би излязла в космоса. Затоплянето на океаните се е удвоило през последните 20 години. През 2024 г. за първи път преминахме прага от 1.5°C затопляне.
    2. Цялост на биосферата – границата е премината. Биосферата поддържа храна, опрашване и болестен контрол. Застрашени са 1 милион вида от изчезване, а екосистемите губят способността си да се самовъзстановяват.
    3. Промяна в земеползването – границата е премината. Около три четвърти от природните ландшафти са променени за човешки нужди. Глобалната горска покривка е паднала под безопасните 75%. Границата е премината още от ранните 1930-те години.
    4. Промяна в сладководните ресурси – границата е премината. Над 20% от световната земя показва отклонения в речните потоци и почвената влага. Половината от държавите имат деградирали сладководни екосистеми, а 25% от сладководните видове са застрашени от изчезване.
    5. Биогеохимични потоци (азот и фосфор) – границата е премината. Прекомерната употреба на торове създава над 500 мъртви зони в океаните, покриващи 95 000 квадратни мили. Азотът и фосфорът нарушават екосистемите.
    6. Навлизане на нови вещества (химикали и пластмаси) – границата е премината. Това са синтетични химикали, пластмаси, пестициди и ГМО. Създаваме нови вещества много по-бързо, отколкото можем да оценим риска им. Микропластмаси

    Коментиран от #7

    19:33 15.08.2026

  • 4 Варна 3

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Програмист":

    Мутри... имате предвид руснаци

    Коментиран от #10

    19:37 15.08.2026

  • 5 Питане

    0 1 Отговор
    "Източен вятър"....
    А на изток кой е ???

    Коментиран от #9

    19:39 15.08.2026

  • 6 Дано

    1 0 Отговор
    не стане догодина, че ще отнесе Еврогейвизията !

    19:44 15.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ех че бързи мисирки

    0 0 Отговор
    пожара беше вчера!!! да видим кога ще научите за арестуваните украински дилъри вчера единия го прибраха жандармерията а другия остана с белезници на тротоара

    19:48 15.08.2026

  • 9 на изток

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    е япония

    19:49 15.08.2026

  • 10 напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    точно български комплексари!!!

    19:49 15.08.2026

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