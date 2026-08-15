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ЦСКА се раздели с Адриан Лапеня след 49 мача за клуба

ЦСКА се раздели с Адриан Лапеня след 49 мача за клуба

15 Август, 2026 19:39 545 2

  • адриан лапеня-
  • цска-
  • раздяла

Последната му поява с екипа на столичния тим беше в края на май срещу Лудогорец

ЦСКА се раздели с Адриан Лапеня след 49 мача за клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА прекрати отношенията си с испанския защитник Адриан Лапеня, съобщиха официално от клуба. Двете страни са постигнали споразумение за раздяла по взаимно съгласие. 30-годишният бранител се присъедини към „червените“ в началото на 2025 година и за периода си на стадион „Българска армия“ записа 49 мача във всички турнири. В тях Лапеня се разписа веднъж.

Испанецът беше сред футболистите с по-голям опит в защитата на ЦСКА, но през последните месеци постепенно загуби позициите си в състава. Последната му поява с екипа на столичния тим беше в края на май срещу Лудогорец.

В официалното си съобщение ЦСКА благодари на Лапеня за времето, прекарано в клуба, и му пожела успех в следващия етап от кариерата му. Раздялата с испанеца е поредната промяна в състава на ЦСКА през летния трансферен период, в който ръководството продължава да преструктурира отбора.


България
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