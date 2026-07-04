През 2023 г. Гълъб Донев пак шокира с рекорден бюджетен дефицит от 6,4%, Асен Василев го вкарва в европейската рамка от 3%

Настоящата бюджетна ситуация поразително напомня на тази от преди три години. Държавният бюджет за 2023 г. бе приет с дефицит от точно 3% от БВП, след като редовното правителство на акад. Николай Денков успя изцяло да прекрои базовия проект на служебния кабинет на Гълъб Донев.
През април 2023 г. правителството на Гълъб Донев шокира финансовата сфера, като разработи макрорамка с рекорден дефицит от 6,4% (близо 12 млрд. лева) и заложен нов дълг от над 13 млрд. лева. След сформирането на редовна власт, финансовият министър Асен Василев радикално сви разходите и премахна неописани буфери, за да вкара страната в Маастрихтските критерии за еврозоната.
Първоначалният план: Консервативният подход на Гълъб Донев
Служебното правителство защити своя вариант с мотива, че той отразява единствено действащото законодателство и заварените разходи. По думите на премиера Гълъб Донев, кабинетът му нарочно не е заложил промени в данъчната политика, оставяйки на политическите партии в 49-ото Народно събрание сами да решат от кои разходи да отрежат.
- Рискове: Проектът с 6,4% дефицит обричаше България на процедура по прекомерен дефицит от ЕК и замразяваше членството в Еврозоната.
- Капиталови разходи: Бяха планирани мащабни буфери, които редовната власт впоследствие определи като изкуствено надути.
Финансовата корекция на Асен Василев
Веднага след поемането на поста, финансовият министър Асен Василев обяви, че бюджетът с 3% дефицит е напълно реалистичен и изпълним. Корекцията се случи в рамките на по-малко от месец по следния начин:
- Запазване на социалните плащания: Разходите за пенсии, заплати в публичния сектор и социални помощи не бяха намалени.
- Премахване на "кухи" разходи: Орязани бяха мащабни капиталови разходи за министерства, които нямаха готови и разписани проекти.
- Повишаване на събираемостта: Беше заложен 100% дивидент от държавните дружества и по-затегнат фискален контрол.
Ето пълната обосновка на Асен Василев от 20 юни 2023 г., цитиран от сайта на Министерството на финансите:
„Бюджетът, който разработваме за 2023 г, е изпълним. Той дава една добра основа за следващите няколко години, тъй като е разчетен по изключително реалистични параметри – 1,8 % ръст на БВП, 7,8 % средногодишна инфлация и 3% дефицит“, това заяви министърът на финансите Асен Василев на брифинг. На него той представи напредъка в подготовката на бюджета на страната за 2023 г. след срещата с членовете на Комисията по бюджет и финанси в 49-то Народно събрание.
Асен Василев съобщи, че има няколко основни промени спрямо бюджета, предложен от служебното правителство. Заложеният бюджетен дефицит е 4,582 млрд. лв., което е 3 % дефицит на начислена основа и 2,5 % на касова основа. Предвижда се страната да получи второ плащане по ПВУ в рамките на тази година.
В приходната част е предвидено да се отчислява 100 % дивидент от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Това ще осигури 780 млн. лв. допълнителни приходи в бюджета. Той съобщи още, че е поискал от Агенцията за държавна финансова инспекция да влезе във всички дружества, които отчисляват дивидент, за да се провери дали счетоводната им политика отговаря на българските и международните стандарти. Предвижда се и допълнително увеличение на приходите в бюджета с 3,526 млрд. лв., така че приходната част да достигне до 69,321 млрд. лв., основно от повишаване на събираемостта от НАП и Агенция „Митници“
Има намаление в разходната част на бюджета чрез прецизиране и намаление на капиталовите разходи с 1,851 млрд. лв, като те ще бъдат в размер на 8,87 млрд. лв. По тази начин са обезпечени средствата за всички европейски програми, разплащанията по които изтичат тази година, както и капиталовите разходи, които имат избран изпълнител, в процес на изпълнение са или са в напреднала фаза на поръчката. Намаление на разходите има в перо „Издръжка“ на администрацията в размер на 1,5 млрд.лв.
„Не са пипани разходите за пенсии и заплати. Заложено е учителските заплати да са 125 % от средната работна заплата, предвидени са средства за увеличение на заплатите на асистентите в университетите. В бюджета на НЗОК са осигурени средства, така че да може всички болници да достигнат нива на минимални заплати от 1500 лв. за медицинска сестра и 2000 лв. за лекар“, допълни финансовият министър. Фондът за бедствия ще бъде увеличен от 70 млн. лв. на 130 млн. лв. с оглед на допълнителните събития, които се случиха. До момента са използвани 60 млн. лв. от тях.
Министърът съобщи, че данъчните облекчения, които бяха въведени миналата и предишните години, за ресторантьори, хляб, брашно, фитнеси, книги и др., остават до края на годината. Единственото данъчната ставка за природния газ се възстановява на 20 %. „Моето мнение е, че по средата на годината не е хубаво да се пипат данъци. Всичко, което е свързано с допълнителни данъчни ставки, трябва да бъде разгледано от 01 януари 2024 г., за да има предвидимост за целия бизнес“, подчерта Василев.
При така направения план се предвижда дългът да остане същия като процент от БВП, както миналата година, съобщи Асен Василев. „Вече беше изтеглен 3 млрд. лв. дълг, за да се върне стар дълг. Нарастването на нетния дълг ще бъде в обема на дефицита“. С този бюджет влизаме изцяло в параметрите, които са заложени по Маастрихтските критерии, категоричен беше министърът. Бюджетът е разчетен при БВП 184 486 млн. лв. Този размер е заложен от служебния кабинет.
Асен Василев съобщи, че се планира бюджетът да бъде внесен в Народното събрание в първата седмица на месец юли, за да може да бъде приет до 31 юли и да влезе в сила от 01 август. „Все още текат доуточнявания с част от министерствата и другите първостепенни разпоредители със средства“, допълни той".
Финално приемане
На 28 юли 2023 г. Народното събрание официално гласува Закона за държавния бюджет. Законът влезе в сила с обнародването му в Държавен вестник на 1 август 2023 г., гарантирайки дефицит в рамките на европейските изисквания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи единият говори истината
Аз съм безпартиен реалист.
Коментиран от #6, #20
10:38 04.07.2026
2 Даа
10:39 04.07.2026
3 Последния Софиянец
10:40 04.07.2026
4 Да се
Коментиран от #9, #13
10:40 04.07.2026
5 Тъй ли
Коментиран от #18
10:40 04.07.2026
6 Окооо
До коментар #1 от "Значи единият говори истината":Голямото прикриване на реалната инфлация беше по времето на Теменужка, под командата на ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, които очевидно фалшифицираха данните, за да може прибързано, преждевременно и насилствено да приемем евро....
Коментиран от #11, #22
10:41 04.07.2026
7 Софиянец
10:41 04.07.2026
8 Фен
Коментиран от #17
10:44 04.07.2026
9 Ахааа
До коментар #4 от "Да се":Оооо, сглобкаджии сър! Искате си сглобка пак, незаконни украински строежи, избрахте заедно Десислава Атанасова, гавра с Конституцията, насилствено и преждевременно евро... и прочие бели докарахте на България. Никога вече няма да помиришете власт! Намерихте си майстора!!!
10:45 04.07.2026
10 1488
Румен Радев не може да продължава да бъде
министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!
Коментиран от #16, #19
10:46 04.07.2026
11 Добре им го казваш
До коментар #6 от "Окооо":но те няма да го признаят. Но българските граждани на изборите им показаха че когато лъжат трябва да изчезнат от политиката
10:47 04.07.2026
12 Българин
10:48 04.07.2026
13 Добрев
До коментар #4 от "Да се":Глупости - Асен е измамник като повечето в партията му и в герб - само и само да влезем в еврозоната с изфабрикувани показатели. Всички точили държавата години сега кряскат за да прикриват какво са вършили.
10:48 04.07.2026
14 зИленски
10:49 04.07.2026
15 Иван
10:49 04.07.2026
16 Коста
До коментар #10 от "1488":Ти кой беше?
10:52 04.07.2026
17 ГЕРБ ДОКАРА ВАСИЛЕВ
До коментар #8 от "Фен":БЕШЕ ИМ ЗАМ. МИНИСТЪР ОЩЕ ПРЕДИ 13 Г.
10:52 04.07.2026
18 Да. Така правеха едно време
До коментар #5 от "Тъй ли":Счетоводителите
Молив и гума
Традицията е продължила
10:55 04.07.2026
19 Верно ли
До коментар #10 от "1488":Е, ти може да знаеш, ама той ще бъде ПОНЕ 4 години! Така работят демокрациите!
10:56 04.07.2026
20 Пешо
До коментар #1 от "Значи единият говори истината":Значи асен лъже нещо и ЕС признаха , че за ми алата година дефицита е бил над 3%
10:59 04.07.2026
21 Факти
Коментиран от #30, #32
11:00 04.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 В момента коректора е от ГЕРБ
11:04 04.07.2026
24 Истината:
11:05 04.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Госあ
11:18 04.07.2026
27 хаха
11:23 04.07.2026
28 Никой не казва
11:31 04.07.2026
29 Асеня
Стига ръси мозък и антифриз!
11:32 04.07.2026
30 Радко Фатмака
До коментар #21 от "Факти":От снимката резко ми стана eротично, вдигам самолета при моята Деса (не тази на колегата Шиши).
11:37 04.07.2026
31 Васил
11:38 04.07.2026
32 Факт
До коментар #21 от "Факти":Така е, но си пропуснал и дригата категория олигарски, с които Муньо успешно се бори - работещите бедни.
11:39 04.07.2026
33 Разбрахме
11:44 04.07.2026
34 Калоян Методиев бивш шеф на радев
♊️ Едни и същи проекти в отбраната от декември до днес са завишени в пъти. Някои за стоки втора употреба. За над 158 млн.евро. Отделно празен чек за 620 млн.евро за проекти без проектна готовност! Ей, така!
🛣️ В регионалото е същото. Примери: Само за обхода на Габрово и тунела под Шипка за шест месеца прогресистите са "надули" цената с космическите 50 млн. евро. За Видин-Макреш - 47 млн. отгоре. За пътя Мездра -Ботевград - 16.5 млн. отгоре от декември. Масово за обходи, ремонти, пътища....
🚞 Крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат- Синдел нараства с 33.7 млн.евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн евро.
📸 Не си поплюват! Два месеца са тамънили схемите. Безогледни разлики нагоре! И нямат обяснение как и защо! Няма обосновки.
📣Част от парламентарната и извънпарламентарна опозиция ги лови всеки ден в нещо. Толкова е голям мащабът на безобразията им.
Радев използваше за предишния бюджет думата "грабеж". Неговият е със стотици милиони отгоре за едни и същи проекти! Коя е по-силната дума от грабеж - мародерство, плячкосване, бандитизъм? Да си избере сега една за своето управление!
💉Надяват се в летните жеги да им се размине. Пенсионери, майки, средна класа, работещи, бизнес да се укротят и да мълчат. Някоя и друга димка за отклоняване на вниманието - като с конституциония шантанел. Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи
11:46 04.07.2026
35 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🏛️Гледам днес парламентарен контрол. Вицепремиери говорят откровени глупости, а депутатите им, очевидно инструктирани, френетично ръкопляскат преди дори да са свършили. Жалки 130 лакеи. Съучастници! Ръкопляскат на този загробващ икономиката, фиска,
социалната политика и развитието бюджет, пълен с дългове и кражби. И в процедура по свръхдефицит от
Еврокомисията. Всички им казаха, че е катастрофа!
‼️Прогресистите се капсулират. Трупат ресурси. Кадруват шуробаджанашки. Съешиха се с олигархията и се готвят за война с народа!
11:47 04.07.2026
36 Соня
Засега виждам борба само с … пенсионерите,майките и работещите в частният сектор.
11:48 04.07.2026
37 Трайчо
11:48 04.07.2026