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През 2023 г. Гълъб Донев пак шокира с рекорден бюджетен дефицит от 6,4%, Асен Василев го вкарва в европейската рамка от 3%

През 2023 г. Гълъб Донев пак шокира с рекорден бюджетен дефицит от 6,4%, Асен Василев го вкарва в европейската рамка от 3%

4 Юли, 2026 10:22, обновена 4 Юли, 2026 10:35 937 37

  • асен василев-
  • гълъб донев-
  • финанси-
  • бюджет-
  • дефицит

Хронология на финансовия обрат, който спаси евроатлантическия курс на България

През 2023 г. Гълъб Донев пак шокира с рекорден бюджетен дефицит от 6,4%, Асен Василев го вкарва в европейската рамка от 3% - 1
Снимка: 7dnibulgaria.bg
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Настоящата бюджетна ситуация поразително напомня на тази от преди три години. Държавният бюджет за 2023 г. бе приет с дефицит от точно 3% от БВП, след като редовното правителство на акад. Николай Денков успя изцяло да прекрои базовия проект на служебния кабинет на Гълъб Донев.

През април 2023 г. правителството на Гълъб Донев шокира финансовата сфера, като разработи макрорамка с рекорден дефицит от 6,4% (близо 12 млрд. лева) и заложен нов дълг от над 13 млрд. лева. След сформирането на редовна власт, финансовият министър Асен Василев радикално сви разходите и премахна неописани буфери, за да вкара страната в Маастрихтските критерии за еврозоната.

Първоначалният план: Консервативният подход на Гълъб Донев

Служебното правителство защити своя вариант с мотива, че той отразява единствено действащото законодателство и заварените разходи. По думите на премиера Гълъб Донев, кабинетът му нарочно не е заложил промени в данъчната политика, оставяйки на политическите партии в 49-ото Народно събрание сами да решат от кои разходи да отрежат.

  • Рискове: Проектът с 6,4% дефицит обричаше България на процедура по прекомерен дефицит от ЕК и замразяваше членството в Еврозоната.
  • Капиталови разходи: Бяха планирани мащабни буфери, които редовната власт впоследствие определи като изкуствено надути.

Финансовата корекция на Асен Василев

Веднага след поемането на поста, финансовият министър Асен Василев обяви, че бюджетът с 3% дефицит е напълно реалистичен и изпълним. Корекцията се случи в рамките на по-малко от месец по следния начин:

  • Запазване на социалните плащания: Разходите за пенсии, заплати в публичния сектор и социални помощи не бяха намалени.
  • Премахване на "кухи" разходи: Орязани бяха мащабни капиталови разходи за министерства, които нямаха готови и разписани проекти.
  • Повишаване на събираемостта: Беше заложен 100% дивидент от държавните дружества и по-затегнат фискален контрол.

Ето пълната обосновка на Асен Василев от 20 юни 2023 г., цитиран от сайта на Министерството на финансите:

„Бюджетът, който разработваме за 2023 г, е изпълним. Той дава една добра основа за следващите няколко години, тъй като е разчетен по изключително реалистични параметри – 1,8 % ръст на БВП, 7,8 % средногодишна инфлация и 3% дефицит“, това заяви министърът на финансите Асен Василев на брифинг. На него той представи напредъка в подготовката на бюджета на страната за 2023 г. след срещата с членовете на Комисията по бюджет и финанси в 49-то Народно събрание.

Асен Василев съобщи, че има няколко основни промени спрямо бюджета, предложен от служебното правителство. Заложеният бюджетен дефицит е 4,582 млрд. лв., което е 3 % дефицит на начислена основа и 2,5 % на касова основа. Предвижда се страната да получи второ плащане по ПВУ в рамките на тази година.

В приходната част е предвидено да се отчислява 100 % дивидент от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Това ще осигури 780 млн. лв. допълнителни приходи в бюджета. Той съобщи още, че е поискал от Агенцията за държавна финансова инспекция да влезе във всички дружества, които отчисляват дивидент, за да се провери дали счетоводната им политика отговаря на българските и международните стандарти. Предвижда се и допълнително увеличение на приходите в бюджета с 3,526 млрд. лв., така че приходната част да достигне до 69,321 млрд. лв., основно от повишаване на събираемостта от НАП и Агенция „Митници“

Има намаление в разходната част на бюджета чрез прецизиране и намаление на капиталовите разходи с 1,851 млрд. лв, като те ще бъдат в размер на 8,87 млрд. лв. По тази начин са обезпечени средствата за всички европейски програми, разплащанията по които изтичат тази година, както и капиталовите разходи, които имат избран изпълнител, в процес на изпълнение са или са в напреднала фаза на поръчката. Намаление на разходите има в перо „Издръжка“ на администрацията в размер на 1,5 млрд.лв.

„Не са пипани разходите за пенсии и заплати. Заложено е учителските заплати да са 125 % от средната работна заплата, предвидени са средства за увеличение на заплатите на асистентите в университетите. В бюджета на НЗОК са осигурени средства, така че да може всички болници да достигнат нива на минимални заплати от 1500 лв. за медицинска сестра и 2000 лв. за лекар“, допълни финансовият министър. Фондът за бедствия ще бъде увеличен от 70 млн. лв. на 130 млн. лв. с оглед на допълнителните събития, които се случиха. До момента са използвани 60 млн. лв. от тях.

Министърът съобщи, че данъчните облекчения, които бяха въведени миналата и предишните години, за ресторантьори, хляб, брашно, фитнеси, книги и др., остават до края на годината. Единственото данъчната ставка за природния газ се възстановява на 20 %. „Моето мнение е, че по средата на годината не е хубаво да се пипат данъци. Всичко, което е свързано с допълнителни данъчни ставки, трябва да бъде разгледано от 01 януари 2024 г., за да има предвидимост за целия бизнес“, подчерта Василев.

При така направения план се предвижда дългът да остане същия като процент от БВП, както миналата година, съобщи Асен Василев. „Вече беше изтеглен 3 млрд. лв. дълг, за да се върне стар дълг. Нарастването на нетния дълг ще бъде в обема на дефицита“. С този бюджет влизаме изцяло в параметрите, които са заложени по Маастрихтските критерии, категоричен беше министърът. Бюджетът е разчетен при БВП 184 486 млн. лв. Този размер е заложен от служебния кабинет.

Асен Василев съобщи, че се планира бюджетът да бъде внесен в Народното събрание в първата седмица на месец юли, за да може да бъде приет до 31 юли и да влезе в сила от 01 август. „Все още текат доуточнявания с част от министерствата и другите първостепенни разпоредители със средства“, допълни той".

Финално приемане

На 28 юли 2023 г. Народното събрание официално гласува Закона за държавния бюджет. Законът влезе в сила с обнародването му в Държавен вестник на 1 август 2023 г., гарантирайки дефицит в рамките на европейските изисквания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи единият говори истината

    24 6 Отговор
    и съобщава реалният процент а другия прикрива истината тегли заеми преди избори и раздава пари. Но това не им помогна за да задържат рейтинга и властта. Нека бъдем реалисти независимо от коя партия сме.
    Аз съм безпартиен реалист.

    Коментиран от #6, #20

    10:38 04.07.2026

  • 2 Даа

    14 15 Отговор
    Снощи бях на протеста, но твърде малко хора имаше, на фона на голямата реклама... Ако искат да се събират повече хора, то Пеевски и Борисов трябва да се бръкнат по надълбоко, защото с тези 50 евро, които дават, не става, поне по 100 евро нека да дават на протестиращите... Защото хората все пак са там, за да спасяват техните кожи !!!

    10:39 04.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    Има да плаща 18 млрд лв за банкнотите евро които взехме на заем.Немците заплашват да си ги вземат или да ги обявят за невалидни.Обръщайте си парите в стотинки.

    10:40 04.07.2026

  • 4 Да се

    19 18 Отговор
    разкарат тези нагли лъжци и безскрупулни мошеници ! Нищо читаво и продуктивно не може да се очаква от тях и всеки ден е пагубен за държавата и за българския народ , за които изобщо не им дреме ! Ако някой може да помогне , и то оптимално , с бюджета , това е Асен Василев .

    Коментиран от #9, #13

    10:40 04.07.2026

  • 5 Тъй ли

    17 8 Отговор
    Асен с една гумичка и един молив го смъкна на 3%

    Коментиран от #18

    10:40 04.07.2026

  • 6 Окооо

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "Значи единият говори истината":

    Голямото прикриване на реалната инфлация беше по времето на Теменужка, под командата на ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, които очевидно фалшифицираха данните, за да може прибързано, преждевременно и насилствено да приемем евро....

    Коментиран от #11, #22

    10:41 04.07.2026

  • 7 Софиянец

    15 9 Отговор
    Знаем как хасен васлиев го право тоя дефицит на 3%! Прави бюджет и залага огромни чуждестранни инвестиции, които уж вкарват пари в държавата, ама никога не се случват! Ама кво му пука, догодина друг му сърба кашата!

    10:41 04.07.2026

  • 8 Фен

    5 13 Отговор
    Факти: Радев довлече Василев. Василев постави началото на краят на финансовата стабилност в България.

    Коментиран от #17

    10:44 04.07.2026

  • 9 Ахааа

    14 8 Отговор

    До коментар #4 от "Да се":

    Оооо, сглобкаджии сър! Искате си сглобка пак, незаконни украински строежи, избрахте заедно Десислава Атанасова, гавра с Конституцията, насилствено и преждевременно евро... и прочие бели докарахте на България. Никога вече няма да помиришете власт! Намерихте си майстора!!!

    10:45 04.07.2026

  • 10 1488

    17 14 Отговор
    Само знам едно:
    Румен Радев не може да продължава да бъде
    министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!

    Коментиран от #16, #19

    10:46 04.07.2026

  • 11 Добре им го казваш

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    но те няма да го признаят. Но българските граждани на изборите им показаха че когато лъжат трябва да изчезнат от политиката

    10:47 04.07.2026

  • 12 Българин

    9 12 Отговор
    Сегашното правителство взема кредити, за да даде пари на хората! А кокорчо само грабеше за себе си и унищожи икономиката! За това хората презират кокора, и подкрепят Радев!

    10:48 04.07.2026

  • 13 Добрев

    11 10 Отговор

    До коментар #4 от "Да се":

    Глупости - Асен е измамник като повечето в партията му и в герб - само и само да влезем в еврозоната с изфабрикувани показатели. Всички точили държавата години сега кряскат за да прикриват какво са вършили.

    10:48 04.07.2026

  • 14 зИленски

    11 7 Отговор
    КИКОРЧО ИЗТОЧИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДИВИДЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ГИ ОСТАВИ БЕЗ КАПИТАЛ ЗА РАЗВИТИЕ.ДРУГОТО БЕШЕ ЗАЕМИ,КОИТО НИЕ ВРЪЩАМЕ СЕГА

    10:49 04.07.2026

  • 15 Иван

    15 8 Отговор
    Всички , които търсят ум под фуражка са наивници или меркантилни подлоги.

    10:49 04.07.2026

  • 16 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Ти кой беше?

    10:52 04.07.2026

  • 17 ГЕРБ ДОКАРА ВАСИЛЕВ

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    БЕШЕ ИМ ЗАМ. МИНИСТЪР ОЩЕ ПРЕДИ 13 Г.

    10:52 04.07.2026

  • 18 Да. Така правеха едно време

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тъй ли":

    Счетоводителите
    Молив и гума
    Традицията е продължила

    10:55 04.07.2026

  • 19 Верно ли

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Е, ти може да знаеш, ама той ще бъде ПОНЕ 4 години! Така работят демокрациите!

    10:56 04.07.2026

  • 20 Пешо

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Значи единият говори истината":

    Значи асен лъже нещо и ЕС признаха , че за ми алата година дефицита е бил над 3%

    10:59 04.07.2026

  • 21 Факти

    11 0 Отговор
    Тия двамата нищо не може да ги шокира! Радев тях ги не закача, а бори другите олигарси - пенсионери, майки и деца!

    Коментиран от #30, #32

    11:00 04.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 В момента коректора е от ГЕРБ

    5 8 Отговор
    Изтрива най новите истински мнения по въпроса

    11:04 04.07.2026

  • 24 Истината:

    39 6 Отговор
    Кокорестотот недоразумения ракова кочината. Но не кочината на прасетата, с които охотно се cъшешавашe в престъпни сглобни, а кочината на мизерния народец!

    11:05 04.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Госあ

    8 2 Отговор
    Ама колко да е дефицита на таа бананова република ве ??? Тия елементарни фокуси на шарлатаните със заеми, скрити фактури, неразплащания и потребление от заемите, накрая избушват, ве !

    11:18 04.07.2026

  • 27 хаха

    3 7 Отговор
    Сглобените Тиквени Мантинели само знаят да прилайват отстрани. Иначе теглеха заеми всяка година.

    11:23 04.07.2026

  • 28 Никой не казва

    5 1 Отговор
    Тогава е имало как да се вземе 100% девидент (имало е от къде), НО сега от къде да се вземе, като е вече взет от предишните и няма...

    11:31 04.07.2026

  • 29 Асеня

    6 2 Отговор
    Асеня каквото вкарвал вкарвал, време е вече да го изкарва, стига толкоз, каквото беше беше!
    Стига ръси мозък и антифриз!

    11:32 04.07.2026

  • 30 Радко Фатмака

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    От снимката резко ми стана eротично, вдигам самолета при моята Деса (не тази на колегата Шиши).

    11:37 04.07.2026

  • 31 Васил

    4 0 Отговор
    А къде е съкращението в държавният сектор????

    11:38 04.07.2026

  • 32 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Така е, но си пропуснал и дригата категория олигарски, с които Муньо успешно се бори - работещите бедни.

    11:39 04.07.2026

  • 33 Разбрахме

    8 1 Отговор
    Гълъба и Ококорената играят бюджетарска комбиа, затова и изцъкления Пеньоар сега не изкара сцената да пее опера срещи още по-лошия бюджет на ЗКПЧто.

    11:44 04.07.2026

  • 34 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    5 0 Отговор
    Бюджетът не е просто грабеж. Брутален грабеж е!

    ♊️ Едни и същи проекти в отбраната от декември до днес са завишени в пъти. Някои за стоки втора употреба. За над 158 млн.евро. Отделно празен чек за 620 млн.евро за проекти без проектна готовност! Ей, така!

    🛣️ В регионалото е същото. Примери: Само за обхода на Габрово и тунела под Шипка за шест месеца прогресистите са "надули" цената с космическите 50 млн. евро. За Видин-Макреш - 47 млн. отгоре. За пътя Мездра -Ботевград - 16.5 млн. отгоре от декември. Масово за обходи, ремонти, пътища....

    🚞 Крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат- Синдел нараства с 33.7 млн.евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн евро.

    📸 Не си поплюват! Два месеца са тамънили схемите. Безогледни разлики нагоре! И нямат обяснение как и защо! Няма обосновки.

    📣Част от парламентарната и извънпарламентарна опозиция ги лови всеки ден в нещо. Толкова е голям мащабът на безобразията им.

    🫆Радев използваше за предишния бюджет думата "грабеж". Неговият е със стотици милиони отгоре за едни и същи проекти! Коя е по-силната дума от грабеж - мародерство, плячкосване, бандитизъм? Да си избере сега една за своето управление!

    💉Надяват се в летните жеги да им се размине. Пенсионери, майки, средна класа, работещи, бизнес да се укротят и да мълчат. Някоя и друга димка за отклоняване на вниманието - като с конституциония шантанел. Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи

    11:46 04.07.2026

  • 35 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    4 0 Отговор
    Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи олигархията, да стане по-бързо прегрупирането на модела на завладяната държава. А това става през бюджета!

    🏛️Гледам днес парламентарен контрол. Вицепремиери говорят откровени глупости, а депутатите им, очевидно инструктирани, френетично ръкопляскат преди дори да са свършили. Жалки 130 лакеи. Съучастници! Ръкопляскат на този загробващ икономиката, фиска,
    социалната политика и развитието бюджет, пълен с дългове и кражби. И в процедура по свръхдефицит от
    Еврокомисията. Всички им казаха, че е катастрофа!

    ‼️Прогресистите се капсулират. Трупат ресурси. Кадруват шуробаджанашки. Съешиха се с олигархията и се готвят за война с народа!

    11:47 04.07.2026

  • 36 Соня

    0 0 Отговор
    А, бе, драги сънародници - близо 3 месеца след грандиозната победа на 19 април - видяхте ли един преборен олигарх? Един!
    Засега виждам борба само с … пенсионерите,майките и работещите в частният сектор.

    11:48 04.07.2026

  • 37 Трайчо

    0 0 Отговор
    Някой да е чувал, някъде в света ЗКПЧ /зам.командир по политическата част - партиен секретар/ да прави държавен бюджет ???

    11:48 04.07.2026