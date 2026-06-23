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Кабинетът замразява минималната заплата до 2028 г.

Кабинетът замразява минималната заплата до 2028 г.

23 Юни, 2026 13:53 1 204 49

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  • замразяване на минималната заплата-
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  • 20 евро-
  • доходи-
  • българи-
  • чиновници

Въвеждат се лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт без МВР и МО

Кабинетът замразява минималната заплата до 2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС
СЕГА СЕГА
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Кабинетът замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г. Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и МО. Това гласи писмо с указания на вицепремиера Гълъб Донев, разпратено до министрите за подготовката на бюджет 2026. В указанията са дадени и някои основни параметри, върху които очевидно ще стъпи бюджетната прогноза за следващите две години, видя "Сега".

Минималната заплата в момента се увеличава всяка година според формула, записана в Кодекса на труда. Според текста, размерът ѝ за следващата година се определя до 1 септември на текущата година като 50% от средната заплата за 12-те месеца, за които има последно данни. Сега обаче този текст явно ще бъде суспендиран.

Правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август и да го запази на същото ниво за периода 2027-2028 г.

От 1 август се предвижда поетапно държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, като съотношението между осигурителя и осигурения ще бъде 80:20. Това означава, че стъпката ще е доста по-смела от предложената от опозицията, която днес се обсъжда в тристранката – там за тази година личната вноска беше 2% от цялата. Това обаче е възможно, защото за разлика от проекта на опозицията, тук намерението е личната осигуровка да се компенсира с увеличение на заплатата. Това ще се приветства от държавните служители, защото ще увеличи осигурителния им доход, а това означава по-високи пенсии, майчински, болнични и пр.

"Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие", коментира по този повод вицепремиерът Гълъб Донев в началото на тристранката, където ще се обсъжда същият въпрос, но през предложенията на опозицията. Засега правителството не е обявило официално намеренията си.

Прави впечатление, че въвеждането на лични вноски не важи за МВР и МО, които са в отделен фонд на държавното обществено осигуряване и бюджетът ги осигурява с доста по-високи осигуровки.

Резултатът в конкретните размери на осигуровките ще бъде следният:

– за фонд „Пенсии” посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени преди 31 декември 1959 г. – 19,8% разпределени между работодател и работник – 15,8% и 4%;

– за фонд „Пенсии” посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени след 31 декември 1959 г. са за лицата, които се осигуряват и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд – 14,8% разпределени между работодател и работник – 11,8% и 3%;

– за фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5% разпределени между работодател и работник – 2,8% и 0,7%;

– за фонд „Безработица” - 1% разпределени между работодател и работник – 0,8% и 0,2%;

– за фонд „Трудова злополука и професионална болест” – вноската е за сметка на работодател 0,7%.

Размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване ще се дели в същото съотношение, като тя се запазва на 8%, разпределени между работодател и работник – 6,4% и 1,6%.

Размер на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални пенсионни фондове) - 5% разпределени между работодател и работник – 4% и 1%.

От 1 януари 2027 г. ще започне плавно увеличение на личния дял, до достигане на съотношенията за всички останали, пише в указанията, без да се посочват тези стъпки.

Относно компенсирането на заплатите, в писмото е посочено, че за 2026 и 2027 г. за тези категории лица се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход. Предстои да се види как точно ще стане това.

Известното намаляване с 10% на разходите за заплати и възнаграждения на персонала също остава като ангажимент, но има някои допълнителни детайли.

То трябва да се случи от 1 септември за четирите последни месеца на годината и да се прилага целогодишно за периода 2027-2028 г. Намалението ще важи за персонала по трудови и служебни правоотношения с изключение на делегираните от държавата дейности, МО, сектор Сигурност и лечебни заведения. Това трябва да стане през преструктуриране, защото достигнатите размери на индивидуалните основни възнаграждения се запазват.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 потрес

    37 5 Отговор
    поредната идиотщина на мунчовци!!!!!

    13:55 23.06.2026

  • 2 честен ционист

    15 11 Отговор
    2028г всички ще сте на порцион и купонна система.

    13:55 23.06.2026

  • 3 Анонимен

    21 13 Отговор
    Браво! Гласувах за ПБ именно да държат бедните в мизерия.

    Коментиран от #5, #10

    13:56 23.06.2026

  • 4 евалата чалгопитеци

    29 5 Отговор
    Свежичко ли ви е още?
    Мислехте че радев щее бори олигарсите нали? Тези олигарси, които по клиповете стояха зад него.

    13:57 23.06.2026

  • 5 честен ционист

    16 7 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Радевисти ще направят всички еднакво "богати" като през Комунизъма.

    13:57 23.06.2026

  • 6 Факт

    5 2 Отговор
    И на вас .... .....

    13:57 23.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Депутатите да живеят до 2028 г с 600 евро.

    13:58 23.06.2026

  • 8 Чуденка

    24 4 Отговор
    Г - н Премиер, какво стана с олигарсите, или се разбрахте с Пеевски :) Какво ли има в папките на Феномена, толкова страшно.

    13:58 23.06.2026

  • 9 Тия

    21 4 Отговор
    cepceмuте, дето им гласувахте... нещо да се изкажете. Или това са първите стъпки, за разграждане на борисов -пеевски.

    Коментиран от #13

    13:58 23.06.2026

  • 10 стоев

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    вие добре ли сте с главата?

    13:58 23.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    28 3 Отговор
    Някой ще обясни ли защо без МВР и МО?!!

    Някой ще обясни ли защо МЗ няма да се индексира с инфлацията цели 2 години?!!!

    ТИЯ ЛУДИ ЛИ СА!!! Има 100 места от които да "режат" разходи, те се хващат там дето най-няма! Оказва се, че управлението на Радев няма да бори олигархията, а ще работи за нея!

    Коментиран от #22

    13:58 23.06.2026

  • 12 Мъдро, мъдро!

    18 4 Отговор
    Така и малкото останали глупаци ще спрат да работят за жълти евроцентове на робовладелците!😋

    13:58 23.06.2026

  • 13 Очевидно

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тия":

    Са се откупили Борисов и Пеевски, даже гласуват с неговите.

    Коментиран от #26

    13:59 23.06.2026

  • 14 Пламен

    12 5 Отговор
    Е за какво теглите заеми ?!
    За Г.Герг. и Гундяев ли ?

    13:59 23.06.2026

  • 15 Доктор

    20 3 Отговор
    В днешно време да си военен или полицай. Е...... държавата.

    Коментиран от #33

    13:59 23.06.2026

  • 16 Оставка

    17 4 Отговор
    Оставкаааа

    13:59 23.06.2026

  • 17 Иван

    16 10 Отговор
    Затова ли ни набутаха в еврозоната . И тоя го инсталираха да ни доунищожи

    Коментиран от #29

    13:59 23.06.2026

  • 18 Емигрант

    16 4 Отговор
    Който иска повече пари
    През терминала требе да лети

    14:00 23.06.2026

  • 19 Ввв

    19 1 Отговор
    Ама разбира се,без МВР,тези кърлежи заради които теглим кредити,те са богоизбрани,закривай Кочината!!!

    14:01 23.06.2026

  • 20 Каква

    16 3 Отговор
    2028 година.... Ставай народе, на тия, и до септември ще им е много.

    14:01 23.06.2026

  • 21 Иван

    12 6 Отговор
    Значи в клуба на богатите месечно по 480 евро нето МРЗ са много ?

    14:02 23.06.2026

  • 22 честен ционист

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Защото няма да е прилично утре да сте фалшиви милионери, а след месец фалшиви милиардери, ако изкарате до заплата. Та по-добре да се "замръзят" там за колкото кошници ще стигнат да не си замине от глад човек.

    14:02 23.06.2026

  • 23 Реджо Емилия

    14 4 Отговор
    Главата на Регресивна България трябва да се замрази! Нека да измрат калинки и разни дребни животинки! Минималната работна заплата не намалява на 750 000,
    волни, безхаберни и сладко папащи мисирки!

    14:02 23.06.2026

  • 24 Ура,,Ура

    15 4 Отговор
    35% е сивия сектор в държавата. От там ще дойдат количества осигуровки в НОИ. Гълъба се е захванал да щави законните трудещи се.

    14:03 23.06.2026

  • 25 Електра

    17 3 Отговор
    Бла бла бла, щом на тъпите военни и още по тъпите милиционери няма да барат заплатите значи другаря Боташ иска пак да граби от работещите...

    14:03 23.06.2026

  • 26 Хубаво

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Очевидно":

    са се откупили, ама барем някой лев, от туй краднатото да бяха извадили. Като гледам, пак ние масрафа ще плащаме.

    14:05 23.06.2026

  • 27 ма ДУРО

    12 4 Отговор
    Лукановата зима - "пасти да яде"...
    Другари боташарите, пак гласувайте за тоя, на общата

    14:05 23.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СВО 1 580 дни РЕЗИЛ

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    Инсталираха го точно противниците на еврозоната, които чакаха да върне лева.
    Хората са казали, че трябва да се внимава какво си пожелаваш.

    14:07 23.06.2026

  • 30 Гост

    7 3 Отговор
    Директно и несъмнено доказателство за всички, които не вярваха, че нищо няма да се промени към добро. Копоите остават с пълни гуши, вдигат се още парите за нищоправците на наша издръжка, за работещите бедни - смърт. За наште - още почерпки със заеми, щото вече няма кой да изработи мангизите за тях.

    14:07 23.06.2026

  • 31 Траян

    12 3 Отговор
    Съкращения на калинки и търтеи КОГА?! Докога безполезни идиоти ще цъкат пасианси и ще викат "Тук не е информация"?! Поне 30% резачка трябва. Фалшиви ТЕЛКове, печалба на банки, резачка на супермаркетите, всичко друго, което бърка в джоба и трови обикновения човек не се пипа!

    14:08 23.06.2026

  • 32 Някой си

    12 4 Отговор
    А честит ви Крадев и ЗКПЧ-то Му!
    Казах аз, че дълго няма да изкара...

    14:08 23.06.2026

  • 33 Верно

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Доктор":

    бе.... И вие я закъсахте. Яко я закъсахте. Хеле ония директори, на закъсалите болници.

    14:08 23.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дали ще стане така?

    2 3 Отговор
    Само внимавайте много дали ще стане така. Защото много лесно се казва "ще се увеличат заплатите" за сметка на осигуровките, но заплатите не ги давате вие, а работодателят. Той обикновено казва "пари за увеличение няма". Да не я разиграете тази сценка отново?

    14:11 23.06.2026

  • 37 Прогресивно ли ви е 😂🤣😅

    7 2 Отговор
    Замразяват минималната работна заплата но увеличават на полицаи и военни -

    Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и МО.

    14:11 23.06.2026

  • 38 Един

    7 1 Отговор
    Преди да замразят МРЗ си вързаха техните заплати със средната и сега ще им е през оная работа каква е минималната.

    14:12 23.06.2026

  • 39 Перо

    6 1 Отговор
    Къде са олигарсите? Лапачите от МВР и МО на които се крепи режима, нищо не е променено! На държавните служители, поетапно 80:20, като 80% са от бюджета! Козметични простотии, измислени от ЗКПЧ-финансов министър! Защо не се уеднаквят личните осигуровки като всички други? Най-лесното е да се замразят заплатите на най-бедните, неграмотните овце от държавната администрация, данъкоплатците ще ги издържат!

    14:12 23.06.2026

  • 40 Грую

    5 1 Отговор
    Изключително тъпо! Държавата ще дава повече пари, след което ще си ги взема обратно!?! Това е все едно досега съм давал на детето си по 10 лв. месечно. А от следващия месец ще му давам по 12 лв., но ще искам да ми връща 2 лв.

    14:13 23.06.2026

  • 41 Андрей Новаков евродепутат

    10 2 Отговор
    Предстои мунчо- радевата зима. Вдигна данъци на 2-ро жилище,на по скъпи коли над 5 хиляди евро ,орязва майчинските ,вдига осигуровки...зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни....Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!

    14:13 23.06.2026

  • 42 Капково напояване

    4 1 Отговор
    ЗКПЧ от социалистическата ни БНА това може. Имал магистратура по икономика, добре къде е практикувал. Не разбрах двамата български милиардера и стотиците милионери какви данъци ще плащат. Това първия провал на новата ни партия мечта.

    14:14 23.06.2026

  • 43 Прогресивна България

    1 6 Отговор
    Генерал Румен Радев нямаше друг избор заради правителствата на Тулупа, Голия охлюв Денков и Шиши. Трябва да "благодарим" на тях катп ги пратим при Бай Ставри всичките изброени

    14:14 23.06.2026

  • 44 56 дни грабеж - 56 дни към фалит

    6 0 Отговор
    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.

    Not great, not terrible!

    14:15 23.06.2026

  • 45 Как

    2 0 Отговор
    Замлъкна за Борисов и Пеевски.

    14:16 23.06.2026

  • 46 Цървул

    0 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    14:17 23.06.2026

  • 47 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    И след този шампионски изкоп под нивото на дъното, който копам, след като изритаме есента ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ, пак ще чакаме някой "спасител", защото се превърнахме в народ, който само иска, а не произвежда. Народ, на чието знаме спокойно може да се изпише - "Да живеят мързела, далаверата и пагона"...

    14:18 23.06.2026

  • 48 Програмист

    0 0 Отговор
    Сега минималнозаплатниците ще ревнат

    14:18 23.06.2026

  • 49 Икономист

    0 0 Отговор
    Тъкмо няма да се вдига инфлацията

    14:18 23.06.2026