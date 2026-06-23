Кабинетът замразява минималната заплата до 2028 г.

Кабинетът замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г. Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и МО. Това гласи писмо с указания на вицепремиера Гълъб Донев, разпратено до министрите за подготовката на бюджет 2026. В указанията са дадени и някои основни параметри, върху които очевидно ще стъпи бюджетната прогноза за следващите две години, видя "Сега".
Минималната заплата в момента се увеличава всяка година според формула, записана в Кодекса на труда. Според текста, размерът ѝ за следващата година се определя до 1 септември на текущата година като 50% от средната заплата за 12-те месеца, за които има последно данни. Сега обаче този текст явно ще бъде суспендиран.
Правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август и да го запази на същото ниво за периода 2027-2028 г.
От 1 август се предвижда поетапно държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, като съотношението между осигурителя и осигурения ще бъде 80:20. Това означава, че стъпката ще е доста по-смела от предложената от опозицията, която днес се обсъжда в тристранката – там за тази година личната вноска беше 2% от цялата. Това обаче е възможно, защото за разлика от проекта на опозицията, тук намерението е личната осигуровка да се компенсира с увеличение на заплатата. Това ще се приветства от държавните служители, защото ще увеличи осигурителния им доход, а това означава по-високи пенсии, майчински, болнични и пр.
"Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие", коментира по този повод вицепремиерът Гълъб Донев в началото на тристранката, където ще се обсъжда същият въпрос, но през предложенията на опозицията. Засега правителството не е обявило официално намеренията си.
Прави впечатление, че въвеждането на лични вноски не важи за МВР и МО, които са в отделен фонд на държавното обществено осигуряване и бюджетът ги осигурява с доста по-високи осигуровки.
Резултатът в конкретните размери на осигуровките ще бъде следният:
– за фонд „Пенсии” посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени преди 31 декември 1959 г. – 19,8% разпределени между работодател и работник – 15,8% и 4%;
– за фонд „Пенсии” посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени след 31 декември 1959 г. са за лицата, които се осигуряват и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд – 14,8% разпределени между работодател и работник – 11,8% и 3%;
– за фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5% разпределени между работодател и работник – 2,8% и 0,7%;
– за фонд „Безработица” - 1% разпределени между работодател и работник – 0,8% и 0,2%;
– за фонд „Трудова злополука и професионална болест” – вноската е за сметка на работодател 0,7%.
Размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване ще се дели в същото съотношение, като тя се запазва на 8%, разпределени между работодател и работник – 6,4% и 1,6%.
Размер на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални пенсионни фондове) - 5% разпределени между работодател и работник – 4% и 1%.
От 1 януари 2027 г. ще започне плавно увеличение на личния дял, до достигане на съотношенията за всички останали, пише в указанията, без да се посочват тези стъпки.
Относно компенсирането на заплатите, в писмото е посочено, че за 2026 и 2027 г. за тези категории лица се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход. Предстои да се види как точно ще стане това.
Известното намаляване с 10% на разходите за заплати и възнаграждения на персонала също остава като ангажимент, но има някои допълнителни детайли.
То трябва да се случи от 1 септември за четирите последни месеца на годината и да се прилага целогодишно за периода 2027-2028 г. Намалението ще важи за персонала по трудови и служебни правоотношения с изключение на делегираните от държавата дейности, МО, сектор Сигурност и лечебни заведения. Това трябва да стане през преструктуриране, защото достигнатите размери на индивидуалните основни възнаграждения се запазват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 потрес
13:55 23.06.2026
2 честен ционист
13:55 23.06.2026
3 Анонимен
Коментиран от #5, #10
13:56 23.06.2026
4 евалата чалгопитеци
Мислехте че радев щее бори олигарсите нали? Тези олигарси, които по клиповете стояха зад него.
13:57 23.06.2026
5 честен ционист
До коментар #3 от "Анонимен":Радевисти ще направят всички еднакво "богати" като през Комунизъма.
13:57 23.06.2026
6 Факт
13:57 23.06.2026
7 Последния Софиянец
13:58 23.06.2026
8 Чуденка
13:58 23.06.2026
9 Тия
Коментиран от #13
13:58 23.06.2026
10 стоев
До коментар #3 от "Анонимен":вие добре ли сте с главата?
13:58 23.06.2026
11 ДрайвингПлежър
Някой ще обясни ли защо МЗ няма да се индексира с инфлацията цели 2 години?!!!
ТИЯ ЛУДИ ЛИ СА!!! Има 100 места от които да "режат" разходи, те се хващат там дето най-няма! Оказва се, че управлението на Радев няма да бори олигархията, а ще работи за нея!
Коментиран от #22
13:58 23.06.2026
12 Мъдро, мъдро!
13:58 23.06.2026
13 Очевидно
До коментар #9 от "Тия":Са се откупили Борисов и Пеевски, даже гласуват с неговите.
Коментиран от #26
13:59 23.06.2026
14 Пламен
За Г.Герг. и Гундяев ли ?
13:59 23.06.2026
15 Доктор
Коментиран от #33
13:59 23.06.2026
16 Оставка
13:59 23.06.2026
17 Иван
Коментиран от #29
13:59 23.06.2026
18 Емигрант
През терминала требе да лети
14:00 23.06.2026
19 Ввв
14:01 23.06.2026
20 Каква
14:01 23.06.2026
21 Иван
14:02 23.06.2026
22 честен ционист
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Защото няма да е прилично утре да сте фалшиви милионери, а след месец фалшиви милиардери, ако изкарате до заплата. Та по-добре да се "замръзят" там за колкото кошници ще стигнат да не си замине от глад човек.
14:02 23.06.2026
23 Реджо Емилия
волни, безхаберни и сладко папащи мисирки!
14:02 23.06.2026
24 Ура,,Ура
14:03 23.06.2026
25 Електра
14:03 23.06.2026
26 Хубаво
До коментар #13 от "Очевидно":са се откупили, ама барем някой лев, от туй краднатото да бяха извадили. Като гледам, пак ние масрафа ще плащаме.
14:05 23.06.2026
27 ма ДУРО
Другари боташарите, пак гласувайте за тоя, на общата
14:05 23.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 СВО 1 580 дни РЕЗИЛ
До коментар #17 от "Иван":Инсталираха го точно противниците на еврозоната, които чакаха да върне лева.
Хората са казали, че трябва да се внимава какво си пожелаваш.
14:07 23.06.2026
30 Гост
14:07 23.06.2026
31 Траян
14:08 23.06.2026
32 Някой си
Казах аз, че дълго няма да изкара...
14:08 23.06.2026
33 Верно
До коментар #15 от "Доктор":бе.... И вие я закъсахте. Яко я закъсахте. Хеле ония директори, на закъсалите болници.
14:08 23.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дали ще стане така?
14:11 23.06.2026
37 Прогресивно ли ви е 😂🤣😅
Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и МО.
14:11 23.06.2026
38 Един
14:12 23.06.2026
39 Перо
14:12 23.06.2026
40 Грую
14:13 23.06.2026
41 Андрей Новаков евродепутат
14:13 23.06.2026
42 Капково напояване
14:14 23.06.2026
43 Прогресивна България
14:14 23.06.2026
44 56 дни грабеж - 56 дни към фалит
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.
Not great, not terrible!
14:15 23.06.2026
45 Как
14:16 23.06.2026
46 Цървул
14:17 23.06.2026
47 АГАТ а Кристи
14:18 23.06.2026
48 Програмист
14:18 23.06.2026
49 Икономист
14:18 23.06.2026