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Люис Хамилтън и Ким Кардашиян споделиха нова порция лични СНИМКИ от връзката си

Люис Хамилтън и Ким Кардашиян споделиха нова порция лични СНИМКИ от връзката си

8 Август, 2026 16:42 2 190 11

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  • връзка

Двойката прекарва лятото със семейството на риалити звездата

Люис Хамилтън и Ким Кардашиян споделиха нова порция лични СНИМКИ от връзката си - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският пилот от Формула 1 Люис Хамилтън сподели серия от нови снимки с американската телевизионна звезда и предприемач Ким Кардашиян, показвайки отново колко сериозни са отношенията им.

41-годишният състезател на Ferrari публикува в Instagram кадри от последните им срещи под надслова „Почивка, възстановяване, презареждане“. На една от снимките Люис Хамилтън и Ким Кардашиян се разхождат заедно, а на друга 45-годишната основателка на Skims позира до куче от породата коли.

Друг кадър показва Ким Кардашиян в черно палто и барета, докато на заден план Люис Хамилтън позира с актрисата Глен Клоуз, която участва заедно с Кардашиян в сериала „All’s Fair“. Снимката е направена по време на посещение на Хамилтън на снимачната площадка на продукцията.

Публикацията идва няколко седмици след като седемкратният световен шампион във Формула 1 сподели кадри от семейна почивка с Ким Кардашиян и част от децата ѝ. Тогава той придружи снимките с посланието „Дръжте близките си близо до себе си“, а Кардашиян реагира с емоджи сърце.

Люис Хамилтън и Ким Кардашиян се познават повече от десетилетие, но слуховете за романтична връзка започнаха в началото на 2026 г. Двамата бяха забелязани заедно в Париж, а през февруари се появиха публично на Super Bowl. През юни отношенията им станаха още по-видими в социалните мрежи.

Ким Кардашиян подкрепи Люис Хамилтън и по време на Гран при на Монако през юни. След второто си място пилотът заяви пред медиите, че присъствието и подкрепата ѝ означават много за него. Двамата бяха заснети и заедно след състезанието.

Ким Кардашиян има четири деца – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм – от брака си с рапъра Кание Уест. Според People появата на Люис Хамилтън на семейни почивки с децата е знак, че отношенията между двамата са станали по-сериозни, макар самите те да продължават да пазят голяма част от личния си живот извън публичното пространство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Българският вариант на Асан и Айше.

    Коментиран от #2

    16:49 08.08.2026

  • 2 на Асан и Айше

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    докато събинка им свети кво праят

    16:53 08.08.2026

  • 3 Новият

    6 0 Отговор
    ще я напълни ли?
    Това се пита в задачата.

    16:58 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Сиганска работа, разликата е само ако имат дете ще е по бяло от другите дяволчета.

    17:33 08.08.2026

  • 6 Дино

    1 0 Отговор
    Противно…ама много противно

    17:33 08.08.2026

  • 7 ГаГа

    3 0 Отговор
    Маймуняци лика и прилика.

    17:52 08.08.2026

  • 8 Явно момата

    0 0 Отговор
    Го е закъсала, пък си обича да лапа черен шоколад 🤩

    17:57 08.08.2026

  • 9 Луис си пада по каки

    0 0 Отговор
    Като нашия Гришо.

    18:01 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 глоги

    0 0 Отговор
    американската телевизионна звезда и предприемачКА- Ким Кардашиян,

    06:21 09.08.2026