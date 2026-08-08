Люис Хамилтън и Ким Кардашиян споделиха нова порция лични СНИМКИ от връзката си

Британският пилот от Формула 1 Люис Хамилтън сподели серия от нови снимки с американската телевизионна звезда и предприемач Ким Кардашиян, показвайки отново колко сериозни са отношенията им.
41-годишният състезател на Ferrari публикува в Instagram кадри от последните им срещи под надслова „Почивка, възстановяване, презареждане“. На една от снимките Люис Хамилтън и Ким Кардашиян се разхождат заедно, а на друга 45-годишната основателка на Skims позира до куче от породата коли.
Друг кадър показва Ким Кардашиян в черно палто и барета, докато на заден план Люис Хамилтън позира с актрисата Глен Клоуз, която участва заедно с Кардашиян в сериала „All’s Fair“. Снимката е направена по време на посещение на Хамилтън на снимачната площадка на продукцията.
Публикацията идва няколко седмици след като седемкратният световен шампион във Формула 1 сподели кадри от семейна почивка с Ким Кардашиян и част от децата ѝ. Тогава той придружи снимките с посланието „Дръжте близките си близо до себе си“, а Кардашиян реагира с емоджи сърце.
Люис Хамилтън и Ким Кардашиян се познават повече от десетилетие, но слуховете за романтична връзка започнаха в началото на 2026 г. Двамата бяха забелязани заедно в Париж, а през февруари се появиха публично на Super Bowl. През юни отношенията им станаха още по-видими в социалните мрежи.
Ким Кардашиян подкрепи Люис Хамилтън и по време на Гран при на Монако през юни. След второто си място пилотът заяви пред медиите, че присъствието и подкрепата ѝ означават много за него. Двамата бяха заснети и заедно след състезанието.
Ким Кардашиян има четири деца – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм – от брака си с рапъра Кание Уест. Според People появата на Люис Хамилтън на семейни почивки с децата е знак, че отношенията между двамата са станали по-сериозни, макар самите те да продължават да пазят голяма част от личния си живот извън публичното пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2
16:49 08.08.2026
2 на Асан и Айше
До коментар #1 от "Сатана Z":докато събинка им свети кво праят
16:53 08.08.2026
3 Новият
Това се пита в задачата.
16:58 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Соваж бейби
17:33 08.08.2026
6 Дино
17:33 08.08.2026
7 ГаГа
17:52 08.08.2026
8 Явно момата
17:57 08.08.2026
9 Луис си пада по каки
18:01 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 глоги
06:21 09.08.2026