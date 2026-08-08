Люис Хамилтън и Ким Кардашиян споделиха нова порция лични СНИМКИ от връзката си

Британският пилот от Формула 1 Люис Хамилтън сподели серия от нови снимки с американската телевизионна звезда и предприемач Ким Кардашиян, показвайки отново колко сериозни са отношенията им.

41-годишният състезател на Ferrari публикува в Instagram кадри от последните им срещи под надслова „Почивка, възстановяване, презареждане“. На една от снимките Люис Хамилтън и Ким Кардашиян се разхождат заедно, а на друга 45-годишната основателка на Skims позира до куче от породата коли.

Друг кадър показва Ким Кардашиян в черно палто и барета, докато на заден план Люис Хамилтън позира с актрисата Глен Клоуз, която участва заедно с Кардашиян в сериала „All’s Fair“. Снимката е направена по време на посещение на Хамилтън на снимачната площадка на продукцията.

Публикацията идва няколко седмици след като седемкратният световен шампион във Формула 1 сподели кадри от семейна почивка с Ким Кардашиян и част от децата ѝ. Тогава той придружи снимките с посланието „Дръжте близките си близо до себе си“, а Кардашиян реагира с емоджи сърце.

Люис Хамилтън и Ким Кардашиян се познават повече от десетилетие, но слуховете за романтична връзка започнаха в началото на 2026 г. Двамата бяха забелязани заедно в Париж, а през февруари се появиха публично на Super Bowl. През юни отношенията им станаха още по-видими в социалните мрежи.

Ким Кардашиян подкрепи Люис Хамилтън и по време на Гран при на Монако през юни. След второто си място пилотът заяви пред медиите, че присъствието и подкрепата ѝ означават много за него. Двамата бяха заснети и заедно след състезанието.

Ким Кардашиян има четири деца – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм – от брака си с рапъра Кание Уест. Според People появата на Люис Хамилтън на семейни почивки с децата е знак, че отношенията между двамата са станали по-сериозни, макар самите те да продължават да пазят голяма част от личния си живот извън публичното пространство.