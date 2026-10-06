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МФ прокарва забрана на кеша в строителството в Закона за хазарта

МФ прокарва забрана на кеша в строителството в Закона за хазарта

6 Октомври, 2026 08:55 1 424 27

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  • закон-
  • хазарт

Финансовото министерство лансира още безсмислени ограничения

МФ прокарва забрана на кеша в строителството в Закона за хазарта - 1
Снимка: Shutterstock
СЕГА СЕГА
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Министерството на финансите произведе нов епизод от сериала "Да плачем ли, да се смеем ли". В пакета от промени в данъчни закони, които трябва да позакърпят бюджета догодина, "Сега" откри озадачаващ текст.

Въпросният текст, който се отнася за строителството, незнайно защо е заврян в проекта за промени в Закона за хазарта, като при това препраща към съвсем друг закон - за разплащанията в брой.

Предложението на МФ гласи: "Плащания между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни или монтажни дейности, доставка на строителни материали, техника или оборудване, както и предоставянето на свързани с тях услуги, включително при частични плащания и/или авансови вноски“ може да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Накратко, всяко плащане в сферата на строителството - независимо дали става дума за 1 милион или за 100 евро, трябва непременно да минава през банка или през дигитален портфейл.

Ето мотивите

на екипа, ръководен от Гълъб Донев: "Строителният сектор се характеризира с широко използване на подизпълнители, които много често са малки предприятия и физически лица. Плащанията в брой създават предпоставки за затруднена проследимост на финансовите потоци, укриване на приходи, недекларирана заетост и използване на фиктивни разходи за намаляване на данъчните задължения. Чрез забраната на плащания в брой по веригата ще се създадат условия за по-ефективен контрол върху реалноизвършените услуги, декларираните приходи и разходи, както и изпълнението на данъчните и осигурителните задължения на всички участници".

От МФ уточняват, че идеята е "всички плащания по търговските взаимоотношения между участниците в строителния процес да бъдат извършвани по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти, така че да има надеждна документална следа за извършените операции и да се прави по-ефективно съпоставяне между договорените дейности, реално извършените плащания и декларираните данни пред приходната администрация".

Звучи амбициозно и сериозно,

но само на пръв поглед. Всъщност се лансира забрана на нещо, което вече е забранено. Законът за ограничаване на плащанията в брой и сега забранява да се броят на ръка суми, надхвърлящи 5112 евро (10 000 лв. преди) - не само за сделки в строителството, за всички сфери. А строителните услуги, материали и техника вече са толкова скъпи, че почти няма сделки под 5000 евро - дори банален ремонт на покрив или реновиране на баня излиза повече и следователно плащането не може да е в брой.

Освен това е нелепо да се предлага "пълна забрана" на кеша в строителството, при положение че властите не могат да контролират дори най-едрите разплащания по обществени поръчки за големи обекти като магистрали, ВиК и прочее. Емблематичен пример са изчезналите чували с милиони левове, платени на ръка като аванси за магистрала "Хемус".

Няма данни колко са глобените и какви са наложените досега наказания за непозволени плащания в брой в строителството. Министерството на финансите не е представило разчети какви допълнителни приходи очаква да донесе в държавната хазна предлаганата забрана на кеша.

Ситуацията много напомня на драмата с домашната ракия, за която министерството предложи абсурден и напълно ялов текст за забрана, после обясни, че критиците не били разбрали текста, а накрая обеща да се поправи.

Проектът за промени в Закона за хазарта, в който е вкарана и забраната за кешови разплащания в строителството, е на фаза обществено обсъждане. Срокът за представяне на становища изтича на 23 октомври.

Какво казва действащият закон

Ограниченията за плащане в брой важат за всяка сделка - между две фирми, между фирма и физическо лице, между еднолични търговци. Законът предвижда глоби за нарушителите - и за платеца, и за получателя на парите. За физически лица санкцията е 25% от сумата, а за юридически - 50%, като за повторни нарушения глобите се удвояват.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    19 0 Отговор
    Крайно време е г-н Гълъб Донев да обобщи предложенията си в един проектозакон, където всичко да е забранено.

    Коментиран от #19

    08:58 06.10.2026

  • 2 Днеска само

    18 2 Отговор
    В хазарта забраняват кеша, а утре навсякъде. Залагат се основите от рано.

    08:59 06.10.2026

  • 3 име

    17 3 Отговор
    Да подгонят майсторчетата, дето работят за по 100-200 евро надница и не отчитат никакви доходи. Както и строителните фирми, които продават апартаменти за 20 хиляди евро

    Коментиран от #21

    09:00 06.10.2026

  • 4 честен ционист

    10 2 Отговор
    Тези след като навдигаха цените на стоките и услугите, сега ще надуят още повече и цените на имотите и данъчните оценки.

    Коментиран от #22

    09:01 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даниел

    14 3 Отговор
    Строителния и ресторантьорския бранш са с най-голям дял от сивата икономика на страната!
    Контрола трябва да е железен!

    09:01 06.10.2026

  • 7 така е

    14 2 Отговор
    Вие си ги избрахте. Ваш е избора да плачете ли, или да се смеете. Вие ще им връщате и заемите с лихвите.

    09:02 06.10.2026

  • 8 Пич

    14 0 Отговор
    Ее........аз като казвам, че дъртите комунисти и ченгета от ДС са некадърни кретени, не е за да се шегувам!!! Тарикат държавите правят данъчни амнистии за да оберат парите (кеша), а нашите слабоумници го погребват.....?!
    Чисти пари не съществуват никъде по света, да четат Веспасиан!!!
    Е......има и един нонсенс!!! Само бедните имат чисти пари, но те пък нямат пари!!!

    09:03 06.10.2026

  • 9 Георги

    3 4 Отговор
    Защо статията е написана така :Д Аз съм строител и това е най-сивия сектор в държавата. Закона е много добре подготвен и намясто. Време е да излезем на светло.

    09:03 06.10.2026

  • 10 14/88

    6 0 Отговор
    БОгаТАШа никога не е без Кеш

    09:03 06.10.2026

  • 11 ремонт

    13 1 Отговор
    Тези са кръгли и.иоти.Значи ще викна комшията,който разбира от измазване,да ми шпаклова тавана на хола,че трябва да си го боядисам,и едни 100 евро ще ги менкаме между банкови сметки? Ми ако и аз, и той нямаме такива? Никой гражданин по закон НЕ Е ДЛЪЖЕН да притежава банкова сметка.И Как ще установят това? Ще ми преглеждат жилището? Това е мъртвороден закон.Само на хартия.

    Коментиран от #12

    09:06 06.10.2026

  • 12 радвай се

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "ремонт":

    Радвай се, че не са се сетили всичките наеми да минават само през банка. Че тогава какъв вой ще настане....

    Коментиран от #16

    09:10 06.10.2026

  • 13 ...

    6 0 Отговор
    тоя ще е следващия издумкан.... нямам никакво съмнение в това вече 3 тъпни, все по-големи - акциз на колите, домашна ракия, сега това. Само дето тия последните имат бая пари и могат да го опукат като едното нищо.

    09:14 06.10.2026

  • 14 Факти

    13 0 Отговор
    Това е най-идиотското правителство от времето на Жан Виденов до днес. Некадърник до некадърник. Това е БКП - Българската Крадлива Партия. Станишев и той беше зле, но нямаше пълно мнозинство и НДСВ му бяха коректив. Сега имаме БКП с пълно мнозинство и тоталният икономически погром отново идва.

    09:15 06.10.2026

  • 15 Георги

    7 0 Отговор
    вие "майстор" да издава касова бележка виждали ли сте? Целта е повече събираемост. Друг е въпроса, че те ще продължат да дерат кожи и да не плащат данъци.

    09:19 06.10.2026

  • 16 ремонт

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "радвай се":

    Не бе, просто се опитват да облекат в закони "Борба със сивата икономика", да отчетат дейност по въпроса. Иначе това е недоказуемо. Как ще докажат, че друг ми е шпакловал тавана, а не аз.

    09:20 06.10.2026

  • 17 Кукувица

    3 1 Отговор
    Всичките тарикати от строителството трябва да започнат да плащат данъци в тази държава.

    09:22 06.10.2026

  • 18 Един друг

    3 0 Отговор
    Некадърност и некомпетентност на всички нива и в това правителство.
    Всички, които кандидатстват за държавна работа, трябва да бъдат тествани за интелигентност и компетентност. В противен случай ще продължаваме да се лутаме напразно.

    09:23 06.10.2026

  • 19 Оооо Пепи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Заглавието на закона е "Закон За Защита на Държавата (от айдуците)". Закона си го има. Само трябва да се изтупа от 100 годишната прах от него.

    09:29 06.10.2026

  • 20 Петел

    0 1 Отговор
    Тъй като хазната на държавата се изпразни, на тарикатите занимаващи се със строителство ще им се наложи да започнат да плащат данъци.

    09:33 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ябълков

    4 2 Отговор
    Разбрахме, че не искате да плащате данъци. По големи тарикати от строителите в България не съм виждал. Искат всичките пари в брой и по възможност още преди да започнат работа.

    Коментиран от #24

    09:36 06.10.2026

  • 24 ааа има има

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ябълков":

    Ресторантьорите и таксиметровите шофьори. А пък за зърнарите да не говорим.

    09:41 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кико от Рико

    0 0 Отговор
    Някой виждал ли е строител, който да плаща данъци? Аз не съм.

    09:58 06.10.2026

  • 27 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Гарга Донева е една жалка,некадърна и корумпирана крадла дошла на власт само и единствено да краде така като башибозук не крал и грабил !

    10:42 06.10.2026