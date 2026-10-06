МФ прокарва забрана на кеша в строителството в Закона за хазарта

Министерството на финансите произведе нов епизод от сериала "Да плачем ли, да се смеем ли". В пакета от промени в данъчни закони, които трябва да позакърпят бюджета догодина, "Сега" откри озадачаващ текст.
Въпросният текст, който се отнася за строителството, незнайно защо е заврян в проекта за промени в Закона за хазарта, като при това препраща към съвсем друг закон - за разплащанията в брой.
Предложението на МФ гласи: "Плащания между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни или монтажни дейности, доставка на строителни материали, техника или оборудване, както и предоставянето на свързани с тях услуги, включително при частични плащания и/или авансови вноски“ може да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.
Накратко, всяко плащане в сферата на строителството - независимо дали става дума за 1 милион или за 100 евро, трябва непременно да минава през банка или през дигитален портфейл.
Ето мотивите
на екипа, ръководен от Гълъб Донев: "Строителният сектор се характеризира с широко използване на подизпълнители, които много често са малки предприятия и физически лица. Плащанията в брой създават предпоставки за затруднена проследимост на финансовите потоци, укриване на приходи, недекларирана заетост и използване на фиктивни разходи за намаляване на данъчните задължения. Чрез забраната на плащания в брой по веригата ще се създадат условия за по-ефективен контрол върху реалноизвършените услуги, декларираните приходи и разходи, както и изпълнението на данъчните и осигурителните задължения на всички участници".
От МФ уточняват, че идеята е "всички плащания по търговските взаимоотношения между участниците в строителния процес да бъдат извършвани по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти, така че да има надеждна документална следа за извършените операции и да се прави по-ефективно съпоставяне между договорените дейности, реално извършените плащания и декларираните данни пред приходната администрация".
Звучи амбициозно и сериозно,
но само на пръв поглед. Всъщност се лансира забрана на нещо, което вече е забранено. Законът за ограничаване на плащанията в брой и сега забранява да се броят на ръка суми, надхвърлящи 5112 евро (10 000 лв. преди) - не само за сделки в строителството, за всички сфери. А строителните услуги, материали и техника вече са толкова скъпи, че почти няма сделки под 5000 евро - дори банален ремонт на покрив или реновиране на баня излиза повече и следователно плащането не може да е в брой.
Освен това е нелепо да се предлага "пълна забрана" на кеша в строителството, при положение че властите не могат да контролират дори най-едрите разплащания по обществени поръчки за големи обекти като магистрали, ВиК и прочее. Емблематичен пример са изчезналите чували с милиони левове, платени на ръка като аванси за магистрала "Хемус".
Няма данни колко са глобените и какви са наложените досега наказания за непозволени плащания в брой в строителството. Министерството на финансите не е представило разчети какви допълнителни приходи очаква да донесе в държавната хазна предлаганата забрана на кеша.
Ситуацията много напомня на драмата с домашната ракия, за която министерството предложи абсурден и напълно ялов текст за забрана, после обясни, че критиците не били разбрали текста, а накрая обеща да се поправи.
Проектът за промени в Закона за хазарта, в който е вкарана и забраната за кешови разплащания в строителството, е на фаза обществено обсъждане. Срокът за представяне на становища изтича на 23 октомври.
Какво казва действащият закон
Ограниченията за плащане в брой важат за всяка сделка - между две фирми, между фирма и физическо лице, между еднолични търговци. Законът предвижда глоби за нарушителите - и за платеца, и за получателя на парите. За физически лица санкцията е 25% от сумата, а за юридически - 50%, като за повторни нарушения глобите се удвояват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #19
08:58 06.10.2026
2 Днеска само
08:59 06.10.2026
3 име
Коментиран от #21
09:00 06.10.2026
4 честен ционист
Коментиран от #22
09:01 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Даниел
Контрола трябва да е железен!
09:01 06.10.2026
7 така е
09:02 06.10.2026
8 Пич
Чисти пари не съществуват никъде по света, да четат Веспасиан!!!
Е......има и един нонсенс!!! Само бедните имат чисти пари, но те пък нямат пари!!!
09:03 06.10.2026
9 Георги
09:03 06.10.2026
10 14/88
09:03 06.10.2026
11 ремонт
Коментиран от #12
09:06 06.10.2026
12 радвай се
До коментар #11 от "ремонт":Радвай се, че не са се сетили всичките наеми да минават само през банка. Че тогава какъв вой ще настане....
Коментиран от #16
09:10 06.10.2026
13 ...
09:14 06.10.2026
14 Факти
09:15 06.10.2026
15 Георги
09:19 06.10.2026
16 ремонт
До коментар #12 от "радвай се":Не бе, просто се опитват да облекат в закони "Борба със сивата икономика", да отчетат дейност по въпроса. Иначе това е недоказуемо. Как ще докажат, че друг ми е шпакловал тавана, а не аз.
09:20 06.10.2026
17 Кукувица
09:22 06.10.2026
18 Един друг
Всички, които кандидатстват за държавна работа, трябва да бъдат тествани за интелигентност и компетентност. В противен случай ще продължаваме да се лутаме напразно.
09:23 06.10.2026
19 Оооо Пепи
До коментар #1 от "Трол":Заглавието на закона е "Закон За Защита на Държавата (от айдуците)". Закона си го има. Само трябва да се изтупа от 100 годишната прах от него.
09:29 06.10.2026
20 Петел
09:33 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ябълков
Коментиран от #24
09:36 06.10.2026
24 ааа има има
До коментар #23 от "Ябълков":Ресторантьорите и таксиметровите шофьори. А пък за зърнарите да не говорим.
09:41 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кико от Рико
09:58 06.10.2026
27 ШЕФА
10:42 06.10.2026