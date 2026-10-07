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Пожар спря рафинерията „Кардон“ във Венецуела
  Тема: Икономика

Пожар спря рафинерията „Кардон“ във Венецуела

7 Октомври, 2026 03:01, обновена 7 Октомври, 2026 03:03 388 0

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  • петролна индустрия

Газопровод в звеното за производство на газьол се е възпламенил. Част от служителите са били евакуирани, а един от източниците твърди, че огънят е овладян.

Пожар спря рафинерията „Кардон“ във Венецуела - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рафинерията „Кардон“ във Венецуела, втората по големина в страната, е спряла работа заради пожар в един от блоковете си, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника. Газопровод, преминаващ през частта на рафинерията, където се произвежда газьол, се е възпламенил.

Двама от източниците са заявили, че след инцидента е спряна цялата рафинерия. Трети източник също е потвърдил прекъсването на работата.

„Пожарът вече е овладян“, е заявил един от източниците.

Двама други източници са съобщили, че служителите са били евакуирани. В публикувани в социалните мрежи видеоклипове се виждат големи стълбове от пламъци и дим над съоръжението. Достоверността на кадрите не е потвърдена, но източници на Ройтерс също са съобщили за пламъци и дим в рафинерията.

Държавната петролна компания не е отговорила на запитване за състоянието на съоръжението. „Кардон“ има капацитет за преработка на 310 000 барела петрол дневно.

Източници: bta.bg


Венецуела
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