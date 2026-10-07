Пожар спря рафинерията „Кардон“ във Венецуела

Рафинерията „Кардон“ във Венецуела, втората по големина в страната, е спряла работа заради пожар в един от блоковете си, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника. Газопровод, преминаващ през частта на рафинерията, където се произвежда газьол, се е възпламенил.

Двама от източниците са заявили, че след инцидента е спряна цялата рафинерия. Трети източник също е потвърдил прекъсването на работата.

„Пожарът вече е овладян“, е заявил един от източниците.

Двама други източници са съобщили, че служителите са били евакуирани. В публикувани в социалните мрежи видеоклипове се виждат големи стълбове от пламъци и дим над съоръжението. Достоверността на кадрите не е потвърдена, но източници на Ройтерс също са съобщили за пламъци и дим в рафинерията.

Държавната петролна компания не е отговорила на запитване за състоянието на съоръжението. „Кардон“ има капацитет за преработка на 310 000 барела петрол дневно.

Източници: bta.bg