Изнасяме ли плодородна почва от Добруджа към Румъния?

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Няма потвърдени данни, че плодородна почва от изкопите за ветрогенератори в Добруджа е изнасяна към Румъния. Твърдението се появява на фона на реален спор за начина, по който се съхранява и използва хумусният слой при строителството на ветропаркове. Публично достъпните документи и резултатите от проверки показват нарушения и липса на яснота за съдбата на част от почвата, но не посочват трансграничен транспорт.

Най-конкретните данни са свързани с проекта за ветрогенератори „Кремена–Тригорци“ край Балчик. Той предвижда 15 турбини с максимална височина до 210 метра. По информация, предоставена от Регионалната дирекция по горите във Варна, проверка е установила унищожаване на хумусен пласт върху около 5 декара. На други два участъка е констатирано отнемане на почвения слой – единият е с площ около 2,75 декара, а другият е с дължина приблизително 430 метра и широчина 5 метра, или около 2,15 декара.

Това означава, че общо около 4,9 декара са засегнати от установено отнемане на хумус, отделно от посочените около 5 декара, при които е отчетено унищожаване на слоя. Проверката е установила още следи от механизирана техника, избутване на земни маси и увреждане на растителност. В наличната информация обаче не се посочва почвата да е товарена и превозвана към Румъния, нито се назовава получател или маршрут.

Какво изискват проектите

Решенията и проектите за ветрогенератори в района предвиждат хумусният слой да бъде отделен от строителните площадки и временно съхраняван. След това той трябва да се използва за рекултивация на засегнатите терени. За изкопаната земна маса са предвидени обратни насипи около фундаментите, възстановяване на кабелни трасета, вертикална планировка и други дейности по възстановяване на терена.

В решение на РИОСВ–Варна изрично е записано, че хумусният слой трябва да се събере и да се използва за рекултивация на обекта или на други обекти в района. Документът изисква и площадки за временно съхранение на отделения хумус и изкопаните земни маси, както и последващо почистване и възстановяване на временно засегнатите земеделски земи.

Какво е доказано и какво остава без отговор

Доказани чрез проверка са случаи на отнемане и унищожаване на хумусен пласт при конкретен проект. Не е доказано обаче, че тази почва е изнесена към Румъния. Не са публикувани данни за кантарни бележки, транспортни документи, договор с румънски получател или проверка на граничен пункт, които да потвърдят такъв износ. Не е изяснено и дали отнетият хумус ще бъде използван за предвидената рекултивация.

Темата остава част от по-широкия спор за изграждането на ветрогенератори върху земеделски земи в Добруджа. При протест в Добрич Владимир Калчев заяви: „Протестът е за опазване и съхранение на плодородната българска земя за бъдещите поколения“.

Към наличните публични данни най-точният отговор е: има установени нарушения, свързани с хумусния слой, но няма потвърждение, че плодородна почва от изкопите е изнесена към Румъния. За да бъде доказано подобно твърдение, са необходими официални документи за превоз, получател и количество или резултати от проверка на компетентните институции.

Източници: БТА, Фактчек.бг, Агора Добрич