WSJ: Гилфойл се хвалела с платени от гърци полети

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Посланичката на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл се е хвалела, че гръцки бизнесмени плащат пътуванията ѝ с частни самолети. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на аудиозапис и разговори с хора, присъствали на срещата.

Разговорът се е състоял през януари 2026 г. по време на Световния икономически форум в Давос. По данни на изданието Гилфойл е разказала, че е пътувала до форума с частен самолет заедно с Александрос Ексархоу, главен изпълнителен директор на гръцката строителна и енергийна група Aktor. В разговора тя го е нарекла „своя човек“.

Посланичката е споменала и планирано пътуване до Париж с частен самолет на корабния магнат Николаос Цакос. Поводът е бил модно събитие на съпругата му, според информацията на WSJ. Вестникът представя тези твърдения като част от по-широки въпроси около отношенията на Гилфойл с гръцки предприемачи и възможното приемане на облаги.

Връзката с Aktor

По-ранно разследване на американския вестник постави под внимание ролята на Христос Марафатсос, лобист на Aktor, който често е придружавал Гилфойл на официални срещи. Става дума за разговори с представители на правителства в Югоизточна Европа, включително при обсъждане на енергийни сделки и доставки на американски втечнен природен газ.

Според данни, цитирани от WSJ, Aktor е плащала на Марафатсос 160 000 долара до юни 2026 г. за установяване на контакти с Белия дом, Държавния департамент и Министерството на енергетиката на САЩ. Компанията и нейният ръководител Ексархоу отричат да са използвали Гилфойл неправомерно.

Вашингтон започна проверка

Службата на генералния инспектор на Държавния департамент разследва Гилфойл и посолството в Атина, потвърдиха пред NBC News двама източници, запознати с решението. Проверяват се използването на частни самолети и хеликоптери, приемането на подаръци и близките отношения с енергийна и строителна компания.

Държавният секретар Марко Рубио отказа да коментира случая при посещението си в Гърция. Пред Associated Press той заяви само, че американското посолство в Атина „върши страхотна работа“.

На 10 октомври членът на Камарата на представителите Грегъри Мийкс поиска незабавно разследване и изслушване на Гилфойл пред Комисията по външни работи. Демократи от Сената и Камарата настояват да се изясни дали посланичката е използвала служебната си позиция в полза на частни компании.

Посолството на САЩ отхвърля обвиненията. В изявление, цитирано от американски медии, се казва: „Всяко внушение, че тя е действала извън етичните правила, е категорично невярно.“ Към момента няма публично съобщение за окончателни изводи от проверката.

Източници: g4media.ro, apnews.com, nbclosangeles.com