Русенска следа в историята на черното тото

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В историята на българския футбол русенската следа в уговорените мачове и черните каси минава през два различни периода. Първият е свързан с „Дунав“, който през 1973 г. е изваден от елитната „А“ група заедно с „Черноморец“ (Бургас). Вторият идва две десетилетия по-късно, когато „Раковски“ (Русе) губи директното си влизане в елита след поредица от необичайни резултати.

Според данни, публикувани от „24 часа“, санкцията срещу „Дунав“ е наложена заради установени нарушения и отклонени средства в извънсчетоводна каса. За периода 1971–1973 г. сумата за двата извадени отборa е над 70 000 лева. Наказанието засяга и други клубове от страната, но русенският тим е сред най-известните случаи от онзи период.

Черна каса за връщането на „Дунав“

Следващият епизод е от периода 1983–1986 г. Тогава в „Дунав“ е събирана черна каса с над 100 000 лева за връщането на отбора в елита. С тези средства са привличани футболисти от София, на които са предлагани високи възнаграждения. Сред хората, посочвани във връзка с аферата, е и Аспарух Никодимов.

Случаят обаче не завършва с тежки последици за участниците. Публикации за историята на черните каси в българския футбол посочват, че аферата около „Дунав“ приключва без реални санкции, въпреки размера на средствата и целта, за която са били събирани.

Мачовете, които променят съдбата на „Раковски“

През 1995 г. русенският „Раковски“ се изправя в задочна битка със „Спартак“ (Варна) за директно класиране в „А“ група. В последния кръг варненският отбор се нуждае от голяма победа срещу „Лесичери“ и печели с 18:0. Срещата започва с 28 минути закъснение, което предизвиква съмнения, че домакините са изчаквали резултата от мача на „Раковски“.

Българският футболен съюз анулира двубоя и нарежда преиграване. При втория мач „Лесичери“ пристига с 10 футболисти, а 11-ият състезател се присъединява по-късно. „Спартак“ отново печели, този път с 15:0. В крайното подреждане варненци получават директна промоция, а „Раковски“ е изпратен на бараж. Данните за двата мача са описани в „24 часа“ и в спортни публикации за историята на русенския клуб.

Тези случаи не са идентични: при „Дунав“ става дума за черна каса и нерегламентирано финансиране, докато при „Раковски“ спорът е около съмнителни резултати и начина, по който те влияят върху класирането. Общото е намесата на фактори извън нормалното спортно състезание.

Години по-късно Калоян Стоянов-Цимбика, коментирайки намерението си да разкаже за подобни истории, заявява: „Ще бъде много интересна за читателите на криминални романи“. Книгата така и не излиза, но русенските епизоди остават сред най-показателните примери за сенчестата страна на българския футбол.

Източници: 24chasa.bg, dunavmost.com, topsport.bg