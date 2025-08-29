Тайнствен бос отмъщава на „Наглите“ и брои 1 млн. евро за екзекуциите им?

Тайнствен подземен бос с огромни финансови възможности, който е бил жертва на „Наглите“, финансира кърваво отмъщение за изтезанията си. По тази линия е елиминиран и бившият съветник на ДАНС Алексей Петров, пише в. „Уикенд“, като се позовава на източник от разследването.
Според него изчезналите мистериозно Йожи, Културиста и Релето са убити, като за мократа поръчка килърите получили 400 000 евро. За екзекуцията на Трактора същият бос е платил 500 000 евро.
„Сметката дотук е близо 1 милион евро. Вече знаем и кой е поръчителят на наказателната акция, започнала още с убийството на Кирил Кирилов – Киро Шкафа, застрелян пред блока си на 24 март 2012 година. Убиха го килъри на същия поръчител, който на 16 август изпрати наемник да ликвидира с хидрошокови куршуми и Алексей Петров“, разкрива той пред вестника.
„Тракторът е трофея, който трябва да подскаже на похитителите, че няма да има милост за зверствата, които са сторили. Щом биг босът им бе покосен въпреки охраната си и мерките за сигурност, какво остава за Културиста, Релето и Йожи – от 2 години им беше ясно, че са пътници. Те смятаха, че ще им се размине, но се заблудиха“, коментира още криминалистът.
Той подсказва и интересна връзка н „Наглите“ с мистериозно загиналия на 31 юли 2021 година Антон Петров – Хамстера. Именно в неговия дом при полицията открива в чанта на жена му банкнота от 100 лева, която е белязана при даване на откуп на една от жертвите на зловещата банда.
Хамстера прекарва 11 месеца по арестите, но белязаната банкнота се оказва недостатъчна, за да получи присъда и да бъде тикнат зад решетките за дълго. Хамстера загина в Рила при офроуд с джипа си в района на Илийна река над с. Пастра.
1 очевидец
ГЕРБ: Споко. Ще ви пострОим нова спортна зала за 40 милиона, която впоследствие ще набъбне до 100 и ще стои неизползваема, защото трябва да крадем пари отнякъде.
22:04 29.08.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. И НАКРАЯ
ЕДНА ПРОТИВОТАНКОВА МИНА 8 КИЛА ТРОТОЛ И ЗА ТАЙНСТВЕНИЯ БОС И БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ОЩЕ ПО ЧИСТА:))
..... БЕЗПЛАТНА МИНА :)
22:07 29.08.2025
3 Хе Хе
22:07 29.08.2025
4 Факт
Коментиран от #13
22:08 29.08.2025
5 МВР Банкя
22:09 29.08.2025
6 мнение
Коментиран от #15
22:13 29.08.2025
7 пешо
Коментиран от #14
22:14 29.08.2025
8 Петър
22:16 29.08.2025
9 Копипасте
22:18 29.08.2025
10 123456
22:22 29.08.2025
11 Никой
Едва сега да си отмъстят. Нещо не е ясно - жалко за тези събития - това го нямаше - поне това - при социализма.
В каква гадна и неприятна среда живеем.
Дано да се разминем с гангстерски игри.
22:29 29.08.2025
12 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #19
22:33 29.08.2025
13 Нц.....
До коментар #4 от "Факт":Най големите му ьабърквания бяха с Израел ! Повече няма да кажа !
22:34 29.08.2025
14 зашката
До коментар #7 от "пешо":дал са го мачиле
22:35 29.08.2025
15 Пилотът Гошу
До коментар #6 от "мнение":Такива пари много рядко можеш да похарчиш.
22:38 29.08.2025
16 На този "тайнствения"...
22:53 29.08.2025
17 фен
22:53 29.08.2025
18 Сатана Z
22:55 29.08.2025
19 Джо
До коментар #12 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Само Брендо съвпада с измислиците тук.А трофеят е главата на Доган,но преди него е Филчев.
22:58 29.08.2025
20 Факт
23:15 29.08.2025
21 Пешо
23:26 29.08.2025
22 Кайма за
23:30 29.08.2025