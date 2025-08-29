Новини
Тайнствен бос отмъщава на „Наглите“ и брои 1 млн. евро за екзекуциите им?

29 Август, 2025 22:02 3 754 22

  • наглите-
  • убийство-
  • отмъщение-
  • алексей петров

Подземен играч с огромни ресурси е поръчал разстрела на Трактора, Йожи, Културиста и Релето като възмездие за отвличанията и изтезанията на бандата

Тайнствен бос отмъщава на „Наглите“ и брои 1 млн. евро за екзекуциите им? - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Тайнствен подземен бос с огромни финансови възможности, който е бил жертва на „Наглите“, финансира кърваво отмъщение за изтезанията си. По тази линия е елиминиран и бившият съветник на ДАНС Алексей Петров, пише в. „Уикенд“, като се позовава на източник от разследването.

Според него изчезналите мистериозно Йожи, Културиста и Релето са убити, като за мократа поръчка килърите получили 400 000 евро. За екзекуцията на Трактора същият бос е платил 500 000 евро.

„Сметката дотук е близо 1 милион евро. Вече знаем и кой е поръчителят на наказателната акция, започнала още с убийството на Кирил Кирилов – Киро Шкафа, застрелян пред блока си на 24 март 2012 година. Убиха го килъри на същия поръчител, който на 16 август изпрати наемник да ликвидира с хидрошокови куршуми и Алексей Петров“, разкрива той пред вестника.

„Тракторът е трофея, който трябва да подскаже на похитителите, че няма да има милост за зверствата, които са сторили. Щом биг босът им бе покосен въпреки охраната си и мерките за сигурност, какво остава за Културиста, Релето и Йожи – от 2 години им беше ясно, че са пътници. Те смятаха, че ще им се размине, но се заблудиха“, коментира още криминалистът.

Той подсказва и интересна връзка н „Наглите“ с мистериозно загиналия на 31 юли 2021 година Антон Петров – Хамстера. Именно в неговия дом при полицията открива в чанта на жена му банкнота от 100 лева, която е белязана при даване на откуп на една от жертвите на зловещата банда.

Хамстера прекарва 11 месеца по арестите, но белязаната банкнота се оказва недостатъчна, за да получи присъда и да бъде тикнат зад решетките за дълго. Хамстера загина в Рила при офроуд с джипа си в района на Илийна река над с. Пастра.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    68 7 Отговор
    Хората: Нямаме вода. Не се живее...
    ГЕРБ: Споко. Ще ви пострОим нова спортна зала за 40 милиона, която впоследствие ще набъбне до 100 и ще стои неизползваема, защото трябва да крадем пари отнякъде.

    22:04 29.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    48 2 Отговор
    ЧУДЕСНО , ДА ГИ ИЗБИЯТ ВСИЧКИТЕ
    .. И НАКРАЯ
    ЕДНА ПРОТИВОТАНКОВА МИНА 8 КИЛА ТРОТОЛ И ЗА ТАЙНСТВЕНИЯ БОС И БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ОЩЕ ПО ЧИСТА:))
    ..... БЕЗПЛАТНА МИНА :)

    22:07 29.08.2025

  • 3 Хе Хе

    22 4 Отговор
    Смешковци. Една баба пред блока е по добра от 50000 туби с лой и по една фуражк

    22:07 29.08.2025

  • 4 Факт

    45 6 Отговор
    Ал.петров трактора е псевдоним,името му е Хасан Омеров,помак,неграмотен и отявлен престъпник,обслужваше интересите на Анкара и Москва

    Коментиран от #13

    22:08 29.08.2025

  • 5 МВР Банкя

    27 4 Отговор
    Таен ли……, ами не са ли боко и цецо сред първите заподозряни. Бил “отвличан” малко романтика от бившата кука за пред пресата….

    22:09 29.08.2025

  • 6 мнение

    21 13 Отговор
    Хората са избягали някъде в чужбина и са започнали начисто. Много им изнася да ги обявят за мъртви и никой да не ги търси. Парици скътани имат и си живуркат някъде спокойно. На криминалистите също им изнася да ги обявят за мъртви и да не полагат повече усилия. Всички печелят.

    Коментиран от #15

    22:13 29.08.2025

  • 7 пешо

    30 5 Отговор
    боса е тиквата

    Коментиран от #14

    22:14 29.08.2025

  • 8 Петър

    13 12 Отговор
    Това са фантазии и измислици на мисирките.. Тракторът няма нищо общо със случая.

    22:16 29.08.2025

  • 9 Копипасте

    25 1 Отговор
    Тайнствен бос с много милиони!? Стига бе, колко да е тайнствен! Не знам кой е и ми е все тая кой е, но който трябва да знае - той знае!

    22:18 29.08.2025

  • 10 123456

    14 2 Отговор
    еееее, тва ако е вярно , свещ ще палим ....!

    22:22 29.08.2025

  • 11 Никой

    15 3 Отговор
    Че кой е отвличал тайнствен бос - това са измислици - тези ги разкриха още преди 20 години сигурно минаха.

    Едва сега да си отмъстят. Нещо не е ясно - жалко за тези събития - това го нямаше - поне това - при социализма.

    В каква гадна и неприятна среда живеем.

    Дано да се разминем с гангстерски игри.

    22:29 29.08.2025

  • 12 Пешо Волгата - 4 хилядник

    23 0 Отговор
    Не е точно така. Става въпрос за роднина, на влиятелен човек от ъндърграунда, който беше отвлечен от "Наглите". Бъдете сигурни, че никой от тези престъпници няма да оцелее. "Трактора" формално нямаше отношение към бандата за отвличания, но те му се отчитаха , за да получат разрешение за престъпленията си. Не забравяйте какъв беше Алексей Петров- рекетьор, изнудвач и в тази област нищо не ставаше без неговото одобрение. Полицията е наясно с това, какво се случва, но не може да обвини поръчителя, по простата причина, че няма желаещи да свидетелстват. В крайна сметка, никой няма да си рискува живота, заради тези боклуци.

    Коментиран от #19

    22:33 29.08.2025

  • 13 Нц.....

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Най големите му ьабърквания бяха с Израел ! Повече няма да кажа !

    22:34 29.08.2025

  • 14 зашката

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "пешо":

    дал са го мачиле

    22:35 29.08.2025

  • 15 Пилотът Гошу

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "мнение":

    Такива пари много рядко можеш да похарчиш.

    22:38 29.08.2025

  • 16 На този "тайнствения"...

    13 0 Отговор
    Веднага да му се присъди орден "Стара планина".

    22:53 29.08.2025

  • 17 фен

    7 1 Отговор
    Кой знае дали истината някога ще излезе наяве. Но предположението може да се ползва като сюжет за криминален роман и който има талант, може да го развие във версия граф Монте Кристо, отмъщението на миледи Кларик, Скарамуш и пр., литературата е пълна с такива истории.

    22:53 29.08.2025

  • 18 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Абе,защо не се запишете защо Боко Тиквата хариза Вазовските заводи в Сопот точно на РИЙХметал?

    22:55 29.08.2025

  • 19 Джо

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Само Брендо съвпада с измислиците тук.А трофеят е главата на Доган,но преди него е Филчев.

    22:58 29.08.2025

  • 20 Факт

    1 8 Отговор
    Едва ли има такъв човек да извади в брой милион евро!

    23:15 29.08.2025

  • 21 Пешо

    5 0 Отговор
    А дано се избият едни-други, мръсна измет

    23:26 29.08.2025

  • 22 Кайма за

    3 0 Отговор
    Прасенца ще има...

    23:30 29.08.2025