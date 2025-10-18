Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн спечели голямото дерби в Бундеслигата

Байерн спечели голямото дерби в Бундеслигата

18 Октомври, 2025 21:41 593 1

  • бундеслига-
  • байерн-
  • байерн мюнхен-
  • борусия дортмунд

Байерн събра 21 точки и увеличи преднината си на върха във временното класиране

Байерн спечели голямото дерби в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шампионът Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд с 2:1 като домакин в среща от седмия кръг в германското футболно първенство, предаде БТА.

Байерн събра 21 точки и увеличи преднината си на върха във временното класиране на 5 пред втория РБ Лайпциг, който има 16. Борусия Дортмунд допусна първа загуба за сезона в Бундеслигата и отстъпи на четвърта позиция с 14 точки, колкото има и петият Байер Леверкузен.

Домакините поведоха в 22-ата минута, когато Йозуа Кимих с чудесно центриране от ъглов удар прати топката в наказателното поле и Хари Кейн надскочи бранителите на Борусия, за да реализира с глава за 1:0. Майкъл Олисе удари греда за Байерн в 36-ата минута, а четири по-късно Луис Диас и впоследствие Кимих също не успяха да се разпишат, след като вратарят на гостите Грегор Кобел се намеси навреме.

Борусия Дортмунд бе близо до изравнително попадение в 49-ата минута след удар с глава на Юлиан Риерсон, а в 65-ата и Карим Адейеми пропусна шанс за гостите.

Байерн Мюнхен стигна до второто си попадение в 79-ата минута, когато Майкъл Олисе се възползва от грешка в защитата на съперника и отбеляза за 2:0, а малко след влизането си от резервната скамейка Юлиан Бранд намали изоставането на тима от Дортмунд на 1:2 в 84-ата минута, оползотворявайки отличен пас от Риерсон. В петата минута на добавеното време Кобел предотврати трети гол във вратата си след изстрел на Луис Диас.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Второто полувреме няма нищо общо с първото, където Дортмунд нищо не игра. Кейн направи изключителен мач, но за това трябва да сте го гледали. Игра като полузащитник и раздаваше великолепни пасове. Отделно борби за топки. Второто полувреме примерно имаше към 10-ина нарушения срещу него.

    21:52 18.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ