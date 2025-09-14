Новини
Спорт »
Световен футбол »
Убедителен успех на Наполи с 3:1 във Флоренция

Убедителен успех на Наполи с 3:1 във Флоренция

14 Септември, 2025 10:54 319 0

  • калчо-
  • наполи-
  • фиорентина-
  • кевин де бройне

Неаполитанците запазиха лидерската си позиция с пълен актив от точки

Убедителен успех на Наполи с 3:1 във Флоренция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Наполи продължи перфектния си старт през новия сезон, след като надигра Фиорентина с 3:1 като гост в мач от третия кръг на Серия А.

Така неаполитанците запазиха лидерската позиция с пълен актив от точки и затвърдиха отличната си серия срещу „виолетовите“. Срещата започна кошмарно за домакините. Още в 3-ата минута нарушение на Пиетро Комуцо срещу Ангиса бе преразгледано с ВАР и съдията посочи бялата точка. Кевин Де Бройне бе безкомпромисен и откри резултата за 0:1. Само 11 минути по-късно новото попълнение Расмус Хойлунд се възползва от перфектна асистенция на Леонардо Спинацола и отбеляза първия си гол за Наполи – 0:2. След почивката „адзурите“ продължиха да доминират.

В 51-ата минута защитникът Сам Бойкема реализира дебютното си попадение със силен удар отблизо след изпълнение на корнер – 0:3. Фиорентина все пак намери сили за отговор. В 79-ата минута Лука Раниери намали резултата, след като се възползва от изчистена топка отново при статично положение. До края домакините опитаха натиск, но Давид Де Хеа и компания не позволиха обрат. Наполи запазва първото място с максималните 9 точки от три мача, докато Фиорентина на Стефано Пиоли остава на 13-а позиция с едва 2 пункта и регистрира първа загуба за сезона.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ