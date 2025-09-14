Убедителен успех на Наполи с 3:1 във Флоренция

Наполи продължи перфектния си старт през новия сезон, след като надигра Фиорентина с 3:1 като гост в мач от третия кръг на Серия А.

Така неаполитанците запазиха лидерската позиция с пълен актив от точки и затвърдиха отличната си серия срещу „виолетовите“. Срещата започна кошмарно за домакините. Още в 3-ата минута нарушение на Пиетро Комуцо срещу Ангиса бе преразгледано с ВАР и съдията посочи бялата точка. Кевин Де Бройне бе безкомпромисен и откри резултата за 0:1. Само 11 минути по-късно новото попълнение Расмус Хойлунд се възползва от перфектна асистенция на Леонардо Спинацола и отбеляза първия си гол за Наполи – 0:2. След почивката „адзурите“ продължиха да доминират.

В 51-ата минута защитникът Сам Бойкема реализира дебютното си попадение със силен удар отблизо след изпълнение на корнер – 0:3. Фиорентина все пак намери сили за отговор. В 79-ата минута Лука Раниери намали резултата, след като се възползва от изчистена топка отново при статично положение. До края домакините опитаха натиск, но Давид Де Хеа и компания не позволиха обрат. Наполи запазва първото място с максималните 9 точки от три мача, докато Фиорентина на Стефано Пиоли остава на 13-а позиция с едва 2 пункта и регистрира първа загуба за сезона.