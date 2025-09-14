Конте: Де Бройне е гений

Три мача, три победи. Почивката за националните отбори не е променила ритъма на Наполи, който продължава с убедителни резултати и води класирането в Серия А. Победата с 3:1 над Фиорентина на стадион “Артемио Франки” успя да създаде усмивка дори на Антонио Конте – треньор, известен с постоянните си изисквания за максимална концентрация.

„Искаме да продължим да растем, като вдигаме летвата все по-високо. В началото сме, включихме доста нови футболисти, защото трябваше да запълним състава. Логично е основата от миналия сезон да запази манталитета си, а новите да се адаптират. Имаме нужда от всички – за настоящето и бъдещето на Наполи. Радва ме, че дебютите бяха успешни“, заяви Конте след мача.

Кевин Де Бройне отново показа класа и с екипа на „адзурите“, след като блесна и с националния тим. Срещу Фиорентина белгиецът изглеждаше още по-уверен в колективната игра, като реализира и гол от дузпа. „Опитахме се да намерим точната позиция за него. Един добър треньор трябва да поставя най-добрите в условията, в които да разгърнат качествата си. Миналия сезон Мактоминей, Лоботка и Ангиса бяха фундаментални. При идването на Кевин можеше да се предположи, че някой ще остане извън състава. Но ролята, която му определихме, е перфектна за него – обича да играе с топката, а така му даваме и свобода на движение, без да оставяме съперниците с ясен ориентир“, обясни Конте.

Наполи впечатли и с агресивния си висок пресинг, който затрудни сериозно Фиорентина. „Още миналия сезон държахме линията високо, макар че тогава не личеше толкова. Разбира се, има рискове, защото оставяме 50 метра пространство зад защитата, но това пречи на противниците да развият играта си. Затова постоянно ги натискам – и на терена, и по време на видеоанализите“, подчерта Конте. В края на интервюто треньорът трябваше да даде по едно определение за някои свои играчи: „Хойлунд е млад и обещаващ. Де Бройне е гений – работим върху нова роля за него, защото вижда неща, които другите не виждат. В Шампионската лига ще бъдем като ученици, които се учат от майсторите, но се надяваме да ги надминем. Трябва да останем концентрирани до края“.

Все пак Конте не пропусна да отправи и критика: „Ако трябва да намеря нещо, което не ми хареса, това беше финалът на мача. За играчите съм като по-голям брат или баща – те знаят кои са позитивите и върху какво трябва да работят, ако искаме да продължим да създаваме проблеми на съперниците.“

За разговори за Скудето обаче – време има.