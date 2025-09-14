Мбапе: Чувствам се много комфортно в Реал

Новини
14 Септември, 2025 12:21 392 0

Реал Мадрид води в класирането на Ла Лига с 12 точки

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори след визитата срещу Реал Сосиедад (2:1) в 4-ия кръг на испанското първенство, предаде БТА.

„Знаехме, че това ще бъде труден мач и тест за това на какво ниво сме на този етап от сезона. Започнахме мача много добре, след което получихме червен картон, което промени малко ситуацията, но издържахме. Връщаме се в Мадрид с три точки и първо място в таблицата“, цитира Мбапе пресслужбата на Реал.

Футболистът коментира и гола и асистенцията си в този мач: „Важно е за мен винаги да бъда полезен на отбора. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за клуба и феновете. Сега вкарах по типичния си начин, но без съотборниците ми нямаше да мога да покажа най-добрите си качества. Чувствам се много комфортно в този отбор“.

Реал Мадрид води в класирането на Ла Лига с 12 точки.


