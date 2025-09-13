Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид спечели срещу Реал Сосиедад с десет души

13 Септември, 2025 20:01 590 0

Във вторник Реал Мадрид посреща Марсилия в първия кръг на Шампионската лига

Реал Мадрид спечели срещу Реал Сосиедад с десет души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Реал Мадрид спечели изключително ценна победа над Реал Сосиедад с 2:1 в Сан Себастиан. Успехът е ценен, защото тимът на Шаби Алонсо игра в две/трети от мача с десет души на терена, след като бе изгонен с директен червен картон централния защитник Дийн Хаусен, предаде БТА.

Преди това Килиан Мбапе отново затвърди чудесната си форма, след като избяга от защитата на домакините от Сан Себастиан и откри резултата за Реал в 12-ата минута. Турският национал Арда Гюлер направи 2:0 в последната минута на първата част, когато тимът вече бе останал с десет души на терена. Гюлер вкара и във втората минута на мача, но тогава попадението не бе зачетено заради положение на засади.

Кралския клуб страда след почивката, но Реал Сосиедад стигна само до едно попадение чрез национала Микел Оярсабал от дузпа в 56-ата минута.

Така Реал има пълен актив в Ла Лига от 12 точки от 4 мача и е едноличен лидер в класирането. Реал Сосиедад е едва на 17-а позиция с две точки от четири срещи.

Във вторник Реал Мадрид посреща Олимпик Марсилия в първия кръг на Шампионската лига.


Испания
