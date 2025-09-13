Лоша новина за Барселона: Гави може да отсъства два месеца

Полузащитникът на Барселона Гави може да отсъства до шест седмици поради контузия, съобщи Marca, предаде БТА.

Според източника, 21-годишният испанец има проблеми с дясното коляно. Това обаче не е рецидив на разкъсването на кръстните връзки, което той получи през 2023 г. Играчът ще се подложи на консервативно лечение, а следващата седмица ще премине допълнителни медицински прегледи, за да се оцени по-точно състоянието му.

Гави игра в два мача този сезон и направи една асистенция. След това пропусна мача срещу Райо Валекано и мачовете на испанския национален отбор в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.