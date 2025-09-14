Новини
Атлетико пречупи Виляреал и записа първа победа в Ла Лига

14 Септември, 2025 11:17 495 0

След успеха мадридчани са девети в класирането с 5 точки, докато Виляреал остава четвърти

Атлетико пречупи Виляреал и записа първа победа в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев

Атлетико Мадрид постигна първата си победа за сезона, надделявайки с 2:0 над Виляреал на „Метрополитано“.

Освен че записаха суха мрежа за пръв път в кампанията, „дюшекчиите“ сложиха край и на впечатляващата серия на съперника – десет поредни мача в първенството без загуба. Домакините отвориха резултата още в 9-ата минута. Серхи Кардона върна неточен пас назад, Хулиан Алварес пресече топката и подаде към Пабло Бариос, който хладнокръвно реализира за 1:0.

Виляреал можеше да изравни в края на полувремето, но удар на Никола Пепе срещна гредата. След почивката Атлетико удвои аванса си бързо. В 52-ата минута Маркос Йоренте проби по десния фланг и центрира отлично към новото попълнение Николас Гонзалес.

Аржентинецът се разписа с глава в първия си мач за клуба – 2:0. До последния съдийски сигнал Атлетико контролираше мача и не позволи на гостите да се върнат в него. Това бе първата суха мрежа на тима за сезона и шести пореден двубой без поражение срещу „жълтата подводница“. След успеха мадридчани са девети в класирането с 5 точки, докато Виляреал остава четвърти със 7.


Испания
