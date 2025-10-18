Новини
Футболистите от Ла Лига протестират заради решението за провеждане на мач в САЩ

18 Октомври, 2025 18:01 504 0

Футболистите на Барселона и Виляреал, чиито отбори трябва да се срещнат в Маями на 20 декември, бяха изключени от инициативата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Състезателите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на повечето мачове този уикенд заради решението на ръководството на лигата да проведе мач в САЩ през декември, съобщиха Асоциацията на испанските футболисти, цитирани от агенция "Ройтерс", предаде БТА.

Играчите на Овиедо и Еспаньол стояха неподвижно през първите 15 секунди от сблъсъка си в Ла Лига в петък вечер по време на първия протест, настоявайки за по-голяма прозрачност и диалог от футболните власти.

Футболистите на Барселона и Виляреал, чиито отбори трябва да се срещнат в Маями на 20 декември, бяха изключени от инициативата, "за да се избегне тълкуването на протестните действия като възможна мярка срещу който и да е клуб", заявиха от синдиката на футболистите.

"С оглед на постоянните откази и нереалистичните предложения на Ла Лига, Асоциацията на испанските футболисти категорично отхвърля проект, който няма одобрението на основните действащи лица в нашия спорт“, се казва в изявление на асоциацията.

По-рано този месец от Ла Лига потвърдиха, че гостуването на Барселона срещу Виляреал ще се проведе в Маями (САЩ), след неохотното одобрение на европейския футболен орган УЕФА. Реал Мадрид се противопостави на решението през август, заявявайки, че то може да подкопае конкурентния баланс във футбола. Президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан защити в четвъртък решението за преместване на мача, наричайки го "награда за феновете".

От Асоциацията на испанските футболисти обаче заявиха, че искат ръководството на лигата да споделя информация, да се анализират "изключителните характеристики на проекта" и да отговори на нуждите и притесненията на играчите.


