Държавата отпусна 2 млн. лева на ЦСКА

15 Септември, 2025 14:29 420 3

  • цска-
  • зала-
  • спорт

Ремонтът е извършен за около 40 дни, като целта е съоръжението да бъде готово за подготовка на учениците и състезателите от 15 септември

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Спортния комплекс на 4-и километър в София е изградена изцяло нова зала по борба за нуждите на двата клуба на ЦСКА. Средствата за реконструкцията – 2 млн. лева – бяха отпуснати от правителството в началото на август и вече са инвестирани в модернизацията на спортната база.

Ремонтът е извършен за около 40 дни, като целта е съоръжението да бъде готово за подготовка на учениците и състезателите от 15 септември.

Основни дейности по реконструкцията:

Ремонтирани са близо 5000 кв.м покривни площи на лекоатлетическата писта, боксовите, самбо и фехтовални зали.

Превърната е правата писта в нова зала за борба с площ около 1000 кв.м.

Изградени са четири тепиха, фитнес зала, две съблекални, душове и санитарни помещения, както и треньорски стаи.

Подменени са електро- и ВиК инсталациите, всички прозорци и врати, направена е пълна изолация на залата.

Съблекалните са оборудвани с нови шкафчета и пейки, всяка баня разполага с по шест душа.

Реновирани са входното пространство и прилежащата площадка.

С отпуснатите средства от правителството е възстановено пълноценното функциониране на спортния комплекс. Създадена е модерна и безопасна спортна среда, която да осигурява съвременни условия за подготовка на състезателите по борба и учениците от спортното училище.

Новата спортна зала ще даде възможност на спортната инфраструктура в комплекс Диана да се използва само от националните гарнитури.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 ЦСКА

    2 1 Отговор
    държавен клуб ли са, че държавата плаща!?

    14:40 15.09.2025

  • 2 Левски 1914

    3 1 Отговор
    Е те ощетиха държавата с 30 и няколко милиона лева и сега им дават още. Те хората са казали - не е луд тоя дето яде баницата, а тоя дето му я дава.

    14:40 15.09.2025

  • 3 Чорба каша

    1 0 Отговор
    Това са средства по плановете на военното министерство за превъоръжаване и модернизация.

    14:44 15.09.2025

