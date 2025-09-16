Новини
Никола Цолов официално ще кара във Формула 2

16 Септември, 2025 16:45

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • спорт

Наскоро българинът стана вицешампион във Формула 3 със същия екип, а двете страни успяха да спечелят и Формула 4 в близкото минало

Във вторник официално беше обявено, че Никола Цолов ще продължи във Формула 2 през 2026 г. Той обаче няма да смени отбора си и ще продължи да се състезава с Кампос Рейсинг.

Досега Цолов прекара общо три сезона в поддържащия шампионат и спечели общо пет победи- повече от всеки друг участник в историята на шампионата.

Две от тези победи бяха с Кампос Рейсинг през сезон 2025. Той добави още четири подиума през изминалата кампания. В крайна сметка Никола Цолов завърши на второ място в шампионата при пилотите.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 11 Отговор
    Колето с Тротинетката!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    16:50 16.09.2025

  • 2 Браво

    20 1 Отговор
    Успех момче! Пожелавам ти догодина Ф1.

    16:51 16.09.2025

  • 3 Супер !

    15 1 Отговор
    Само напред !

    16:51 16.09.2025

  • 4 Патриот

    14 1 Отговор
    Браво, момче! Ти си бъдещия шампион във Формула 1!!!

    Коментиран от #5

    16:55 16.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гого

    12 0 Отговор
    Това е новината на деня! Браво, напълно го заслужава повишението!
    Още по-хубаво, че пак ще е в отбора на Кампос!

    17:01 16.09.2025

  • 8 От тоя мухльо

    1 11 Отговор
    нищо не става.🐀

    17:03 16.09.2025

  • 9 Тома

    10 0 Отговор
    Браво но трябва да даде малко уроци на българите защото един папардак с ламборджини вчера направи меле във Варна

    17:06 16.09.2025

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    УСПЕХ И МНОГО КЪСМЕТ. ❤️💯❤️

    17:38 16.09.2025

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    УСПЕХ И МНОГО КЪСМЕТ. ❤️💯❤️

    17:39 16.09.2025

  • 12 БРАВО

    0 0 Отговор
    ИСТИНСКИ ГЕРОЙ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МУТРИТЕ И КАЛИНКИТЕ. БРАВО ,НИНОЛА !!!

    17:41 16.09.2025

