Никола Цолов официално ще кара във Формула 2

Във вторник официално беше обявено, че Никола Цолов ще продължи във Формула 2 през 2026 г. Той обаче няма да смени отбора си и ще продължи да се състезава с Кампос Рейсинг.
Наскоро българинът стана вицешампион във Формула 3 със същия екип, а двете страни успяха да спечелят и Формула 4 в близкото минало.
Досега Цолов прекара общо три сезона в поддържащия шампионат и спечели общо пет победи- повече от всеки друг участник в историята на шампионата.
Две от тези победи бяха с Кампос Рейсинг през сезон 2025. Той добави още четири подиума през изминалата кампания. В крайна сметка Никола Цолов завърши на второ място в шампионата при пилотите.
1 Mими Кучева🐕🦺
16:50 16.09.2025
2 Браво
16:51 16.09.2025
3 Супер !
16:51 16.09.2025
4 Патриот
Коментиран от #5
16:55 16.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гого
Още по-хубаво, че пак ще е в отбора на Кампос!
17:01 16.09.2025
8 От тоя мухльо
17:03 16.09.2025
9 Тома
17:06 16.09.2025
10 Цвете
17:38 16.09.2025
11 Цвете
17:39 16.09.2025
12 БРАВО
17:41 16.09.2025