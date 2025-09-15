Новини
Интересни имена в списъка на Ботев Пд за нов треньор

15 Септември, 2025 15:00 741 1

Към момента клубът няма готова алтернатива за негов наследник

Интересни имена в списъка на Ботев Пд за нов треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив изпадна в тежка ситуация след напускането на Николай Киров. Както е известно, Белия подаде оставка след поредното разочарование – домакинска загуба с 0:1 от Монтана на „Колежа“, което бе пето поражение за „жълто-черните“, които остават закотвени на дъното. С едва една победа в последните седем мача, тимът е в сериозна криза, а решението на 50-годишния специалист изненада напълно ръководството.

Към момента обаче клубът няма готова алтернатива за негов наследник, а днес на „Колежа“ ще се проведе среща, посветена на треньорския въпрос. На нея се очаква да присъства и самият Киров, който получава пълна подкрепа от собственика Илиян Филипов, макар че шансовете да промени позицията си са минимални.

На този етап изглежда най-вероятно „канарчетата“ да се доверят на временен вариант за старши треньор, тъй като не са обсъждани конкретни имена веднага след решението на Киров. Все пак до клуба вече са пристигнали предложения, като ръководството държи новият наставник да е с богат опит. Сред обсъжданите фигури се открояват Александър Томаш, Георги Дерменджиев, Димитър Димитров-Херо и Любослав Пенев. Споменати са още Ясен Петров и Валентин Илиев, но вероятността някой от тях да застане начело е малка.

Така кошмарната седмица за Ботев завърши по възможно най-неприятен начин – след неочакваната раздяла с капитана Ивелин Попов, поражението от Монтана доведе и до оставката на треньора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вальо

    0 0 Отговор
    Тъпият ПИМКАДЖИЯ съсипва умишлено отбора, за да го вкара във В грпа.

    15:21 15.09.2025

