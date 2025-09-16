Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболистите на Ман Юнайтед вече губят доверие в Аморим

16 Септември, 2025 16:15 430 0

  • манчестър юнайтед-
  • рубен аморим-
  • висша лига-
  • футбол-
  • футболисти

„Червените дяволи“ допуснаха тежко поражение в градското дерби срещу Манчестър Сити (0:3), с което записаха най-слабия си старт във Висшата лига от 1992-а година насам

Футболистите на Ман Юнайтед вече губят доверие в Аморим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Някои от основните футболисти на Манчестър Юнайтед вече са изгубили доверие, че системата, която мениджърът Рубен Аморим последователно налага, може да даде резултат. „Червените дяволи“ допуснаха тежко поражение в градското дерби срещу Манчестър Сити (0:3), с което записаха най-слабия си старт във Висшата лига от 1992-а година насам.

Формацията 3-4-2-1, на която залага португалският специалист, е подложена на остра критика от анализатори и бивши играчи, но дори след поражението на „Етихад“ Аморим остана категоричен, че няма да се откаже от избраната схема.

Легенди на клуба като Рой Кийн, Гари Невил, Оуен Харгрийвс, Уейн Рууни, Пол Скоулс и Рио Фърдинанд открито признаха, че не виждат логика в начина, по който Юнайтед се опитва да играе, и че ситуацията при сегашния мениджър се усложнява. Според информация на The Sun, все повече футболисти от настоящия състав споделят същото мнение.

Въпреки това медиите на Острова съобщават, че ръководството на клуба продължава да има доверие в работата на Аморим, оценява положителните стъпки и на този етап не планира треньорска смяна.


