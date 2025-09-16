Футболистите на Ман Юнайтед вече губят доверие в Аморим

Някои от основните футболисти на Манчестър Юнайтед вече са изгубили доверие, че системата, която мениджърът Рубен Аморим последователно налага, може да даде резултат. „Червените дяволи“ допуснаха тежко поражение в градското дерби срещу Манчестър Сити (0:3), с което записаха най-слабия си старт във Висшата лига от 1992-а година насам.

Формацията 3-4-2-1, на която залага португалският специалист, е подложена на остра критика от анализатори и бивши играчи, но дори след поражението на „Етихад“ Аморим остана категоричен, че няма да се откаже от избраната схема.

BREAKING: Man Utd stars losing faith in Ruben Amorim as pressure mounts on under-fire manager after humiliating City defeat https://t.co/ARpvsB06OE — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 15, 2025

Легенди на клуба като Рой Кийн, Гари Невил, Оуен Харгрийвс, Уейн Рууни, Пол Скоулс и Рио Фърдинанд открито признаха, че не виждат логика в начина, по който Юнайтед се опитва да играе, и че ситуацията при сегашния мениджър се усложнява. Според информация на The Sun, все повече футболисти от настоящия състав споделят същото мнение.

Въпреки това медиите на Острова съобщават, че ръководството на клуба продължава да има доверие в работата на Аморим, оценява положителните стъпки и на този етап не планира треньорска смяна.