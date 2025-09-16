Вече има кандидат за Рубен Аморим

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим може сензационно да напусне Манчестър Юнайтед, твърдят редица европейски медии. Специалистът е фаворит за нов треньор на Бенфика, ако Жоао Лопеш спечели президентските избори следващия месец. Той не крие плановете си да доведе начело на отбора Аморим, ако наследи Руи Коща.

Двамата ще се изправят един срещу друг, като Коща, който е настоящия шеф на "орлите", е считан за фаворит.

Жоао Лопеш изгледа на живо загубата на водения от Рубен Аморим Манчестър Юнайтед с 0:3 от Манчестър Сити през уикенда. Той беше придружен от вицепрезидента на Бенфика и близък приятел на португалския треньор Нуно Гомеш.

Самият Аморим е подложен на унищожителна критика, след като "червените дяволи" продължават със слабите игри и резултати. Португалецът е спечелил едва осем от 31 мача на Юнайтед във Висшата лига, които е ръководил.