Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вече има кандидат за Рубен Аморим

Вече има кандидат за Рубен Аморим

16 Септември, 2025 16:30 439 0

  • манчестър юнайтед-
  • рубен аморим-
  • бенфика-
  • жоао лопеш-
  • футбол

Специалистът е фаворит за нов треньор на Бенфика, ако Жоао Лопеш спечели президентските избори следващия месец

Вече има кандидат за Рубен Аморим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим може сензационно да напусне Манчестър Юнайтед, твърдят редица европейски медии. Специалистът е фаворит за нов треньор на Бенфика, ако Жоао Лопеш спечели президентските избори следващия месец. Той не крие плановете си да доведе начело на отбора Аморим, ако наследи Руи Коща.

Двамата ще се изправят един срещу друг, като Коща, който е настоящия шеф на "орлите", е считан за фаворит.

Жоао Лопеш изгледа на живо загубата на водения от Рубен Аморим Манчестър Юнайтед с 0:3 от Манчестър Сити през уикенда. Той беше придружен от вицепрезидента на Бенфика и близък приятел на португалския треньор Нуно Гомеш.

Самият Аморим е подложен на унищожителна критика, след като "червените дяволи" продължават със слабите игри и резултати. Португалецът е спечелил едва осем от 31 мача на Юнайтед във Висшата лига, които е ръководил.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ