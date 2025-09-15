Новини
Рафаел Герейро отпада от състава на Байерн Мюнхен заради мускулна травма

15 Септември, 2025 21:19

Инцидентът се случи по време на убедителната победа над Хамбургер

Рафаел Герейро отпада от състава на Байерн Мюнхен заради мускулна травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен се изправя пред ново предизвикателство, след като стана ясно, че ключовият им защитник Рафаел Герейро е получил неприятна травма в областта на коремните мускули. Новината бе потвърдена от ръководството на баварския гранд, а информацията разпространи агенция ДПА.

Инцидентът се случи по време на убедителната победа с 5:0 над Хамбургер ШФ в съботния двубой, когато Герейро напусна терена с видим дискомфорт. Въпреки че от клуба не разкриват точния период на възстановяване, очакванията са португалският национал да пропусне предстоящите важни срещи – първия сблъсък от груповата фаза на Шампионската лига срещу Челси, както и следващия мач от Бундеслигата срещу Хофенхайм.

Това е пореден удар за треньорския щаб на Байерн, който вече се справя с отсъствието на няколко основни футболисти. Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито продължават да лекуват дългосрочни контузии и все още не са на разположение за игра.


