Рафаел Герейро отпада от състава на Байерн Мюнхен заради мускулна травма

Байерн Мюнхен се изправя пред ново предизвикателство, след като стана ясно, че ключовият им защитник Рафаел Герейро е получил неприятна травма в областта на коремните мускули. Новината бе потвърдена от ръководството на баварския гранд, а информацията разпространи агенция ДПА.

Инцидентът се случи по време на убедителната победа с 5:0 над Хамбургер ШФ в съботния двубой, когато Герейро напусна терена с видим дискомфорт. Въпреки че от клуба не разкриват точния период на възстановяване, очакванията са португалският национал да пропусне предстоящите важни срещи – първия сблъсък от груповата фаза на Шампионската лига срещу Челси, както и следващия мач от Бундеслигата срещу Хофенхайм.

Това е пореден удар за треньорския щаб на Байерн, който вече се справя с отсъствието на няколко основни футболисти. Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито продължават да лекуват дългосрочни контузии и все още не са на разположение за игра.