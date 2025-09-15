ЦСКА 1948 с успех над Славия

ЦСКА 1948 постигна домакински успех с 3:1 над Славия в среща от осмия кръг на efbet Лига. Два гола за "червените" отбеляза Елиас Франко (16' и 64'), а с един гол се отчете Атанас Илиев (77'). Точен за "белите" бе Кристиян Стоянов в 32-ата минута.

След 16 минути игра Борислав Цонев изпълни корнер, Лаша Двали свали топката и я продължи към Елиас Франко, който от близка дистанция я прати във вратата на Иван Андонов.

В 20-ата минута Цонев опита удар от пряк свободен удар, но прати топката над вратата.

В 28-ата минута Емил Стоев центрира в наказателното поле, но Лаша Двали без проблеми изчисти. Само две минути по-късно Фредерик Масиел качи топката на главата на Мамаду Диало, който обаче не прецени добре отскока и стреля неточно.

Кристиян Стоянов пое топката вдясно, премина покрай няколко футболисти на ЦСКА 1948, освободи си пространство и с точен удар я изпрати във вратата на Димитър Шейтанов за 1:1 в 32-рата минута.

В 39-ата минута Кристиян Балов стреля от границата на наказателното поле, но топката мина високо над вратата.

Две минути по-късно Шейтанов спаси отлично след технично изпълнение на Иван Минчев от дистанция.

В последната минута на редовното време на първата част Цонев центрира от корнер към Мамаду Диало, но нападателят на домакините отново не намери очертанията на вратата.

Иван Минчев стреля от пряк свободен удар в 50-ата минута право в ръцете на Шейтанов. Пет минути след това Балов проби отляво и шутира отблизо, но прати топката над вратата на Шейтанов.

В 60-ата минута Атанас Илиев амери Елиас Франко, който влезе навътре към наказателното поле и шутира силно, но топката се отби в напречната греда.

В 64-ата минута Браян Собреро центрира в наказателното поле, където Георги Русев се размина с топката, но топката стигна до Елиас Франко, който за втори път матира Иван Андонов.

Янис Гермуш опита да изведе Илиян Стефанов в коридор, но Шейтанов стигна първи до топката.

В 76-ата минута грешка на Фераресо позволи на ЦСКА 1948 да изгради бърза контраатака, при която двойно подаване между Собреро и Атанас Илиев завърши с гол на българина отблизо.

Пет минути преди края Лазар Марин извърши нарушение срещу Атанас Илиев, което доведе до пряк свободен удар на границата на наказателното поле. Гашвчив обаче стреля право в гърба на Емил Стоев.

ЦСКА 1948 - СЛАВИЯ 3:1

1:0 Елиас Франко 16', 1:1 Кристиян Стоянов 32', 2:1 Елиас Франко 64', 3:1 Атанас Илиев 77'

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 96. Драган Гривич, 88. Адама Траоре, 21. Лаша Двали, 22. Огнйен Гашвич, 34. Петър Витанов, 20. Браян Собреро (90+1 - 6. Егор Пархоменко), 10. Борислав Цонев (59 - 11. Георги Русев), 77. Елиас Франко (90 - 3. Хуанми Карион), 67. Фредерик Масиел (59 - 19. Марто Бойчев), 93. Мамаду Диало (К) (59 - 94. Атанас Илиев)

Старши треньор: Иван Стоянов

Славия: 99. Иван Андонов - 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела - 71. Кристиян Стоянов (46 - 13. Илиян Стефанов), 11. Мохамед Досо (72 - 23. Борис Тодоров) - 77. Емил Стоев, 73. Иван Минчев (К), 18. Кристиян Балов (72 - 21. Владимир Медвед) - 10. Янис Гермуш (72 - 14. Марко Милетич)

Старши треньор: Златомир Загорчич