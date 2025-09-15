Новини
БФС почете Петър Зехтински

15 Септември, 2025 22:03 436 0

Легендата получи почетен плакет и специална фланелка

БФС почете Петър Зехтински - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз удостои легендата Петър Зехтински по случай 70-ия рожден ден на една от най-емблематичните фигури в българския футбол.

Зехтински получи почетен плакет и специална фланелка от името на президента на централата Георги Иванов, които бяха връчени от секретаря на ЗС на БФС – Пловдив Милко Якимов.

В продължение на 16 години Петър Зехтински носи екипа на Ботев Пловдив, изигравайки 435 мача и отбелязвайки 49 гола за „канарчетата“.

Като капитан на славното поколение на Ботев от 80-те години, Зехтински води отбора до значими успехи, сред които спечелването на Купата на България през 1981 г., сребърните медали през сезон 1985/86 и няколко бронзови отличия. Той е част от паметните победи над европейските грандове Барселона и Байерн Мюнхен, които остават златни страници в историята на клуба.

Петър Зехтински е удостоен три пъти със званието „Футболист на Пловдив“, което затвърждава неговото място сред най-обичаните и уважавани спортисти в града.

Има 7 мача и 1 гол за мъжкия национален отбор, 5 мача за олимпийския национален отбор, 7 мача с 2 гола за младежкия тим и 3 мача за юношеския национален отбор.


