Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Красимир Йорданов: Българското земеделие има нужда от държавна подкрепа, а не допълнителна бюрокрация

Красимир Йорданов: Българското земеделие има нужда от държавна подкрепа, а не допълнителна бюрокрация

20 Февруари, 2026 14:09 990 17

  • красимир йорданов-
  • бсп-
  • земеделие-
  • подкрепа

За левицата земеделието не е просто сектор от икономиката, а поминък, стабилност и шанс за живот в българските села

Красимир Йорданов: Българското земеделие има нужда от държавна подкрепа, а не допълнителна бюрокрация - 1
Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Предлаганите промени в Закона за подпомагане на земеделските производители гарантират сигурност на доходите на малките стопанства, за семейните ферми и за хората, които въпреки трудностите, остават и работят по родните си места.“ Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Красимир Йорданов от парламентарната трибуна.

Той подчерта, че за левицата земеделието не е просто сектор от икономиката, а поминък, стабилност и шанс за живот в българските села.

По думите му парламентарната група подкрепя отлагането на задължителния електронен подпис за кампаниите за директни плащания през 2026 и 2027 г. „Дигитализацията е необходима, но тя не бива да се превръща в административна бариера пред подпомагането на земеделските производители“, посочи Йорданов.

Народният представител отчете като грешка непостигането на консенсус за въвеждането на Взаимоспомагателния фонд като инструмент за управление на риска. „Убедени сме, че в условията на климатични промени, болести по животните и растенията и все по-чести природни бедствия, държавата няма право да оставя производителите сами срещу несигурността. Нужна е система за навременна, справедлива и реална подкрепа“, подчерта той.

Според Красимир Йорданов в края на мандата на Народното събрание трябва да бъдат приети промени, които носят директна полза, без да създават нови рискове за земеделските производители.

„Този законопроект не решава всички проблеми на сектора, но той е стъпка към по-голяма сигурност и по-справедлива подкрепа“, каза още социалистът.

В заключение той обяви, че парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА ще подкрепи законопроекта на първо четене и изрази надежда той да бъде приет и на второ.

„Нашата цел е проста и категорична: законът да работи за хората на терен, за реалните производители, а не срещу тях. Защото българското земеделие има нужда от държавна подкрепа, а не допълнителна бюрокрация“, добави Йорданов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега Лама Хрисатнов

    3 5 Отговор
    всичко ще орпави, само гледайте! Почва с ликвидирането на байрибановия овчарник.

    14:11 20.02.2026

  • 2 това е проблема

    12 1 Отговор
    Да ама малките стопанства немогат да подаряват по кюлче злато на Лама Боко от Банкя за всеки негов рожден ден !!

    Коментиран от #10

    14:12 20.02.2026

  • 3 Жиката

    11 1 Отговор
    Защо гласувахте с Асен Василев за високите осигуровки ,нещастник. Стига хранилка дано повече не влезете в парламента

    14:14 20.02.2026

  • 4 Ура,,Ура

    7 2 Отговор
    Никой не се интересува какво подкрепя умиращата столетница. Истината е Христанов да започне битка с практиките в земеделието. И ще го направи. Както им разгони фамилиите на Капитан Андреево.

    Коментиран от #6

    14:14 20.02.2026

  • 5 1234

    8 0 Отговор
    не,има нужда да е държавно стига е пълнила гушите на 20сетина с субсидии

    14:16 20.02.2026

  • 6 Да, с наши служби и наше МВР

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Помним записа на Руди Гела, cо.рo.cпии продажни долни!

    Коментиран от #11, #12

    14:16 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ибаан костоф циганина

    13 0 Отговор
    с бою циганина унищожихме селата и страната

    14:17 20.02.2026

  • 9 ти да видиш

    11 0 Отговор
    Красимире айде стига със тая държавна подкрепа за тия бе! Разбирам те че,си алчняк ама вече се оливате бе човек!

    14:18 20.02.2026

  • 10 Буда не е лама

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "това е проблема":

    Буда е бог! Лами са нефелниците от ППДБ, които Буда ползва за изпълнение на най-антибългарските външни поръчки.

    14:19 20.02.2026

  • 11 Ура,,Ура

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да, с наши служби и наше МВР":

    Другият вариант е вътрешното министерство и правосъдието да са на двете прасета. Както досега. И видно е, че всички цъфнахте и вързахте с МВРто на Бойко. И особено в Пазарджик. Много мило.

    14:29 20.02.2026

  • 12 Оооо

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Да, с наши служби и наше МВР":

    Абе всички ползвате записите на Руди Гела, хвалите ги когато ви изнася и същевременно плюете по Гела и го наричате как ли не. Хамелеони. И в живота сте същите.

    14:33 20.02.2026

  • 13 ха ха

    8 1 Отговор
    кинти за месните феодали за да изкупуват земя на безценица за благото на някоя партийна шайка , а иначе каквото и да се произведе 80% остава по нивите а магазините продават на космически цени , бг политики по поръчка от ес или ss не знам точно

    14:36 20.02.2026

  • 14 На пилона

    6 0 Отговор
    Рая Назарян стои много добре високо горе на пилона.

    Коментиран от #15

    14:48 20.02.2026

  • 15 БоюЦиганина

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "На пилона":

    А най-добре стои на четири крака.

    15:14 20.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Стига вече алабализми!
    Не щем да подпомагате собствениците на Майбаси с данъците ни.
    Земеделие няма. Има далаверене на държавна субсидия.
    Ограничете вноса. Дайте път на родното производство до магазина, и ще имаме земеделие.
    Това, което сега искате да подпомагате, не е земеделие, а източване на ресурси и дооглозгване на земята ни.

    17:09 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове