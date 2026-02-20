Красимир Йорданов: Българското земеделие има нужда от държавна подкрепа, а не допълнителна бюрокрация

„Предлаганите промени в Закона за подпомагане на земеделските производители гарантират сигурност на доходите на малките стопанства, за семейните ферми и за хората, които въпреки трудностите, остават и работят по родните си места.“ Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Красимир Йорданов от парламентарната трибуна.

Той подчерта, че за левицата земеделието не е просто сектор от икономиката, а поминък, стабилност и шанс за живот в българските села.

По думите му парламентарната група подкрепя отлагането на задължителния електронен подпис за кампаниите за директни плащания през 2026 и 2027 г. „Дигитализацията е необходима, но тя не бива да се превръща в административна бариера пред подпомагането на земеделските производители“, посочи Йорданов.

Народният представител отчете като грешка непостигането на консенсус за въвеждането на Взаимоспомагателния фонд като инструмент за управление на риска. „Убедени сме, че в условията на климатични промени, болести по животните и растенията и все по-чести природни бедствия, държавата няма право да оставя производителите сами срещу несигурността. Нужна е система за навременна, справедлива и реална подкрепа“, подчерта той.

Според Красимир Йорданов в края на мандата на Народното събрание трябва да бъдат приети промени, които носят директна полза, без да създават нови рискове за земеделските производители.

„Този законопроект не решава всички проблеми на сектора, но той е стъпка към по-голяма сигурност и по-справедлива подкрепа“, каза още социалистът.

В заключение той обяви, че парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА ще подкрепи законопроекта на първо четене и изрази надежда той да бъде приет и на второ.

„Нашата цел е проста и категорична: законът да работи за хората на терен, за реалните производители, а не срещу тях. Защото българското земеделие има нужда от държавна подкрепа, а не допълнителна бюрокрация“, добави Йорданов.