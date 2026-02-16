Новини
Рекорден интерес към съдийството в България

16 Февруари, 2026 15:17 569 5

Над 200 млади и амбициозни участници ще се включат в новия курс за футболни съдии

Рекорден интерес към съдийството в България - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийското семейство в България продължава да расте! Рекордните над 200 млади и амбициозни участници ще се включат в новия курс за футболни съдии, който стартира днес и ще продължи в рамките на четири седмици. Това е ясен знак, че интересът към съдийството се увеличава, а все повече млади хора виждат своя път в най-отговорната роля на терена.



Успешната кампания, проведена в периода декември – февруари, обхвана спортни училища, футболни клубове и детско-юношески школи в цялата страна. Благодарение на отличната организация и активната работа на Съдийската комисия, заедно със зоналните и областните председатели на БФС и съдийските направления, бе създадена силна връзка с футболната общност и бяха привлечени десетки нови кандидати.


Този резултат е плод на целенасочена стратегия за развитие на съдийството и показва, че когато институциите и клубовете работят заедно, се постигат устойчиви успехи.


От Съдийската комисия заявиха, че усилията няма да спрат дотук. Предстоят нови кампании за привличане на още млади съдии, както и стартирането на Съдийска академия в различни градове на страната – още една важна стъпка към изграждането на модерна, подготвена и мотивирана съдийска общност.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Усетили са се

    4 0 Отговор
    Къде се печели най много от рушвети

    Коментиран от #4

    15:19 16.02.2026

  • 2 БФС Мафия

    1 0 Отговор
    Има пари за пране

    15:22 16.02.2026

  • 3 хехе

    3 0 Отговор
    Тази територия е уникум! Войска няма генерали има , студенти няма професорите с лопата да ги ринеш, лекари има сестри няма, футбол няма мераклиите за съдии са повече от ритнитопковците и т.н.

    15:23 16.02.2026

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Усетили са се":

    Това е професията, която дава най-лесен достъп до депутатско място на глава от населението.

    15:25 16.02.2026

  • 5 Възраждане

    0 0 Отговор
    Явно заради ПП-ДБ броя на тези с различна ориентация се е увеличил

    16:21 16.02.2026

