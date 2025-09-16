Георги Миланов титуляр при убедителна победа на Динамо Букурещ

Българският национал Георги Миланов изигра почти 70 минути като титуляр за Динамо Букурещ при разгромния успех с 3:0 срещу Петролул Плоещ в деветия кръг на румънската Лига 1.

С този триумф "червените кучета" се изкачиха на трето място във временното класиране, събирайки актив от 15 точки.

Още в края на първото полувреме домакините откриха резултата чрез Каталин Кирян, който се разписа с хладнокръвие и даде тон на победата.

След почивката Динамо продължи да доминира на терена, а в 60-ата минута Дани Армстронг удвои преднината след прецизен пас от Мамоду Карамоко.

Миланов бе заменен в 69-ата минута от Харалампос Кирияку, като до този момент българинът демонстрира отлична игра в средата на терена и допринесе за стабилността на отбора.

В самия край на срещата, в шестата минута на добавеното време, Максим Сивис оформи крайното 3:0, с което подпечата категоричния успех на Динамо.