Слависти превърнаха първия учебен ден в празник за стотици първокласници в София

Септемврийското утро на 15-ти донесе неочаквана радост за малчуганите в пет столични училища, след като привърженици на футболния клуб Славия, обединени в сдружение „Слависти“, организираха сърдечна инициатива.
В духа на традициите и социалната ангажираност, белите фенове зарадваха първокласниците от 5-то, 26-то, 36-то, 66-то и 132-ро училище със специално подготвени ученически комплекти и тетрадки. Тези уникални подаръци не бяха обикновени – върху кориците на тетрадките грейнаха образите на две от най-ярките звезди в историята на българския спорт и Славия – баскетболната легенда Ваня Войнова и футболната икона Александър Шаламанов. Освен това, комплектите съдържаха и символи, свързани с дългогодишната история на „белите“, които вдъхновяват поколения слависти.
Този жест на внимание и подкрепа към най-малките ученици не само подчертава социалната отговорност на спортните общности, но и вдъхва увереност и вдъхновение на децата в началото на техния образователен път.
