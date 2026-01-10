Новини
Спорт »
Бг футбол »
Испански клуб проявява интерес към защитника на Левски Патрик-Габриел Галчев

Испански клуб проявява интерес към защитника на Левски Патрик-Габриел Галчев

10 Януари, 2026 14:08 435 0

  • патрик-габриел галчев -
  • защитник -
  • левски -
  • испания-
  • хулио веласкес-
  • славия-
  • добруджа-
  • локомотив софия

Бранителят е в полезрението и на Славия и Добруджа

Испански клуб проявява интерес към защитника на Левски Патрик-Габриел Галчев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат в кариерата на Патрик-Габриел Галчев – младият защитник на Левски е на път да поеме към ново предизвикателство в Испания. Според информация на „Мач Телеграф“, третодивизионен испански тим е отправил конкретна оферта за правата на десния бек, като трансферът може да се осъществи още в следващите дни.

Ръководството на „сините“ се надява да получи поне символична сума за Галчев, но по-вероятният сценарий е двете страни да се разделят по взаимно съгласие, за да може футболистът да продължи развитието си на Иберийския полуостров.

Любопитно е, че Галчев не попада в плановете на наставника Хулио Веласкес и не бе включен в групата за зимния лагер в Турция, а вместо това тренира с втория отбор на столичния гранд.

През есенния полусезон 22-годишният бранител игра под наем в Локомотив София, но „железничарите“ не се възползваха от възможността да го задържат за постоянно.

Междувременно, интерес към Галчев не липсва и на родна почва – сред потенциалните кандидати за подписа му се нареждат Славия и Добруджа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ