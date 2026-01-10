Испански клуб проявява интерес към защитника на Левски Патрик-Габриел Галчев

Изненадващ обрат в кариерата на Патрик-Габриел Галчев – младият защитник на Левски е на път да поеме към ново предизвикателство в Испания. Според информация на „Мач Телеграф“, третодивизионен испански тим е отправил конкретна оферта за правата на десния бек, като трансферът може да се осъществи още в следващите дни.

Ръководството на „сините“ се надява да получи поне символична сума за Галчев, но по-вероятният сценарий е двете страни да се разделят по взаимно съгласие, за да може футболистът да продължи развитието си на Иберийския полуостров.

Любопитно е, че Галчев не попада в плановете на наставника Хулио Веласкес и не бе включен в групата за зимния лагер в Турция, а вместо това тренира с втория отбор на столичния гранд.

През есенния полусезон 22-годишният бранител игра под наем в Локомотив София, но „железничарите“ не се възползваха от възможността да го задържат за постоянно.

Междувременно, интерес към Галчев не липсва и на родна почва – сред потенциалните кандидати за подписа му се нареждат Славия и Добруджа.