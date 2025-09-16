Новини
Завръщането на Барселона на „Камп Ноу“ се отлага

16 Септември, 2025 15:15

Каталунците продължават да домакинстват на „Йохан Кройф“

Завръщането на Барселона на „Камп Ноу“ се отлага - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона ще трябва да прояви още търпение, преди да се завърне на легендарния си дом – стадион „Камп Ноу“. Въпреки първоначалните надежди и обещания от ръководството, каталунският гранд все още не може да посреща своите фенове на обновеното съоръжение.

Сезонът в Ла Лига стартира с три поредни гостувания за „блаугранас“, тъй като ремонтните дейности на „Камп Ноу“ не са приключили навреме. Поради това, първият домакински двубой срещу Валенсия (6:0) се проведе на тренировъчния стадион „Йохан Кройф“, който разполага с едва 6000 места и обикновено е арена за мачовете на женския отбор.

Според последните информации от испанските медии, Барселона ще трябва да изиграе още поне един мач на „Йохан Кройф“. Следващият сблъсък от първенството – срещу Хетафе на 21 септември от 22:00 часа – също ще се състои на този по-скромен стадион. Очаква се това да бъде последният двубой на този терен, преди частично отвореният „Камп Ноу“ да посрещне отново своя отбор.

Плановете са следващите домакинства – срещу Реал Сосиедад (28 септември) и Пари Сен Жермен (1 октомври, в рамките на Шампионската лига) – да се проведат на обновения, макар и все още не напълно завършен, „Камп Ноу“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щъркел

    1 0 Отговор
    Значи женският отбор не може да се появи и да играе на „Камп Ноу“.Защото си имат стадион. Бррррррр! Пак разделение. Този път на стадионна основа. Европейска му работа.

    15:23 16.09.2025

