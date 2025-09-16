Неуредиците около „Камп Ноу“ не стихват

Испанският шампион Барселона продължава да е несигурен относно завръщането си на „Камп Ноу“ и точната дата, на която съоръжението отново ще бъде готово за официални мачове. Пет дни преди следващото домакинство срещу Хетафе каталунците все още не разполагат с всички необходими разрешения и не са обявили официално на кой стадион ще се играе двубоят. Испанските медии обаче са категорични, че срещата почти сигурно ще се проведе отново на клубната база – „Естади Йохан Кройф“, както се случи и срещу Валенсия (6:0).

По информация на Mundo Deportivo, положението трябва да се промени за следващото домакинство в Ла Лига – срещу Реал Сосиедад на 28 септември, когато се очаква „Камп Ноу“ да бъде отворен поне частично. Това е ключово за ръководството, тъй като УЕФА настоява стадионът да бъде инспектиран в официален мач от първенството, преди да даде евентуално разрешение за домакинства в Шампионската лига. Основният проблем е, че европейската централа изисква по-голям минимален капацитет от първоначално планираните 27 хиляди зрители, което поставя допълнителни условия пред каталунците.

📂 Update on the current stadium situation for Barça:



- vs Getafe at the Johan Cruyff

- vs Real Sociedad at the Camp Nou

- vs PSG at Montjuic

- After that, every home match at the Camp Nou pic.twitter.com/pAyRdlsplo — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 16, 2025

От клуба обмислят да поискат изключение от УЕФА, нещо безпрецедентно в историята на турнира, за провеждане на домакинските мачове от Шампионската лига на два различни стадиона. Това е в противоречие с правилника, но „блауграна“ смятат, че могат да се позоват на извънредни обстоятелства. Преди жребия те вече получиха отстъпка, като бяха допуснати да започнат с гостуване, въпреки възраженията на някои клубове.

The Champions League rules demand teams to play the entire league phase in the same stadium, but Barcelona think UEFA will make an exception with them.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/6dr07q4tAa — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 16, 2025

Ако все пак „Камп Ноу“ не е готов за двубоя с Пари Сен Жермен, което ще бъде първото домакинство в Шампионската лига, Барселона е подготвил два резервни варианта. При отказ от страна на УЕФА последната алтернатива остава олимпийският стадион „Монтжуик“, за който клубът вече е поискал да бъде ангажиран до февруари. В същото време ръководството обсъжда и друга възможност – всички домакинства поне до зимата да се играят именно на „Монтжуик“, за да се избегне редуването между различни стадиони за Ла Лига и Шампионската лига.

❗️The Barcelona - PSG match is expected to be held at Montjuïc, but Barça expect to play the rest of their matches back at the Camp Nou.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/Dg5trijPit — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 16, 2025