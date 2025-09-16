Новини
Неуредиците около „Камп Ноу“ не стихват

Неуредиците около „Камп Ноу“ не стихват

16 Септември, 2025 17:45

Барселона може да остане на „Монтжуик“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанският шампион Барселона продължава да е несигурен относно завръщането си на „Камп Ноу“ и точната дата, на която съоръжението отново ще бъде готово за официални мачове. Пет дни преди следващото домакинство срещу Хетафе каталунците все още не разполагат с всички необходими разрешения и не са обявили официално на кой стадион ще се играе двубоят. Испанските медии обаче са категорични, че срещата почти сигурно ще се проведе отново на клубната база – „Естади Йохан Кройф“, както се случи и срещу Валенсия (6:0).

По информация на Mundo Deportivo, положението трябва да се промени за следващото домакинство в Ла Лига – срещу Реал Сосиедад на 28 септември, когато се очаква „Камп Ноу“ да бъде отворен поне частично. Това е ключово за ръководството, тъй като УЕФА настоява стадионът да бъде инспектиран в официален мач от първенството, преди да даде евентуално разрешение за домакинства в Шампионската лига. Основният проблем е, че европейската централа изисква по-голям минимален капацитет от първоначално планираните 27 хиляди зрители, което поставя допълнителни условия пред каталунците.

От клуба обмислят да поискат изключение от УЕФА, нещо безпрецедентно в историята на турнира, за провеждане на домакинските мачове от Шампионската лига на два различни стадиона. Това е в противоречие с правилника, но „блауграна“ смятат, че могат да се позоват на извънредни обстоятелства. Преди жребия те вече получиха отстъпка, като бяха допуснати да започнат с гостуване, въпреки възраженията на някои клубове.

Ако все пак „Камп Ноу“ не е готов за двубоя с Пари Сен Жермен, което ще бъде първото домакинство в Шампионската лига, Барселона е подготвил два резервни варианта. При отказ от страна на УЕФА последната алтернатива остава олимпийският стадион „Монтжуик“, за който клубът вече е поискал да бъде ангажиран до февруари. В същото време ръководството обсъжда и друга възможност – всички домакинства поне до зимата да се играят именно на „Монтжуик“, за да се избегне редуването между различни стадиони за Ла Лига и Шампионската лига.


