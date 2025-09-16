Формула 1 разкри новите спринтови дестинации за 2026-а

Феновете на високите скорости и адреналина могат да се подготвят за още по-динамичен сезон във Формула 1 през 2026 година! Световният шампионат, заедно с ФИА, официално оповести списъка с шестте писти, които ще бъдат домакини на спринтови състезания през предстоящата кампания, като три от тях ще посрещнат този формат за първи път.

Три нови локации в календара на спринтовете

Истинска сензация предизвика новината, че Монреал, Зандвоорт и Сингапур ще се включат в спринтовата надпревара, добавяйки свежест и нови предизвикателства към календара. Тези три емблематични трасета ще предложат уникални условия и ще тестват до краен предел уменията на пилотите.

Завръщане и традиция

Шанхай и Маями, които вече се утвърдиха като любими дестинации за спринтови уикенди, ще продължат традицията и през 2026 г., като за трета поредна година ще бъдат арена на този иновативен формат. Силвърстоун, легендарната британска писта, също се завръща в спринтовия календар за първи път след дебюта на формата през 2021 година.

Как ще протича спринтовият уикенд?

Спринтовият формат, който се радва на изключителна популярност сред зрителите по целия свят, ще запази познатата си структура. Петъчният ден ще започне с първа свободна тренировка, последвана от квалификация за спринта. В събота ще се проведат както спринтовото състезание, така и квалификацията за Гран При, а кулминацията на уикенда ще бъде класическото състезание в неделя.

Растящ интерес и рекордна аудитория

Спринтовете продължават да привличат огромен интерес както на живо, така и в телевизионния ефир и социалните мрежи. Форматът се утвърди като истински хит сред феновете, които с нетърпение очакват всяка нова надпревара.