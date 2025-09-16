Резерви на Арсенал донесоха победата срещу Атлетик Билбао в Шампионската лига

Отборът на Арсенал започна успешно участието си в Шампионската лига, след като спечели с 2:0 като гост на Атлетик Билбао в единия от двата мача, с които беше открита основната фаза на турнира. Резерите Габриел Мартинели (72’) и Леандро Тросар (87’) отбелязаха двете попадения. Така “артилеристите” записаха четвърта поредна победа при своя визита в ШЛ на испанска земя под ръководството на Микел Артета, след като през миналите два сезона спечелиха с по 2:1 срещу Севиля, Жирона и Реал Мадрид.

В началните минути домакините бяха по-настойчиви в атаките си, но не успяха да застрашат противниковата врата. Първият точен удар в двубоя дойде чак в 24-тата минута, когато изпълнението на Виктор Гьокереш не затрудни Унай Симон. Малко след това нападателят опита и изстрел с глава, но не намери целта.

В 30-ата минута след центриране от пряк свободен удар именно шведът стреля с глава, но също така се сблъска със съотборника си Габриел, заради което се наложи лекарска намеса.

В 43-тата минута дойде най-опасното положение за баските, но след диагоналния шут по земя на Беренгер топката мина покрай вратата. В последните секунди преди почивката Наваро опита шут, но стигна само до корнер, след който Ойхан Сансет нанесе неточен удар с глава.

Втората част започна с поредния удар на Гьокереш с глава след центриране от фал, но и този опит се оказа неуспешен. В 52-рата минута Мадуеке пробва изстрел от малък ъгъл, който беше отразен от Симон.

Четири минути по-късно вратарят се справи и с шут по земя на английския национал. Уилямс отговори с удар, при който Давид Рая успя да улови топката. В 66-ата минута Микел Мерино стреля с глава и прати топката в ръцете на Симон.

Шест минути по-късно влезлият от пейката Тросар изведе по хитър начин Мартинели, който напредна и с шут по земя промуши топката под Симон, давайки аванс на своя тим. Любопитното е, че бразилецът се появи на терена по-малко от минута по-рано. В 87-ата минута Мартинели върна жеста на белгиеца, след като направи пробив в наказателното поле и му достави топката, след което Тросар се разписа за 2:0.